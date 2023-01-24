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Спецоперация на Украине

«Комиссовали из армии по состоянию здоровья». В зоне СВО погиб доброволец — он был в составе ЧВК «Вагнер»

Брат погибшего Евгения Макарова сейчас тоже участвует в спецоперации

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Евгений Макаров погиб в начале декабря, ему было 26 лет

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В Чулымском районе простились с погибшим в спецоперации 26-летним Евгением Макаровым. Его похороны прошли 23 января в поселке Кузнецком, сообщает «Чулымская газета» (учредитель — ГАУ НСО «Редакция газеты «Чулымская газета»). Информацию НГС подтвердили в сельсовете.

— Был призван в армию, а потом его комиссовали из армии по состоянию здоровья, — сообщили корреспонденту НГС в администрации Кабинетного сельсовета (в него входит поселок Кузнецкий). — Он жил последние годы в Новосибирске, прописан был тут. У него осталась гражданская жена, дочь 2018 года рождения и мальчик, получается его пасынок.

Как рассказала корреспонденту НГС знакомая семьи погибшего, попросившая сохранить анонимность, Евгений Макаров пытался пойти добровольцем по мобилизации, но его не взяли из-за состояния здоровья и категории. Тогда мужчина решил попасть в зону СВО через ЧВК «Вагнер».

— В октябре прошлого года поступил на службу в ЧВК «Вагнер». В зону боевых действий его подразделение прибыло 20 ноября. После этого на связь с родными Евгений не выходил. Как выяснилось позже, он погиб 4 декабря. Сообщение о гибели мужа супруга получила 19 января, — говорится в заметке местной газеты.

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Как добавили в администрации сельсовета, сейчас в спецоперации участвует младший брат Евгения Макарова Александр — он служит там по контракту.

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