«Привезли сразу под обстрел». Новосибирские мобилизованные отказались воевать на передовой без подготовки — они написали рапорты

В лесополосе мобилизованные попытались обустроиться — построили себе баню из пленки и бревен, мылись в ближайшем пруду. В таких условиях, как рассказывает жена Романа, мужчины пробыли примерно 4 дня . Затем им привезли каски и бронежилеты и пообещали увезти. Юля поинтересовалась куда, муж выдал витиеватую формулировку вроде «пополнения составления действующих рот, взводов и так далее»:



— С 1 на 2 ноября он мне прямо перед отъездом набрал. Слышала, как кричали на фоне «Едем!» У меня мысль такая, что они куда-то дальше едут в часть, или на освобожденные территории, или в тыл, или, может быть, на охрану. До 12 ноября была тишина. А 12-го числа звонит мне ночью, я его голос даже узнать не могу. И он рассказывает: их увезли на какой-то нулевой пункт, там опять лес и палатки, никакого слаживания. Их роту, которая прибыла в тот поселок, всю расформировали. То есть было 60 человек, сюда, на нулевой пункт, привезли 30, что ли. А с 3-го числа, как говорит муж, их увезли на передовую. И тут он начинает рыдать. Говорит, что их таскали везде (Юлия перечисляет название пунктов, их мы не указываем в соответствии с законодательством РФ. — Прим. ред.), они спрятались в домике под обстрелами, под градами. Я спрашиваю: «Вы за эти дни стреляли?», муж говорит, что никто не выстрелил, не было возможности, прыгали только от снарядов. Он рассказывает дальше и просто рыдает.

