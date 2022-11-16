«Привезли сразу под обстрел». Новосибирские мобилизованные отказались воевать на передовой без подготовки — они написали рапорты

Новосибирские мобилизованные после отъезда из учебного лагеря для дальнейшего боевого слаживания оказались на передней линии соприкосновения войск. Именно такую информацию двое мужчин, мобилизованных из Новосибирска, сообщили своим женам, выйдя на связь после 10 дней молчания. Сейчас они написали рапорты, в которых сообщили, что отказываются выполнять приказы, поскольку считают свою подготовку недостаточной — за полтора месяца с момента мобилизации они, как говорят их жены, выезжали на стрельбище всего
Что рассказал Алексей своей жене
Как говорит Елизавета (имя изменено по ее просьбе, но известно редакции), ее муж был мобилизован
— Их посадили на поезд, сказали, что они едут дальше готовиться.
После этого Алексей замолчал на 10 дней.
— Связь была плохая, если вкратце, то их сразу привезли на передовую, под обстрел, именно так говорит муж. Артиллерия работала без остановки. Там они нашли какой-то заброшенный дом, в нем спали. Еды-воды не было. Никакого командования толком не было. Они не знали, что делать дальше.
По ее словам, роту, прибывшую из Новосибирска, переформировали. Туда, на передовую, отправили какую-то часть сибиряков. Сейчас, как говорит Елизавета, рапорты написали 12 человек, сколько среди них новосибирцев, она точно не знает.
Елизавета поддерживает связь еще с одной женой новосибирца, который также побывал на передовой и отказался от дальнейших боевых действий.
— Они неподготовленные совершенно. Они даже толком не знали, что им делать. Сейчас их привезли туда, никто не говорит, что с ними делать будут. Мы стараемся связаться с остальными родственниками этих людей из роты, но пока не получается. Я написала жалобу в военную прокуратуру (скриншот жалобы и ответа о том, что обращение принято, есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.), сейчас хотим объединиться, чтобы написать коллективную. Изначально их всех ввели в заблуждение, потому что в учебном лагере им, по их словам, сказали, что они будут находиться на приграничных территориях, за порядком следить или охранять, — возмущается она.
Как Роман и еще 11 человек подали рапорты
Муж Юлии, 40-летний Роман, как и Алексей, оказался на передовой (повестка о его призыве по мобилизации есть в распоряжении НГС). Своей жене по телефону о событиях, произошедших с
— У мужа мотострелковые войска. За всё время, пока он был на территории НВВКУ, их свозили три или четыре раза на стрельбы в Кольцово. Потом в октябре их собрали в эшелон, поездом и повезли. Когда первый эшелон с нашего вокзала отправлялся, губернатор им говорил: «Ребятки, вы едете на переподготовку, на дальнейшее боевое слаживание». Наши-то поехали с улыбочкой. Ехали
В лесополосе мобилизованные попытались обустроиться — построили себе баню из пленки и бревен, мылись в ближайшем пруду. В таких условиях, как рассказывает жена Романа, мужчины пробыли примерно
— С 1 на 2 ноября он мне прямо перед отъездом набрал. Слышала, как кричали на фоне «Едем!» У меня мысль такая, что они куда-то дальше едут в часть, или на освобожденные территории, или в тыл, или, может быть, на охрану. До
Юлия отправила в редакцию НГС сообщение от мужа, которое он ей недавно записал по WhatsApp.
— Проехали нулевой рубеж, где-то остановились, переночевали в машине. Потом в сторону [название населенного пункта] поехали, опять в лес заехали, нас дальше не пропустили — комендантский час, обстрелы, что-то такое. Опять в машине ночевали, потом нас кидали уже на передовую, окопы рыть, под танки… В нас грады летят, еще какая-то херня, и после этого мы начали возмущаться. Какие из нас боевики? Мы строители, автоматы кто по 15, кто по 20 лет не держали. Не подготовлены, ничего, — нервно говорит Роман.
По рассказу мужа Юлия поняла, что он и другие «пацаны» находились в каком-то заброшенном доме до приезда командования. Им сказали, что сейчас увезут их в те окопы, где стояли военнослужащие. Тогда же Роман и его товарищи заявили, что не поедут дальше, написали рапорты и сдали оружие. Редакция НГС располагает фотографией рапорта Романа, а также коллективного рапорта. В последнем, подписанном 12 людьми, мобилизованные указывают:
— Я не согласен нести службу в боевых передовых частях из-за отсутствия моральной, психологической, физической подготовки. Согласен нести службу в тыловых частях и на уже освобожденной территории.
Под рапортом, написанным от руки, свои подписи оставили 12 человек.
Юлия говорит, что, узнав эту историю от мужа, написала несколько жалоб в военную прокуратуру (скриншоты обращений есть в распоряжении НГС), а также обратилась к юристам. В жалобе Юлия подчеркивает: ее муж получил психоэмоциональную травму, поскольку не был готов к боевым действиям на передовой.
Как рассказал Юлии ее муж, сейчас он и другие 11 человек находятся в одном из поселков в приграничной области. Во вторник,
— Наши мужья не отказываются служить! Но они просят провести медкомиссию, которая так и не была проведена, и направить их выполнять какие-то тыловые работы или, может, на завод. Они согласны пахать круглыми сутками, но только не идти на передовую, под эти грады и обстрелы, без должной подготовки. Сегодня приехала военная полиция, посмотрели их рапорты. Им вроде как предложили пойти в те части, где машины ремонтируют, наши вроде согласились. Подошли 10 раз к какому-то полковнику, тот сказал: «Обещаю, парни, что всё будет хорошо, что вы будете крутить гайки». Но наши не знают, что дальше ждать, — объяснила Юлия.
Она опасается, что сказанное на словах может быть не выполнено на деле.
Корреспондент НГС направила запрос в Минобороны и военную прокуратуру Центрального военного округа с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.
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Еще до отправки из Новосибирской области у мобилизованных возникали проблемы и конфликты. НГС рассказывал об обстановке в лагере «Гренада» под Бердском, где мобилизованных из НСО поместили в одну учебку с призванными из Тувы.