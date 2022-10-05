Срочников принуждают ехать в зону боевых действий. Это законно?

На правительственном портале «Объясняем.рф» рассказали, куда нужно обращаться в случае, если военнослужащих на срочной службе заставляют писать заявления о готовности выехать в зону боевых действий. Срочники не принимают участия в СВО, поэтому принуждать их заключать контракт на военную службу нельзя.

— В случае такого принуждения следует подать жалобу в военную прокуратуру, — сообщили на портале.