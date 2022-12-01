«Мой патриотизм улетучился с дымом пороха»: исповедь добровольца об СВО, минометах 1943 года и отношении командования

— Ехал с патриотическим настроем, — усмехается мужчина.



В себе, своей физической форме, а главное — в своем боевом опыте, который будет полезным стране, Олег был полностью уверен. Как и чуть позже мобилизованные, он вместе с другими добровольцами поначалу услышал, что служить ему придется вдали фронта, но когда планы командиров изменились, никто возражать не стал:

— Изначально был разговор в военкомате, что добровольцы у нас не участвуют в боевых действиях [...], — припомнил обещания военных Олег. — [Обещали, что] будем сопровождать грузы, гуманитарную помощь… но когда нас, новосибирцев, уже собрали (с области нас было 15 или 16 человек), перед тем как отправлять в Ростов, объявили, что, возможно, мы будем участвовать в боях. Никто не стал отказываться.

