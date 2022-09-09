Прощайте, Ваше Величество: 28 мудрых цитат королевы Елизаветы II, которые попадают в самое сердце

О гордости и надежде

«Молодым или старым, я считаю, что нам есть на что смотреть с уверенностью и надеждой, и мы должны оглядываться назад с гордостью».

Из обращения в честь золотого юбилея Королевы в 2012 году.

О самокритике

«Хотя мы способны на великие добрые дела, история учит нас, что иногда мы нуждаемся в спасении от самих себя — от нашего безрассудства или нашей жадности».

Из рождественского обращения 2011 года.

Об умении подводить итоги

«Нам всем нужно найти правильный баланс между действием и размышлением. При таком большом количестве отвлекающих факторов легко забыть сделать паузу и подвести итоги».