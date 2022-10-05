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Спецоперация на Украине

Срочников принуждают ехать в зону боевых действий. Это законно?

Рассказываем, куда нужно обращаться в таких случаях

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Военнослужащие на срочной службе не принимают участия в СВО

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На правительственном портале «Объясняем.рф» рассказали, куда нужно обращаться в случае, если военнослужащих на срочной службе заставляют писать заявления о готовности выехать в зону боевых действий. Срочники не принимают участия в СВО, поэтому принуждать их заключать контракт на военную службу нельзя.

— В случае такого принуждения следует подать жалобу в военную прокуратуру, — сообщили на портале.

Справочную информацию по обращениям можно получить по следующим телефонам: (495) 693-63-59; (495) 693-63-69; (495) 693-63-46 и (495) 693-64-17.

Военнослужащий на срочной службе может отправиться в зону проведения СВО только при следующих условиях:

  • он отслужил минимум три месяца;
  • он добровольно принял решение заключить контракт на прохождение военной службы.

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В этом случае он отправится в зону боевых действий в статусе контрактника.

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