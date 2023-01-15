«Очень люблю Россию»: студентка после обысков уехала без денег в Литву. Как она живет сейчас?

— Когда мы уехали, силовики начали давить на мой вуз и требовать отчислить меня за то, что я «пропала». <...> В университете нам часто говорят о равноправии. Но у некоторых студентов — тех, кто молчит и улыбается, права «равнее». Им разрешают учиться дистанционно. У тех, кто выбрал профессию с первых курсов и не боится говорить правду, такого права, оказывается, нет, — написала тогда студентка в своем открытом обращении к ректору университета Елене Кудряшовой, отделению Союза журналистов в Архангельске и правозащитникам.

