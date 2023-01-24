«Комиссовали из армии по состоянию здоровья». В зоне СВО погиб доброволец — он был в составе ЧВК «Вагнер»

В Чулымском районе простились с погибшим в спецоперации
— Был призван в армию, а потом его комиссовали из армии по состоянию здоровья, — сообщили корреспонденту НГС в администрации Кабинетного сельсовета (в него входит поселок Кузнецкий). — Он жил последние годы в Новосибирске, прописан был тут. У него осталась гражданская жена, дочь 2018 года рождения и мальчик, получается его пасынок.
Как рассказала корреспонденту НГС знакомая семьи погибшего, попросившая сохранить анонимность, Евгений Макаров пытался пойти добровольцем по мобилизации, но его не взяли из-за состояния здоровья и категории. Тогда мужчина решил попасть в зону СВО через ЧВК «Вагнер».
— В октябре прошлого года поступил на службу в ЧВК «Вагнер». В зону боевых действий его подразделение прибыло 20 ноября. После этого на связь с родными Евгений не выходил. Как выяснилось позже, он погиб 4 декабря. Сообщение о гибели мужа супруга получила 19 января, — говорится в заметке местной газеты.
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Как добавили в администрации сельсовета, сейчас в спецоперации участвует младший брат Евгения Макарова Александр — он служит там по контракту.
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