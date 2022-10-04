Шойгу рассказал, сколько человек набрали за время частичной мобилизации

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о том, что с начала объявления частичной мобилизации (21 сентября) в российские Вооруженные силы прибыло более 200 тысяч человек. По словам министра обороны, мобилизованных обучают на 80 полигонах и в шести учебных центрах — их должны обеспечить необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, а также назначить на военные должности.