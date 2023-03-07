Посуду моют в тазике. Как семья из 4 человек с доходом 95 тысяч в месяц каждый год ездит на море и купила квартиру

Читинская семья железнодорожников из четырех человек с ежемесячным доходом, не превышающим 100 тысяч рублей, не только смогла приобрести собственное жилье, автомобиль, гаражи и дачу, но и ежегодно ездит в отпуск на море, хотя в самом начале семейной жизни, 15 лет назад, им приходилось ютиться в съемном жилье и ездить на работу на маршрутке. Секретами экономии они поделились с нашими коллегами из CHITA.RU.
Семья состоит из папы Сергея Николаевича, он работает электромонтером на железной дороге, мамы Юлии Николаевны, инженера отдела там же, и двоих детей — мальчика и девочки, им 13 лет и 5 лет соответственно.
Родители зарабатывают 95 тысяч в месяц: Сергей получает 40 тысяч, а Юлия —
Контролирует семейный бюджет мама Юлия, с годами она выработала свою систему экономии и распределения доходов.
Автокредит
Отношение к кредитам в семье положительное, но берут их только на то, что будет служить длительное время, например, так удалось приобрести
Бензин
Чтобы заправить новую машину, семья тратит приблизительно
Коммуналка
На оплату коммунальных услуг, детского сада, кружков для детей, интернета и мобильной связи уходит еще
Коммунальные услуги в среднем обходятся в 3,5–4 тысячи рублей в месяц. Такая сравнительно небольшая сумма получается благодаря системе домашней экономии, например, Юлия пишет в управляющую компанию заявления на перерасчет, если семья была в отпуске, командировке или ребенок ездил в лагерь.
Кроме того, семья установила в квартире двухтарифный счетчик электроэнергии, поэтому стиральная и посудомоечная машины работают в то время, когда тариф ниже. Также в прихожей и детской установлены датчики движения, благодаря которым освещение отключается автоматически. Тепло тоже под строгим контролем: днем, когда дома никого нет, регулятор температуры устанавливается на минимальное значение.
Экономят в квартире и на воде, так, когда младшему ребенку было меньше 4 лет и его купали в ванночке, воду после мытья сливали в ведра и использовали для смыва унитаза. Сейчас члены семьи умываются тонкой струйкой, чистят зубы со стаканом с водой, а унитаз смывают в экономичном режиме. Если приходится мыть посуду вручную либо чистить овощи, то это делают не под проточной водой, а наливают ее в тазик. При этом краны нигде не подтекают и ремонтируются своевременно.
Так как расход воды учитывается счетчиками, то во время ежегодного ремонта, когда горячей воды нет, семья перекрывает ее подачу, чтобы счетчики не накручивали. Дети приучены вовремя закрывать краны, баловство водой запрещено.
Покупки
На продукты питания и бытовую химию семья тратит в среднем
На одежду, обувь уходит в среднем не более 5 тысяч рублей в месяц. Здесь удается сильно экономить, так как отношение к вещам в семье прохладное. Одежда и обувь для детей переходит от родственников либо покупается с рук. Зимнюю верхнюю одежду и обувь для взрослых приобретают вне сезона по сниженной цене. Также семья активно пользуется бонусами и скидками типа «Купи две пары обуви, третья в подарок».
Кроме того, 5 тысяч ежемесячно откладывается в так называемый фонд незапланированных расходов. Деньги с зарплатной карты переводятся на специальный счет под процент, их можно снять, если возникает внештатная ситуация, например, сломается машина, потребуется покупка лекарств или украдут телефон.
Помощь родственникам
Помощь пожилым родственникам — бабушкам и дедушкам — обходится семье в
Дача
Уже лет пять как Юлия и Сергей купили дачный участок, за это время на нем выросли дачный домик 4 на 4 метра, теплица, курятник, забор и прочее. Дача стала для семьи источником свежих овощей и ягод. Кроме того, на лето Юлия и Сергей покупают цыплят-бройлеров или индюков, которые к осени подрастают до полноценной тушки мяса. Так, за прошлое лето семья вырастила 11 бройлерных цыплят и всю зиму баловала себя домашней курятиной. Содержание дачи обходится в
Отдых
На развлечения в выходные дни семья тратит только средства, заработанные дополнительно: премии, бонусы, продажа ненужных вещей, подарочные сертификаты и прочее. В семье существуют правила: «Хочешь в кино — сдай макулатуру», «Хочешь в боулинг — заработай повышенную премию». Такой подход очень мотивирует членов семьи заработать дополнительную копеечку.
Отпуск
На отдых семья откладывает ежемесячно 15 тысяч рублей. Это особая и важная статья расходов, для которой открыт специальный счет под банковский процент. Как правило, летом семья отправляется на море, в санаторий либо просто путешествует по стране. Благо, что на поезде семья железнодорожников может ездить бесплатно.