Президент одобрил прохождение альтернативной службы во время мобилизации
Раньше это распространялось только на срочную службу
Сегодня, 4 ноября, президент России Владимир Путин подписал закон, по которому во время мобилизации можно будет проходить альтернативную службу. В документе указано, что это право предоставляется гражданам, которые уже проходят альтернативную службу в организациях ВС РФ, других войсках и воинских формированиях. При объявлении мобилизации они продолжат служить там же.
Тем, кто проходит альтернативную службу в организациях, подведомственных исполнительной власти или органам местного самоуправления, предлагается перейти на должности гражданского персонала в ВС РФ либо в другие войска и спецформирования.
Ранее об окончании мобилизации сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Указ об объявлении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал