«Очень люблю Россию»: студентка после обысков уехала без денег в Литву. Как она живет сейчас?

Дарья Порядина покинула Россию прошлой весной — после того как к ней домой пришли с обыском, а на ее парня Александра Пескова завели уголовное дело об оскорблении силовика.
Молодые люди вместе уехали в Грузию, а через несколько месяцев сняли жилье в Вильнюсе, столице Литвы. Девушке оставалось несколько месяцев до окончания университета, она шла на красный диплом, но представители вуза не разрешили ей доучиться дистанционно.
— Когда мы уехали, силовики начали давить на мой вуз и требовать отчислить меня за то, что я «пропала». <...> В университете нам часто говорят о равноправии. Но у некоторых студентов — тех, кто молчит и улыбается, права «равнее». Им разрешают учиться дистанционно. У тех, кто выбрал профессию с первых курсов и не боится говорить правду, такого права, оказывается, нет, — написала тогда студентка в своем открытом обращении к ректору университета Елене Кудряшовой, отделению Союза журналистов в Архангельске и правозащитникам.
Еще до официального отчисления Дарьи в Сети распространяли коллективное обращение студентов, преподавателей и коллег к вузу с просьбой не делать этого и дать ей доучиться.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Как и где сейчас живет Дарья Порядина? Сталкивается ли она с негативным отношением к русским на фоне политических событий? Даша рассказала о жизни в новой для себя реальности нашим коллегам из 29.RU — смотрите видеосюжет чуть выше.
Дарья Порядина входит в редколлегию общественно-политического издания SOTA. До начала карьеры в СМИ Дарья участвовала в митингах против строительства мусорного полигона на Шиесе и выходила с одиночным пикетами. Девушка также известна как активистка Фонда содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца*». Уже будучи журналистом, Дарья в том числе освещала акции протеста и писала о местных активистах, на которых заводили административные/уголовные дела.
— Я очень скучаю по природе нашей, по закатам архангельским. Я очень люблю Архангельск, очень люблю Россию, для меня это родное место. Но сейчас я не вижу возможности для себя вернуться, к сожалению. И моя самая большая мечта, чтобы в России стало комфортно жить, вместе со всеми взглядами и со всеми интересами, — признается Дарья Порядина.
* Максим Кац признан в РФ физлицом — иностранным агентом в 2022 году.