Чисто наши! 6 забавных привычек русских, которые возмущают иностранцев, — а вы так делаете?

Ох уж этот культурный код. Замечали, в своем городе мы не объединяемся по национальному признаку, но за границей всегда приятно с кем-то спеть Лепса в караоке и выпить колодезной русской водочки, закусив соленым огурцом. Даже если это не про вас, несколько национальных привычек у вас точно есть, проверим? Наши коллеги из Wday.ru опросили иностранцев и подготовили забавный список.
Окна настежь даже в мороз
Финская журналистка Анна-Лена Лаурен удивлялась, откуда у россиян такая странная потребность в постоянном проветривании помещений. Когда она работала в московском офисе, то постоянно сталкивалась с тем, что ее коллеги даже в холодную погоду умудрялись открывать окно.
— Московский офис. На термометре минус, а коллеги открывают окна, чтобы все сидели и тряслись (пока отопление включено и вся энергия тратится впустую). Откуда эта русская одержимость? Где бы они ни были и при любой погоде, они всегда должны что-то проветрить, — написала Анна-Лена.
Возмущение также связано с тем, что впустую расходуется электроэнергия, а европейцы относятся к ней очень бережно.
Привычка лить воду
Многие из нас любят вдоволь валяться в ванной или стоять под душем для удовольствия. А вот у европейцев нет такой привычки. Например, в Германии, чтобы экономить воду, во многих семьях принято заполнять посудомоечную и стиральную машинку только на ночь, потому что ночью действуют более бюджетные тарифы. Также многие европейцы во время чистки зубов выключают воду — спорим, вы так не делаете.
Вера в приметы
Несмотря на то что мы живем в XXI веке, многие до сих пор верят в приметы и суеверия. Например, фраза «не свисти в доме, денег не будет», кажется, забита в наш генетический код.
— В США, например, свист является выражением удовольствия. Я понятия не имею, почему это так не работает в России. Кроме того, если мой багаж собран, моя квартира убрана, а мои проездные документы в руках, какова цель посидеть непосредственно перед выходом? Мне сказали, что это как безмолвная молитва на удачу, — рассказывал житель США Алекс Коллинз.
Одеваться так, чтобы произвести впечатление
Мы храним утрачиваемый в Европе навык ношения платьев и юбок — и это нравится даже тем иностранкам, которые сами на такой подвиг, как выход из дома без штанов, не готовы. Также иностранцы особо отмечает, что волосы у русских женщин часто длинные и ухоженные.
— Мне нравится, что русские женщины, покидая дом, неважно, куда они идут, всегда стараются выглядеть как можно лучше. Еще мне нравится, что русские женщины умеют наносить макияж так, что получается красиво, но не так, как будто на лице слои штукатурки. И мне кажется потрясающим, что женщины здесь хорошо умеют ходить на каблуках, в отличие от Британии, где женщина покупает модные туфли и падает каждые два шага, — говорит англичанин Ричард.
— Много меха — это от холода. Но мы и сапоги любим с декоративными меховыми отворотами, и чтобы по пуховику струился песец, а на шапочке болтался помпон из кролика. Например, мех в Сибири — это фетиш. Чего стоят заколки из норки, брелки для сумочек в виде кроличьих лапок и ужас Гринписа — лисьи воротники с лисьими же мордами поверх пальто, — отмечает Рита, живущая в Берлине.
Гендерные стереотипы
Эту привычку можно назвать спорной, но она всё равно присутствует у многих. Женщина — слабый пол. Такая мысль показалась бы чуждой иностранцам, особенно европейцам и жителям США. Там женщины и мужчины существуют абсолютно на равных, причем это просматривается в мелочах.
Если у нас всё еще ведутся разговоры о том, кто должен платить за ужин или покупать коктейль в баре, то в Америке, например, это даже не обсуждается. Там считается нормальной практикой девушке купить коктейль своему парню, и этим никто из обоих не оскорбится.
Всегда всё доедать
Выкидывать хлеб — не в коем случае! Спорим, эта фраза звучит как минимум в доме ваших родителей, а может, и в вашем (мы же все понимаем, что разумнее сделать сухари).
— С точки зрения русского человека, когда вы подаете тарелку с едой, важно, чтобы гость доел всё, иначе это будет рассматриваться как неуважение. С арабской стороны — сколько вы можете съесть, столько и съедаете. Мы не возражаем, если вы вдруг решите оставить пару ложек на тарелке, — рассказала Адель Аль Хозааэ из Бахрейна.
Декрет по-французски
Недавно мы записали историю Евгении Лот — она пятнадцать лет живет во Франции, там у нее муж, двое детей и семейный бизнес по организации отдыха. Она поделилась своими наблюдениями о том, как французы воспитывают детей. Отличий оказалось довольно много, публикуем ее рассказ от первого лица.
Дети вместе с карьерой
Во Франции очень короткий декрет — всего 4 месяца. Можно посидеть и дольше, но тогда практически без зарплаты, и это, как правило, очень ощутимо для семьи. Обычно оба родителя зарабатывают и вкладываются в бюджет. Поэтому мамы выходят на работу примерно в 2,5 месяца ребенка. Соответственно, ясли начинают принимать малышей с этого возраста. Какие-то семьи прибегают к услугам няни. Иногда две семьи делят одну няню, которая приглядывает за несколькими малышами сразу. А еще есть что-то вроде «садиков на дому» — это сертифицированные няни, которые у себя дома принимают от 1 до 4 детей.
В школу — с трех лет
Во Франции все дети идут в школу («эколь матернель») с трех лет. По сути, это детский сад, там они играют, спят, едят, поют, рисуют, слушают музыку, наблюдают за природой и потихоньку изучают буквы и цифры. К 6 годам нужно подготовиться к следующему этапу — «эколь примэр», которая уже более похожа на нашу начальную школу. Поэтому понятия развивающих кружков во Франции практически нет, эту необходимость покрывает школа, куда ходят все дети без исключения. Спортивные секции принимают детей не раньше трех лет, какие-то — только с четырех (часто это связано со страховкой) или пяти. И занимаются не чаще 1 раза в неделю для начала.
У всех своя жизнь
Я бы сказала, что во Франции очень много бабушек, готовых проводить время со своими внуками. Но все-таки культа, как в России, нет. Потому что, во-первых, очень часто на старости лет французы уезжают жить поближе к природе, а молодые родители сосредоточены в городах. Бабушки банально живут далеко и могут заниматься внуками только на каникулах. Во-вторых, французские пенсионеры очень активны: много путешествуют, посвящают время хобби, ходят по ресторанам, общаются с друзьями, занимаются своими делами. В обществе принято, что у каждого поколения своя жизнь, и никто не подразумевает, что бабушки созданы исключительно для внуков.
Французские дети не плюются едой
Французы берут детей в рестораны с рождения (кроме вечерних выходов, когда родители хотят устроить свидание друг с другом или весело поужинать с друзьями). Как ни удивительно, малыши зачастую очень хорошо держатся в ресторанах: не бегают, не смешивают на столе соль с перцем и едят почти всё подряд. При этом в заведениях обычно нет детских комнат (я за 15 лет видела лишь одну!), максимум дадут листочек и карандаши, но это тоже редкость. А вот на взрослые мероприятия таскать детей не принято. Французы прибегают к помощи бебиситтеров, обычно это студенты, которые за почасовую оплату готовы провести вечер с детьми и уложить их спать.
Еда — это серьезно
У французов культ еды, поэтому к питанию детей они подходят очень ответственно. На столе всегда много овощей, и вообще детей с детства приучают к разнообразному рациону. Сладости дают как можно позже, сладкую газировку вообще почти не дают. Но и без фанатизма. Если ребенок хочет картошку фри, ему не откажут. Просто вместе с ней он съест кусок рыбы или котлету и овощной салат. И заест это всё камамбером.
Ежедневные привычки, которые делают нас несчастными
Недавно мы собрали привычки, которые мешают получать удовольствие от жизни и день за днем забирает энергию независимо от национальной принадлежности и социального статуса. Вот некоторые из них:
Задерживаться допоздна на работе
Подобная практика оставляет меньше времени для собственной жизни, превращая вас в человека, который живет, чтобы работать. Другие отношения тоже отходят на второй, а то и на пятый план. Если для вас это не временная мера, а обычная история — ее точно надо менять.
Не позволять себе отдыхать
Сейчас есть определенная тенденция: либо ты эффективный, либо аутсайдер. Никому, конечно, не хочется быть среди вторых, поэтому человек старается заполнить каждую минутку чем-то полезным. Если вы делаете это не из собственного желания, а в угоду чему-то или кому-то — это провальная стратегия.
Даже если у вас действительно очень много дел — маленький ребенок, большая семья, кто-то на иждивении, это тоже, как ни странно, не повод отказываться от отдыха и заботы о себе. Хотя бы час в день, проведенный в собственное удовольствие, способен восстанавливать и давать силы.
Игнорировать усталость и плохое самочувствие
Многие действуют из принципа «пока не упал — всё нормально». Но вам необязательно падать, чтобы был повод позаботиться о себе. Бывают особенные случаи, когда это очень сложно осуществить, но объективно таких случаев немного. И даже в них порой можно найти выход, просто он может быть не на поверхности.
Когда вы уже падаете, для восстановления потребуется больше серьезных мер и времени. Представьте, что вы не обратили внимания на кариес и довели зуб до состояния ноющего нерва. А ведь проще и дешевле было выделить время раньше и убрать небольшое пятнышко. С усталостью та же самая история, просто она менее очевидна.
Взваливать всё на свои плечи
«Просить о помощи? Еще чего! Я что, слабый и не справлюсь сам?» Для чего испытывать себя и свои силы, если это делать необязательно?
Нести на себе мешок картошки или попросить тележку у соседа и пройти то же самое расстояние, катя перед собой тележку с мешком, — совсем разные истории, разная нагрузка. Если вам ближе первый вариант, будьте готовы в дальнейшем уделить внимание своей спине и необходимому отдыху. Но ведь куда проще обратиться за помощью и получить ресурс или непосредственное участие другого человека (может, сосед помог бы нести этот злополучный мешок), чтобы облегчить дело. Даже если вы получили отказ — это не повод отчаиваться: можно попросить о помощи кого-то еще.
Сюда же входит вопрос делегирования, который часто возникает при выполнении рабочих задач. Вам необязательно быть героем, взваливая на себя всё. Тем более если это можно сделать проще и по-другому.
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