«Я прям кайфую»: молодая мама уехала из города в деревню и стала зарабатывать на блоге — посмотрите, как она живет

— Я всю жизнь жила в городе. И родилась, и жила там. Но я понимала, что, когда приезжаю куда-то за город, я прям кайфую, отдыхаю и мне всё это очень нравится.
Татьяну Мирошникову из Забайкалья знают в соцсетях как Сельчанку — именно под этим ником молодая мама уже несколько лет ведет блог о деревенской жизни. Своим подписчикам Сельчанка рассказывает о самом простом: про приусадебные дела и заботы, про живность, строительство собственного дома. И тема находит большой отклик у аудитории — сейчас на блог подписаны почти полмиллиона человек.
Вести блог Татьяна стала, когда сидела в декрете с дочкой. Говорит, что хотелось куда-то выплеснуть энергию — привыкла к тому, что всегда загружена работой.
Как сейчас живет Сельчанка и чем занимается — смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
— Сейчас моя работа объединена с хобби. И для меня это счастливый случай или выбор, — говорит Сельчанка. — Мои основные заботы — это огород, мои любимые цветы, всё вот это зеленое, я всё это очень люблю, без конца развожу.
Правда, порой жизнь в селе подкидывает неожиданные трудности. Наши коллеги из CHITA.RU рассказывали, как Татьяне удалось добиться ремонта размытой дороги. А однажды во время наводнения молодой маме и вовсе пришлось добираться до дома по грудь в воде (посмотрите это видео).