Потомок Николая I и Наполеона Бонапарта участвует в СВО и женился на девушке из Донбасса — смотрим фото этой пары

На прямой вопрос, зачем ему всё-таки подвергать свою жизнь опасности, он отвечает, что «всему виной инстинкт». Дорошин говорит, что связывает свою будущее с Россией, а не с Францией и считает, что Европа «душевно портится». Интересно, что Гавриилу уже один раз отказали в получении российского паспорта, но потомок царя не собирается сдаваться и говорит, что будет пробовать еще раз



Про любовь

В Донбассе Дорошин встретил простую девушку из маленькой деревни и влюбился. В январе 2016 года Алину, студентку педагогического колледжа, позвали выступить для французской делегации, приехавшей в Донецк. Гавриил пригласил девушку на медленный танец, а она так стеснялась, что не могла ничего сказать кавалеру, только назвала свое имя. Сначала общение было дружеским, Алина старалась поддерживать мужчину, но потом между ними завязались романтические отношения.