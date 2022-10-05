Срочников принуждают ехать в зону боевых действий. Это законно?
Рассказываем, куда нужно обращаться в таких случаях
На правительственном портале «Объясняем.рф» рассказали, куда нужно обращаться в случае, если военнослужащих на срочной службе заставляют писать заявления о готовности выехать в зону боевых действий. Срочники не принимают участия в СВО, поэтому принуждать их заключать контракт на военную службу нельзя.
— В случае такого принуждения следует подать жалобу в военную прокуратуру, — сообщили на портале.
Справочную информацию по обращениям можно получить по следующим телефонам:
Военнослужащий на срочной службе может отправиться в зону проведения СВО только при следующих условиях:
- он отслужил минимум три месяца;
- он добровольно принял решение заключить контракт на прохождение военной службы.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
В этом случае он отправится в зону боевых действий в статусе контрактника.
Ранее президент России Владимир Путин перенес дату осеннего призыва, который должен был начаться 1 октября — теперь он стартует 1 ноября. Главное об осеннем призыве мы собрали в отдельном материале.