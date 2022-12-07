Скандал с «Дождем»*: за что уволили телеведущего и что произошло потом — объясняем в одном видео

С 8 декабря телеканал «Дождь»* перестанут показывать по кабельному ТВ — латвийские власти аннулировали лицензию на вещание. Это произошло после эфира Алексея Коростелева. Скандал разгорелся из-за фразы ведущего о помощи российским военным.
Что сказал ведущий? И какая реакция за этим последовала? Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
— Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь. Например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте. Потому что те истории, которые публиковались и рассказывались родственниками, ну, честно говоря, бросают в ужас, — именно эти слова, сказанные Алексеем Коростелевым в прямом эфире, привели к конфликту. Латвия восприняла эту речь как призыв о помощи армии России.
Позже редакция «Дождя»* заявила, что это была оговорка, и извинилась перед зрителями. Руководство телеканала сообщило об увольнении Алексея Коростелева, допустившего ошибку, но это не спасло ситуацию. На следующий день Национальный совет Латвии по электронным СМИ принял решение аннулировать лицензию «Дождя»*.
За редакцию вступились многие журналисты из России и Латвии. А основатель «Дождя»* Наталья Синдеева** пожалела о своем решении уволить Алексея Коростелева.
Несмотря на отзыв лицензии, сотрудники телеканала заявили, что продолжат работать и будут выкладывать эфиры на YouTube.
Телеканал «Дождь»* приостановил свою работу в России в марте 2022 года. До этого по требованию Генеральной прокуратуры РФ сайт телеканала заблокировали из-за «призывов к экстремистской деятельности, насилию» и «заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих». Позже телеканал, не скрывающий свою антивоенную позицию, получил разрешение на вещание в Латвии.
* Телеканал «Дождь» признан иностранным агентом.
** Признана в РФ физлицом — иностранным агентом.