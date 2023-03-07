Посуду моют в тазике. Как семья из 4 человек с доходом 95 тысяч в месяц каждый год ездит на море и купила квартиру

Семья состоит из папы Сергея Николаевича, он работает электромонтером на железной дороге, мамы Юлии Николаевны, инженера отдела там же, и двоих детей — мальчика и девочки, им 13 лет и 5 лет соответственно.

Родители зарабатывают 95 тысяч в месяц: Сергей получает 40 тысяч, а Юлия — 55 тысяч . Кроме того, у семьи есть дополнительный доход: они сдают в аренду второй гараж за 3 тысячи рублей в месяц.



Контролирует семейный бюджет мама Юлия, с годами она выработала свою систему экономии и распределения доходов.

