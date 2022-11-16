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Спецоперация на УкраинеОбзор

Потомок Николая I и Наполеона Бонапарта участвует в СВО и женился на девушке из Донбасса — смотрим фото этой пары

Гавриил Дорошин немало удивил французских друзей и коллег своим выбором дела жизни

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В Донбассе обеспеченный француз нашел любовь и создал семью

В Донбассе обеспеченный француз нашел любовь и создал семью

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Гавриил Дорошин — не просто иностранный доброволец, которого привлек конфликт между Россией и Украиной. Парень — потомок Николая I, его бабушка была внучкой русского царя. Молодой человек родился во Франции, первый раз Гавриил посетил Донбасс в 2015 году, поехав туда в качестве фотокорреспондента. Но у него быстро украли технику, и он неожиданно решил взяться за оружие. Семья не сразу приняла решение сына поехать в эпицентр боевых действий. Наши коллеги из «СтарХита» узнали, что стояло за этим поступком.

Зачем это французу?

По словам Гавриила, поступить по-другому он не мог, так как всегда считал Россию своей родиной. Надо отметить, что французские друзья и коллеги осудили его выбор. Есть и еще одна причина, по которой мужчина решил променять обеспеченную жизнь в Лионе на окоп.

Впервые Дорошин оказался в Донбассе в <nobr class="_">18 лет</nobr>

Впервые Дорошин оказался в Донбассе в 18 лет

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— Для меня это очень важно, ведь мои предки, что Наполеон I Бонапарт, что Николай I, были участниками крупных масштабных войн. Теперь и я участвую в таком масштабном мировом конфликте, — рассказал он в программе «Малахов» на канале «Россия 1».

Гавриил Дорошин показал свое генеалогическое древо

Гавриил Дорошин показал свое генеалогическое древо

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На прямой вопрос, зачем ему всё-таки подвергать свою жизнь опасности, он отвечает, что «всему виной инстинкт». Дорошин говорит, что связывает свою будущее с Россией, а не с Францией и считает, что Европа «душевно портится». Интересно, что Гавриилу уже один раз отказали в получении российского паспорта, но потомок царя не собирается сдаваться и говорит, что будет пробовать еще раз

Про любовь

В Донбассе Дорошин встретил простую девушку из маленькой деревни и влюбился. В январе 2016 года Алину, студентку педагогического колледжа, позвали выступить для французской делегации, приехавшей в Донецк. Гавриил пригласил девушку на медленный танец, а она так стеснялась, что не могла ничего сказать кавалеру, только назвала свое имя. Сначала общение было дружеским, Алина старалась поддерживать мужчину, но потом между ними завязались романтические отношения.

Они обвенчались в Лионе, а два года назад у них родилась дочка, которую назвали Софией

Они обвенчались в Лионе, а два года назад у них родилась дочка, которую назвали Софией

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Несмотря на комфортную жизнь во Франции, куда ее после замужества привез супруг, Алина с дочкой вернулись за ним в Донбасс, где теперь все вместе живут в родительском доме девушки в Малой Шишовке.

Для родителей Алины выбор дочери стал неожиданностью, ведь в селе, где жила семья, — всего 30 человек. Откуда там взяться французу? Тестю и теще, по признанию самого Дорошина, не всегда понятно, как Гавриил (а потом и их дочь) променял комфортную Францию на бедную деревню в зоне боевых действий.

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Дома у Дорошиных всегда говорили по-русски, но всё равно французу первое время было сложно понять солдатский юмор и жаргон. Но за эти годы Гавриил наверняка уже освоил все тонкости русского языка. Потомок царя и его семья связывают свою будущее с Россией и планируют остаться здесь и после завершения СВО.

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