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Тема дняПутин назвал число мобилизованных
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Спецоперация на Украине

Президент одобрил прохождение альтернативной службы во время мобилизации

Раньше это распространялось только на срочную службу

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Ранее президент заявил, что указ об окончании частичной мобилизации не требуется

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Сегодня, 4 ноября, президент России Владимир Путин подписал закон, по которому во время мобилизации можно будет проходить альтернативную службу. В документе указано, что это право предоставляется гражданам, которые уже проходят альтернативную службу в организациях ВС РФ, других войсках и воинских формированиях. При объявлении мобилизации они продолжат служить там же.

Тем, кто проходит альтернативную службу в организациях, подведомственных исполнительной власти или органам местного самоуправления, предлагается перейти на должности гражданского персонала в ВС РФ либо в другие войска и спецформирования.

Ранее об окончании мобилизации сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Указ об объявлении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. Из-за частичной мобилизации на месяц сдвинулся срочный призыв в армию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что указа об окончании частичной мобилизации не будет — Путин посовещался с юристами. Соответствующие телеграммы уже разосланы в военкоматы.

Владимир ПутинРоссияУкраинаАльтернативная службаСпецоперацияЧастичная мобилизация
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