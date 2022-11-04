«Муж вернулся с того света». Рассказ жены мобилизованного, которой удалось увезти его прямо с фронта
Кирилл успел побывать в зоне боевых действий, когда жена приехала за ним с приказом об увольнении
В начале октября MSK1.RU опубликовал историю семьи Натальи и Кирилла (имена изменены по просьбе героев. — Прим. ред.). Супруги живут в подмосковном Чехове и воспитывают троих детей. Наталья — домохозяйка, а Кирилл работал водителем такси, пока 23 сентября не получил мобилизационную повестку. Спустя день, попрощавшись с семьей, он уехал в сборный пункт. Наталья осталась одна с тремя детьми: младшей дочке совсем недавно исполнилось 3 года.
На учениях Кирилл провел вместо обещанных двух недель всего четыре дня, после чего их с сослуживцами отправили в один из приграничных городов. Наталья всё это время поддерживала связь с мужем по телефону, от него она узнала, что Кириллу и другим мобилизованным не позволили взять с собой паспорта и отправили к границе без документов. Тогда Наталья решила действовать.
— Я побежала в военкомат, — рассказывает она. — Там сказали, что мобилизованные без паспортов — это действительно непорядок, и вроде бы обратились в прокуратуру. Паспорта обещали выслать, но так и не выслали, зато до служащих в итоге дошли военные билеты.
Но целью Натальи было не обеспечить мужа документами. Она хотела вернуть отца троих детей домой. На тот момент закон позволял получить отсрочку от мобилизации только мужчинам, содержащим четырех и более детей. Наталья это знала, но не сдавалась.
И вот в середине октября вступила в силу новая норма в отношении отсрочки от частичной мобилизации. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что теперь отцы троих детей не подлежат призыву.
Днем позже председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин это подтвердил.
— Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации. На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям, — сообщил Володин.
Для Натальи, к тому моменту почти отчаявшейся, это было настоящим чудом. Она в который раз пошла в военкомат, но уже с убежденностью, что на этот раз всё получится.
— Сначала мне сказали, что распоряжения такого пока нет. Посоветовали обратиться в Наро-Фоминск, где муж проходил учения. Там меня отослали обратно в военкомат, сказали, что сейчас распоряжение уже должно быть и я смогу получить приказ об увольнении Кирилла. Наконец в военкомате комиссар действительно выдал мне приказ: по распоряжению Генштаба мой муж должен вернуться домой.
Наталья собралась и выехала с другом семьи на машине в Белгород. Она думала только о том, в порядке ли сейчас ее муж, ведь он уже успел побывать в зоне боевых действий.
— Его дивизию отправили в бой 8 октября. Муж тогда перестал выходить на связь, четыре дня я от него не получала вестей. Извелась вся... Потом он позвонил. Во время того звонка я и сообщила ему, что у меня на руках приказ и он возвращается домой. Он сказал, что сейчас едет в госпиталь с еще несколькими сослуживцами. У него была контузия, шумело в ушах и болело сердце. До госпиталя Кирилл так и не доехал: в какой-то момент тех, кто не был серьезно ранен, развернули и отправили обратно на границу.
На полпути в Белгород Наталья узнала, что везет с собой не все необходимые документы: помимо приказа, нужно было получить у комиссара в чеховском военкомате ходатайство об увольнении. Пришлось вернуться в Москву, а затем снова отправиться в дорогу.
— Оказавшись наконец в Белгороде, я смогла связаться с товарищем мужа по дивизии — у самого Кирилла уже не было ни телефона, ни сим-карты. Мы встретились. Я не могла поверить своему счастью!
Двое суток ждали утверждения увольнения. Нам говорили, что этих документов мало, что Кирилла не отпустят. Помог майор из их дивизии.
— Майор сказал Кириллу: «Благодари жену, она так за тебя боролась», — вспоминает Наталья.
Сейчас Кирилл уже в Чехове, он вернулся к жене, сыновьям и маленькой дочке. Однако, по словам Натальи, дело еще нельзя считать завершенным — в прокуратуре окончательное решение об увольнении еще не приняли, случай Кирилла пока рассматривается — он с женой ездит по инстанциям, дает разъяснения.
— Получилось так, что по каким-то документам он уволен, по каким-то — еще нет, — поясняет Наталья. — Кстати, выплат, которые обещали семьям мобилизованных, мы также пока не получили. Хотя Кирилл успел побывать в зоне боевых действий и даже был контужен. Возможно, какие-то средства получим, когда процесс увольнения завершится. Комиссар говорит, должны выплатить.
Финансовое положение у семьи Кирилла и Натальи сейчас непростое. Около сотни тысяч пришлось потратить еще до отправки на границу, чтобы купить снаряжение, рации, обувь, лекарства. Форму Кириллу подарили сослуживцы. При этом почти все дорогостоящие вещи у него пропали.
— Кирилла там обокрали, — сокрушается Наталья. — Их с ребятами привезли в заброшенное здание, это была какая-то точка перегруппировки. Сказали: идите, вещи оставьте здесь, потом за ними вернетесь. Когда они вернулись, вещей уже не было. Ко мне он приехал практически без ничего, даже бушлата на нем не было. А по ночам уже заморозки…
Кирилл пока что не может полноценно работать. По словам Натальи, он плохо спит и всё еще сам не свой.
— Главное — он снова с нами, — убеждена Наталья. — Про других ребят мы, увы, ничего не знаем. Кирилл говорит, что, когда он уезжал, рядовые из его дивизии были вроде бы живы, а как сейчас — неизвестно. Связи с ними нет.
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