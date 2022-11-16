Потомок Николая I и Наполеона Бонапарта участвует в СВО и женился на девушке из Донбасса — смотрим фото этой пары

Гавриил Дорошин — не просто иностранный доброволец, которого привлек конфликт между Россией и Украиной. Парень — потомок Николая I, его бабушка была внучкой русского царя. Молодой человек родился во Франции, первый раз Гавриил посетил Донбасс в 2015 году, поехав туда в качестве фотокорреспондента. Но у него быстро украли технику, и он неожиданно решил взяться за оружие. Семья не сразу приняла решение сына поехать в эпицентр боевых действий. Наши коллеги из «СтарХита» узнали, что стояло за этим поступком.
Зачем это французу?
По словам Гавриила, поступить по-другому он не мог, так как всегда считал Россию своей родиной. Надо отметить, что французские друзья и коллеги осудили его выбор. Есть и еще одна причина, по которой мужчина решил променять обеспеченную жизнь в Лионе на окоп.
— Для меня это очень важно, ведь мои предки, что Наполеон I Бонапарт, что Николай I, были участниками крупных масштабных войн. Теперь и я участвую в таком масштабном мировом конфликте, — рассказал он в программе «Малахов» на канале «Россия 1».
На прямой вопрос, зачем ему всё-таки подвергать свою жизнь опасности, он отвечает, что «всему виной инстинкт». Дорошин говорит, что связывает свою будущее с Россией, а не с Францией и считает, что Европа «душевно портится». Интересно, что Гавриилу уже один раз отказали в получении российского паспорта, но потомок царя не собирается сдаваться и говорит, что будет пробовать еще раз
Про любовь
В Донбассе Дорошин встретил простую девушку из маленькой деревни и влюбился. В январе 2016 года Алину, студентку педагогического колледжа, позвали выступить для французской делегации, приехавшей в Донецк. Гавриил пригласил девушку на медленный танец, а она так стеснялась, что не могла ничего сказать кавалеру, только назвала свое имя. Сначала общение было дружеским, Алина старалась поддерживать мужчину, но потом между ними завязались романтические отношения.
Несмотря на комфортную жизнь во Франции, куда ее после замужества привез супруг, Алина с дочкой вернулись за ним в Донбасс, где теперь все вместе живут в родительском доме девушки в Малой Шишовке.
Для родителей Алины выбор дочери стал неожиданностью, ведь в селе, где жила семья, — всего 30 человек. Откуда там взяться французу? Тестю и теще, по признанию самого Дорошина, не всегда понятно, как Гавриил (а потом и их дочь) променял комфортную Францию на бедную деревню в зоне боевых действий.
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Дома у Дорошиных всегда говорили по-русски, но всё равно французу первое время было сложно понять солдатский юмор и жаргон. Но за эти годы Гавриил наверняка уже освоил все тонкости русского языка. Потомок царя и его семья связывают свою будущее с Россией и планируют остаться здесь и после завершения СВО.
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