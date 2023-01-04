«Я прям кайфую»: молодая мама уехала из города в деревню и стала зарабатывать на блоге — посмотрите, как она живет

Татьяну Мирошникову из Забайкалья знают в соцсетях как Сельчанку — именно под этим ником молодая мама уже несколько лет ведет блог о деревенской жизни. Своим подписчикам Сельчанка рассказывает о самом простом: про приусадебные дела и заботы, про живность, строительство собственного дома. И тема находит большой отклик у аудитории — сейчас на блог подписаны почти полмиллиона человек.