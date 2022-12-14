Чисто наши! 6 забавных привычек русских, которые возмущают иностранцев, — а вы так делаете?

В школу — с трех лет

Во Франции все дети идут в школу («эколь матернель») с трех лет. По сути, это детский сад, там они играют, спят, едят, поют, рисуют, слушают музыку, наблюдают за природой и потихоньку изучают буквы и цифры. К 6 годам нужно подготовиться к следующему этапу — «эколь примэр», которая уже более похожа на нашу начальную школу. Поэтому понятия развивающих кружков во Франции практически нет, эту необходимость покрывает школа, куда ходят все дети без исключения. Спортивные секции принимают детей не раньше трех лет, какие-то — только с четырех (часто это связано со страховкой) или пяти. И занимаются не чаще 1 раза в неделю для начала.



У всех своя жизнь

Я бы сказала, что во Франции очень много бабушек, готовых проводить время со своими внуками. Но все-таки культа, как в России, нет. Потому что, во-первых, очень часто на старости лет французы уезжают жить поближе к природе, а молодые родители сосредоточены в городах. Бабушки банально живут далеко и могут заниматься внуками только на каникулах. Во-вторых, французские пенсионеры очень активны: много путешествуют, посвящают время хобби, ходят по ресторанам, общаются с друзьями, занимаются своими делами. В обществе принято, что у каждого поколения своя жизнь, и никто не подразумевает, что бабушки созданы исключительно для внуков.

