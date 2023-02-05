Дети моют туалеты и выращивают себе обед: 8 особенностей школ в Японии, которые приведут в ужас российских родителей

Сон на занятиях и отсутствие экзаменов

В наших школах сон в классе, скорее всего, будет рассматриваться как неуважение или лень. В Японии же сон — это самая настоящая вовлеченность в учебу. Всё потому, что у детей напряженный график. И правда, почему бы чуток не вздремнуть.

Ученики в Японии обязательно носят форму. Такая политика есть почти в каждой младшей и средней школах Японии. Она направлена на устранение барьеров и развитие чувства общности и единения среди учащихся.

В школах Страны восходящего солнца есть интересная особенность, которую называют «безымянные краски». Это замена названия знакомых нам цветов на изображение. На тюбике будет нарисовано небо, а не написано «голубой». Интересно, чтобы создать дополнительные оттенки, там изобразят несколько цветов. К примеру, на баночке с коричневым оттенком покажут сразу три: красный, желтый и синий. Так ребенок будет не только знать, какие предметы имеют какой цвет, но и научится правильно получать другие оттенки, когда будет рисовать.