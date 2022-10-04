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Спецоперация на Украине

Шойгу рассказал, сколько человек набрали за время частичной мобилизации

По словам министра обороны, мобилизованных отправят в зону СВО после подготовки

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Мобилизованных направят в зону СВО вместе с задействованными там подразделениями

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Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о том, что с начала объявления частичной мобилизации (21 сентября) в российские Вооруженные силы прибыло более 200 тысяч человек. По словам министра обороны, мобилизованных обучают на 80 полигонах и в шести учебных центрах — их должны обеспечить необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, а также назначить на военные должности.

— Мобилизованных направят в зону спецоперации вместе с задействованными там подразделениями. В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания, — рассказал Сергей Шойгу, добавив, что с новобранцами нужно провести дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом, чтобы адаптировать к боевой обстановке.

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Также министр обороны сообщил, что нынешние военнослужащие, находящиеся на срочной службе, после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО. Ранее в Минобороны рассказывали, куда отправят мобилизованных и чем они будут заниматься. Первые мобилизованные россияне прибыли на территорию ДНР и ЛНР 30 сентября.

МинобороныРоссияСергей ШойгуУкраинаСпецоперацияЧастичная мобилизация
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