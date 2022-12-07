Скандал с «Дождем»*: за что уволили телеведущего и что произошло потом — объясняем в одном видео

Телеканал «Дождь»* приостановил свою работу в России в марте 2022 года. До этого по требованию Генеральной прокуратуры РФ сайт телеканала заблокировали из-за «призывов к экстремистской деятельности, насилию» и «заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих». Позже телеканал, не скрывающий свою антивоенную позицию, получил разрешение на вещание в Латвии.

* Телеканал «Дождь» признан иностранным агентом.

** Признана в РФ физлицом — иностранным агентом.