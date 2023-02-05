Дети моют туалеты и выращивают себе обед: 8 особенностей школ в Японии, которые приведут в ужас российских родителей

Споры насчет эффективности российской школьной системы и ее преобразования будут вестись, наверное, бесконечно. Но поставить двери вместо перегородок в школьных туалетах — это уже большая победа (не все смогли и это осилить). Наверное, и у нас есть что-то уникальное, но сегодня авторы Wday.ru расскажут об особенностях школ в Японии — они вас удивят.
Сон на занятиях и отсутствие экзаменов
В наших школах сон в классе, скорее всего, будет рассматриваться как неуважение или лень. В Японии же сон — это самая настоящая вовлеченность в учебу. Всё потому, что у детей напряженный график. И правда, почему бы чуток не вздремнуть.
Ученики в Японии обязательно носят форму. Такая политика есть почти в каждой младшей и средней школах Японии. Она направлена на устранение барьеров и развитие чувства общности и единения среди учащихся.
В школах Страны восходящего солнца есть интересная особенность, которую называют «безымянные краски». Это замена названия знакомых нам цветов на изображение. На тюбике будет нарисовано небо, а не написано «голубой». Интересно, чтобы создать дополнительные оттенки, там изобразят несколько цветов. К примеру, на баночке с коричневым оттенком покажут сразу три: красный, желтый и синий. Так ребенок будет не только знать, какие предметы имеют какой цвет, но и научится правильно получать другие оттенки, когда будет рисовать.
Обед по расписанию
Пару лет назад в Сети наделало много шуму видео о том, как питаются дети в Японии. Главная героиня ролика — пятиклассница Юи. Она несет с собой в школу коврик для ланча, свои собственные палочки, зубную щетку и чашку, куда набирает воду, чтобы ополоснуть рот. Кроме того, в портфеле у девочки салфетка — не бумажная, а настоящая.
Юи ходит в начальную школу. Неподалеку от здания разбиты грядки — это школьная ферма, на которой сами дети выращивают для себя картофель и другие продукты. К слову, в классе Юи 38 учеников и всего
Пять человек готовят 720 блюд. Сегодня в меню овощной суп, жареная рыба с грушевым соусом, картофельное пюре, булочка и молоко. Трапеза длится 45 минут — в Японии обедают за своими же партами в классе вместе с учителем.
Столы сдвигают в кучи, чтобы дежурным было легче разносить еду. Сверху парты застилают скатертями, которые брали из дома. Выкладывают палочки для еды, кружку, зубную щетку и платочек. Перед трапезой все надевают белоснежные фартуки с рукавами, шапочки и маску. Юи дежурная по обеду. Но перед тем как «заступить на вахту», ей нужно ответить на контрольные вопросы.
— Есть ли у тебя кашель, насморк, диарея? Правильно ли ты одета? Тщательно ли мыла руки? — спрашивает школьницу ее одноклассница, заполняя опросник.
Пройдя проверку, Юи протирает руки антибактериальным гелем и вместе с учителем и другими ребятами отправляется на кухню за едой. Поблагодарив поваров за обед, дети разбиваются по парам и несут в класс кастрюли и посуду. Дети из младших классов помогают учителю везти еду на тележке. А затем дежурные расставляют еду и напитки по столам.
Отобедав, школьники принимаются за уборку. Каждый день 20 минут дети подметают и моют полы. Моют без швабры — руками. И не только в классе — коридоры, лестницы, спортзал и даже... туалеты. Вы представляете, что случится с российскими родителями, если заставить их детей мыть туалеты?
Типичный японский школьный обед состоит из риса, белка (рыбы, курицы, говядины), овощей, супа и молока. Отсутствие столовой означает, что японский обед — это то, за что несут ответственность все в школе, включая учителей и детей. Такой подход полностью меняет весь процесс. Здесь нет уставших и недовольных работниц столовой, которые стоят на раздаче еды.
А как у французов?
Евгения Лот пятнадцать лет живет во Франции — там у нее муж, двое детей и семейный бизнес по организации отдыха. Недавно специально она поделилась своими наблюдениями о том, как французы воспитывают детей. Отличий оказалось довольно много, публикуем ее рассказ от первого лица.
В школу — с трех лет
Во Франции все дети идут в школу («эколь матернель») с трех лет. По сути, это детский сад, там они играют, спят, едят, поют, рисуют, слушают музыку, наблюдают за природой и потихоньку изучают буквы и цифры. К шести годам нужно подготовиться к следующему этапу — «эколь примэр», которая уже более похожа на нашу начальную школу. Поэтому понятия развивающих кружков во Франции практически нет, эту необходимость покрывает школа, куда ходят все дети без исключения. Спортивные секции принимают детей не раньше трех лет, какие-то — только с четырех (часто это связано со страховкой) или пяти. И занимаются не чаще одного раза в неделю для начала.
У всех своя жизнь
Я бы сказала, что во Франции очень много бабушек, готовых проводить время со своими внуками. Но все-таки культа, как в России, нет. Потому что, во-первых, очень часто на старости лет французы уезжают жить поближе к природе, а молодые родители сосредоточены в городах. Бабушки банально живут далеко и могут заниматься внуками только на каникулах. Во-вторых, французские пенсионеры очень активны: много путешествуют, посвящают время хобби, ходят по ресторанам, общаются с друзьями, занимаются своими делами. В обществе принято, что у каждого поколения своя жизнь, и никто не подразумевает, что бабушки созданы исключительно для внуков.
Французские дети не плюются едой
Французы берут детей в рестораны с рождения (кроме вечерних выходов, когда родители хотят устроить свидание друг с другом или весело поужинать с друзьями). Как ни удивительно, малыши зачастую очень хорошо держатся в ресторанах: не бегают, не смешивают на столе соль с перцем и едят почти всё подряд. При этом в заведениях обычно нет детских комнат (я за 15 лет видела лишь одну!), максимум дадут листочек и карандаши, но это тоже редкость. А вот на взрослые мероприятия таскать детей не принято. Французы прибегают к помощи бебиситтер, обычно это студенты, которые за почасовую оплату готовы провести вечер с детьми и уложить их спать.
Еда — это серьезно
У французов культ еды, поэтому к питанию детей они подходят очень ответственно. На столе всегда много овощей, и вообще детей с детства приучают к разнообразному рациону. Сладости дают как можно позже, сладкую газировку вообще почти не дают. Но и без фанатизма. Если ребенок хочет картошку фри, ему не откажут. Просто вместе с ней он съест кусок рыбы или котлету и овощной салат. И заест это всё камамбером.
Нет культа праздников
Во Франции и не видывали таких детских дней рождения, как обычно устраивают в России. Никаких тебе аниматоров, представлений, клоунов с дрессированными собаками и прочего размаха. Они отмечают более просто, примерно как в нашем детстве — позвав детей в гости на торт, например. Но чем старше дети, тем чаще родители организовывают для них вылазки в батутный парк или в лазерный лабиринт, на каток, на пикник
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