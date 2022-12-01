«Мой патриотизм улетучился с дымом пороха»: исповедь добровольца об СВО, минометах 1943 года и отношении командования

С апреля по июнь 2022 года житель Новосибирска Олег Ж. принимал участие в спецоперации в качестве добровольца. Он пошел воевать, руководствуясь чувством патриотизма и думая, что его боевой опыт будет полезен. Сейчас, уже вернувшись домой, Олег вспоминает три месяца в СВО со смешанными чувствами, отказываясь понимать и принимать то, с чем пришлось столкнуться. По словам бывшего военного, его вместе с сослуживцами бросали на опасные участки, периодически забывали кормить и поить, а относились к добровольцам не лучшим образом. Более того, вместо обещанных в военкомате льгот мужчина получил лишь разочарование: доказать факт своего участия в СВО он не может. Откровенный рассказ — в материале НГС.
В бой идут одни старики
На территории Украины Олег Ж. (его полное имя, а также номер войсковой части, к которой доброволец был приписан, известны редакции) оказался уже через месяц после начала спецоперации. Сначала бывший сотрудник МВД, после участия в чеченской кампании признанный ветераном боевых действий, хотел заключить контракт, но военные отправили его восвояси. Мужчине было 52 года, в то время как на службу по контракту брали до 50 лет. Тогда Олег пошел в военкомат вновь — чтобы стать добровольцем.
— Ехал с патриотическим настроем, — усмехается мужчина.
В себе, своей физической форме, а главное — в своем боевом опыте, который будет полезным стране, Олег был полностью уверен. Как и чуть позже мобилизованные, он вместе с другими добровольцами поначалу услышал, что служить ему придется вдали фронта, но когда планы командиров изменились, никто возражать не стал:
— Изначально был разговор в военкомате, что добровольцы у нас не участвуют в боевых действиях [...], — припомнил обещания военных Олег. — [Обещали, что] будем сопровождать грузы, гуманитарную помощь… но когда нас, новосибирцев, уже собрали (с области нас было 15 или 16 человек), перед тем как отправлять в Ростов, объявили, что, возможно, мы будем участвовать в боях. Никто не стал отказываться.
Компания, уверяет Олег, подобралась отличная, и уже на полигоне в Ростове из добровольцев сложился хороший коллектив. Около 70% его сослуживцев оказались его ровесниками, имеющими схожий жизненный опыт. Кто-то прошел Афганистан, кто-то — Чечню, все были в неплохой физической форме. Несколько более молодых бойцов, случайно затесавшихся в команду ветеранов, охотно учились у старших товарищей.
Правда, собираться бойцам пришлось в основном за собственный счет, но поначалу Олег не придал этому значения. Теплые вещи, лекарства, дополнительные берцы мужчина купил заранее, помня о прошлом опыте.
— Сомнения в том, что всё идет хорошо, у меня начали появляться, когда нас начали вооружать. Каски были б/у, бронежилеты — б/у. Часть автоматов были очень ржавые, и приводить их в порядок надо было как минимум дня четыре. Надо было очистить, а масла оружейного нет, ветоши тоже нет, — рассказывает доброволец. — Как-то выходили из положения: рвали свои полотенца, нательное белье.
В учебном лагере мужчины находились с 16 по 24 апреля 2022 года. Для подготовки маловато, но спешку списывали на то, что большинство бойцов имели неплохой опыт. При этом в остальном, отмечает Олег, придраться было не к чему: инструкторы старались объяснять добровольцам всё, что знали, кормили отлично. Боевой дух поддерживали приятными обещаниями:
— Приехал какой-то человек высокий, с охраной, в чине генерала, — вспомнил последний день перед отправкой на территорию Украины Олег. — Я задавал ему вопрос, могу ли я потом, после возвращения домой, пойти по выслуге лет на пенсию, какие льготы будут, будет ли повторно статус ветерана. Он ответил: «Да, всё будет».
«28 панфиловцев» на перекрестке
Добровольцев зачислили в [номер полка] морской пехоты [название] флотилии и поставили им боевые задачи. Взводу, к которому был приписан Олег, нужно было охранять перекресток двух дорог у деревни [название населенного пункта]. Доброволец вспоминает: в полушутку бойцы называли друг друга «28 панфиловцев» (похоже, имея в виду литературное искажение событий). Хотя иметь дело добровольцам предстояло не с танками, слова едва не стали пророческими.
— В первую ночь, 28 апреля, на нас пошли диверсанты. На третью ночь у меня оставалось 5 патронов, некоторые вообще всё расcтреляли. Боеприпасы никто не подвозит, и выехать я не могу, потому что поступила команда «движение запретить», то есть машинам не выезжать. Ребята-морпехи нам маленько подкинули боеприпасов, но для 28 человек вышло ни о чём. Даже [каждому выдать] по 2 магазина — это на 10 минут боя. Когда на третьи сутки на нас пошли 40 человек, мы начали пристегивать штык-ножи, потому что стрелять было нечем, а командир сказал: будем стоять до конца, — буднично рассказывает Олег. — Пайка тоже нет, мы всё подъели. Вся остальная рота стоит левее, вот в этой [название населенного пункта].
Только на третий день морские пехотинцы помогли добровольцам, а когда обстановка стала более спокойной, на позиции приехал заместитель командира батальона по тылу. По словам Олега Ж, офицер изрядно удивился, увидев оголодавших, измученных добровольцев:
— Приехал заместитель командира батальона по тылу и говорит: «А мы и не знали, что вы здесь стоите…» Наше командование батальона не знало, что мы находимся на этом рубеже!
Первый неудачный опыт добровольцы сочли случайностью: сбой снабжения, ошибка, один раз не считается. Тем более что после этого бойцов хорошо вооружили, выдали большое количество патронов и гранат. Но 6 мая, когда роту бросили на штурм укрепрайона, Олег и его сослуживцы вновь столкнулись как со странным стилем руководства командиров, так и со сложностями с вооружением и техникой.
— Ситуация вышла из-под контроля. Они были слишком подготовлены, а у нас минометы 1943 года и бэтээры, которые должны были нас прикрывать, сразу откатывались назад: делает несколько выстрелов — и у него клинит пушку или башню, или еще что-нибудь. Я не знаю, где эту технику взяли, — с почти физической болью рассказывает доброволец. — Из восьми бэтээров один на первых минутах боя подбили, танк подбили, эвакуационную машину подбили. Один только БТР периодически выскакивал. У него тоже пушку заклинило, но он из пулеметов прикрывал ребят.
Брать хорошо укрепленную позицию фактически без поддержки техники было запредельно сложно, как бы ни были мотивированы и опытны бойцы. Штурм длился около трех часов... Привести рассказ Олега Ж. полностью редакция не может в соответствии с законодательством РФ.
Небоевые «потери»
Как рассказал Олег Ж., уже на следующий день после штурма 20 бойцов батальона написали рапорты о том, что не готовы больше служить, и поехали домой.
— Кто-то не хотел с этим командованием оставаться, кто-то не хотел дальше выполнять вот такие глупые приказы… При этом все знали количественный состав противника и наш состав, — объясняет логику сослуживцев ветеран. — Потом пришла информация, якобы командующий сказал, что «барсы» выполнили свою задачу: с [название населенного пункта] на поддержку этому укрепрайону выдвинулись 300 с лишним человек, но они не пришли. Получается, мы были как тот кролик, на замануху… 20 человек [написали рапорты], потом 17, потом еще…
Сам он остался на передовой. На несколько дней остатки взвода поставили «отдохнуть» на блокпостах, а после добровольцев попытались отправить на уже знакомый им перекресток, но оказалось, что ситуация изменилась. Пока взвод принимал участие в штурме и охранял блок-пост, старую позицию противник пристрелял из минометов. Как рассказывает Олег, командование этот факт брать в расчет не захотело:
— А мы остатками взвода, нас оставалось всего девять человек, поехали на старые позиции. Нам сказали: там уже есть люди, вы одни не останетесь. Как мы потом узнали, там были музыканты. Музыкальный взвод. Некем было дороги перекрывать: люди начали уходить, — говорит Олег.
Добровольцы приняли решение окопаться в 600 метрах от старого места: под дорогой там были проложены трубы для отведения воды, из них вышло неплохое укрытие. К тому же артиллерия противника по этому месту еще не пристрелялась. По словам Олега Ж., на новом месте бойцы продолжили выполнять поставленные перед ними задачи: отражали точечные удары противника и следили за дорогой. Но очевидно, перекресток стратегически был более важен.
Командир батальона морской пехоты приказал добровольцам возвращаться на старое место — и тогда дело дошло до открытого конфликта.
— Я лично ему сказал: мы туда не пойдем. Мы добровольцы, а не самоубийцы, — объясняет Олег. — […] Тогда комбат спрашивает: что у вас здесь за … (собачья) свадьба?! Его чуть не пристрелили тогда, мужики поднялись. Он обещал: «Я вас там укреплю ящиками, вы их землей набьете». Но ящиками не удержишь 120-ю мину. Она как жахнет, так разом нас всех похоронит.
— Он вас не поддержал?
— Не то что не поддержал… [Им] было дано указание любое передвижение запретить, и мы остались без провианта и без воды. Неделю с небольшим мы сидели впроголодь. […] у нас заканчивалось всё, продуктов не было. Воду мы отчасти у морпехов брали, отчасти собирали котелками росу с полей. Ближайшие два колодца отравили местные жители, когда уходили из деревни.
«Вас никто сюда не звал, вы сами приехали»
Спустя месяц у добровольцев начало меняться командование. Сначала уехали командир роты и замполит.
— Сказал, что этот беспредел уже надоел. Чего бы он ни попросил у командования батальона, ничего не получалось, — объяснил Олег Ж. — Он говорил, что ему надо людей содержать, воду подвозить, — и всё бесполезно. […]… В оконцовке всё командование, начиная с командира батальона и заканчивая замполитом, штабными, просто-напросто перевелось.
— А когда было больше порядка? Сейчас или во время чеченской кампании?
— В Чечне был бардак, сейчас не лучше.
Уезжали и рядовые добровольцы. По словам Олега Ж., количество бойцов сокращалось стремительно: 1,5 километра линии соприкосновения прикрывали сначала 76 человек, потом — 58 (остальные отказались от участия в СВО). Когда у самого мужчины срок службы подошел к концу и он решил, что не будет продлевать его, их оставалось чуть больше 40. Мужчина уверен: этому способствовало в первую очередь отношение к добровольцам.
— Как к пушечному мясу к нам относились. Раненые рассказывали: приехал с контузией человек в госпиталь в [название населенного пункта], еще ребята приезжают… Всех принимают, а добровольцу говорят: «Подождешь, посиди». Либо 4-ярусные кровати, верхний ярус — для добровольцев. И говорят: «Мы вас не звали, вы сами изъявили желание, сами приехали».
Медицина была слабым местом: по словам Олега Ж., индивидуальные аптечки им выдали, но в его личной аптечке недоставало многих препаратов. Сам он во время участия в СВО тяжело заболел — как теперь думает, ковидом. Несколько дней пролежал с температурой под 40 и сильным кашлем. Лечиться ему пришлось тем, что он закупил в Новосибирске.
Чеченский опыт спас мужчину и в этом случае: с собой он вез буквально целую аптеку.
Пора домой
Вернувшись в Новосибирск, Олег понял, что не зря так тщательно уточнял у командования, какие льготы ему будут положены. После перенесенной в окопах инфекции он и сегодня, в конце ноября, чувствует себя не лучшим образом. В июне же мужчина всерьез задумался о досрочном выходе на пенсию: с учетом участия боевых действий как в Чечне, так и в Украине, ему как раз подходил срок выйти на заслуженный отдых.
Но оказалось, что в военкомате о том, что Олег участвовал в СВО, не знают, а получить подтверждающие документы он не может:
— Я запросы в военкомат про статус участника боевых действий сделал еще в июле, и до сих пор ответов нет. В воинскую часть [номер части], в Ростове она находится, посылал запрос дважды, — негодует мужчина. — В итоге денежное содержание за два месяца, 410 тысяч рублей, — единственное, что выплатили до копейки. Но это были даже не деньги министерства обороны. Карта не именная, оформлена на какое-то акционерное общество.
— Я ехал с патриотическим настроем, но видя всё происходящее, видя начало операции… Патриотизм у меня закончился 6 мая, в день штурма. Улетучился с дымом пороха, — горько признается Олег. — Если будет всеобщая мобилизация, я, разумеется, вернусь на СВО. Но добровольцем — нет. Отношение к нам… как к вагнеровцам. Презрительное.
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Олег и дальше намерен бороться за то, чтобы его права были соблюдены. В частности, он надеется на то, что журналистам НГС, в отличие от него самого, министерство обороны и Главная военная прокуратура РФ ответят. Редакция отправила запросы в соответствующие ведомства, но ответы пока также не получила. Минобороны РФ на сегодняшний день не предоставило нам ответы ни на один из нескольких десятков официальных запросов.
Ранее НГС опубликовал истории мобилизованного и троих контрактников, которые пожаловались на плохое снабжение и написали рапорты об отказе служить в зоне СВО.