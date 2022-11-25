На угольной игле: почему авария на «Листвяжной» и гибель 51 человека ничего не изменила и уже не изменит

С момента взрыва на шахте «Листвяжная», где погибли 46 горняков и пять спасателей, прошел год. Ростехнадзор уже представил результаты своего расследования причин аварии, а Следственный комитет — назвал имена причастных к трагедии.

Но подобная авария не первая в России — «Распадская», «Ульяновская», «Юбилейная», и это не полный список предприятий, где массово погибали люди. При этом Кузбасс остается зависимым от угольной отрасли и ее развития, а работают в сфере — порядка 90 тысяч человек.