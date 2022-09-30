Сириец круто изменил жизнь, переехав в Россию 10 лет назад — что он думает сейчас

— По образованию я экономист, учился в Дамаске и Латакии. Я единственный ребенок в семье, поэтому мне родители позволяли всё и в 21 год я улетел в Дубай. Хотелось себя испытать, сделать что-то новое.



Родители волновались. Хотя были рады, что их ребенок не подался в Европу. Дубай — понятнее, там у Талала уже жила сестра с мужем.

