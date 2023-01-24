«Комиссовали из армии по состоянию здоровья». В зоне СВО погиб доброволец — он был в составе ЧВК «Вагнер»

— Был призван в армию, а потом его комиссовали из армии по состоянию здоровья, — сообщили корреспонденту НГС в администрации Кабинетного сельсовета (в него входит поселок Кузнецкий). — Он жил последние годы в Новосибирске, прописан был тут. У него осталась гражданская жена, дочь 2018 года рождения и мальчик, получается его пасынок.

