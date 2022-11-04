«Муж вернулся с того света». Рассказ жены мобилизованного, которой удалось увезти его прямо с фронта

Для Натальи, к тому моменту почти отчаявшейся, это было настоящим чудом. Она в который раз пошла в военкомат, но уже с убежденностью, что на этот раз всё получится.



— Сначала мне сказали, что распоряжения такого пока нет. Посоветовали обратиться в Наро-Фоминск, где муж проходил учения. Там меня отослали обратно в военкомат, сказали, что сейчас распоряжение уже должно быть и я смогу получить приказ об увольнении Кирилла. Наконец в военкомате комиссар действительно выдал мне приказ: по распоряжению Генштаба мой муж должен вернуться домой.

