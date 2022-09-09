Прощайте, Ваше Величество: 28 мудрых цитат королевы Елизаветы II, которые попадают в самое сердце
Королева ушла из жизни в 96 лет, 70 из которых пребывала на престоле
За 70 лет своего правления, и даже пребывая в статусе наследной принцессы, Елизавета произнесла немало воодушевляющих речей, вдохновивших не только Британию, но и весь мир на то, чтобы проявлять больше внимательности и сочувствия, эмпатии и иронии, храбрости и оптимизма. Ее Величество до последнего не теряла присутствия духа. И самые преданные королевские поклонники точно знают, что жизнелюбия и стойкости монарха хватит на целую страну. Сегодня в Букингемском дворце сообщили, что королевы не стало. Вспоминаем вместе с коллегами из MarieClaire ее лучшие цитаты, которые точно пригодятся каждому из нас в трудные моменты жизни, и смотрим фото разных лет.
Королева Елизавета родилась в семье герцога и герцогини Йоркских, ее отец взошел на престол после отречения своего брата короля Эдуарда VIII в 1936 году, в результате чего она стала наследницей престола. Она получила частное домашнее образование и начала выполнять свои общественные функции во время Второй мировой войны. Елизавета взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, ей тогда было 25 лет. Елизавета II стала старейшим монархом в британской истории и самым долгоправящим главой государства в мире.
О самоиронии
«Не относитесь к себе слишком серьезно. Ни у кого из нас нет монополии на мудрость».
Из рождественского обращения 1991 года.
О переменах
«Когда я смотрю в будущее, у меня нет никаких сомнений в том, что есть одна определенность — это перемены, и темпы этих перемен будут только нарастать… Многие, например люди моего возраста или представители наиболее уязвимых слоев общества, опасаются, что их оставят позади. Кажется, что сама скорость перемен сметает так много знакомого и утешительного. Но я не думаю, что нам следует переживать по этому поводу. Мы сможем понять будущее — если мы поймем уроки прошлого».
Из рождественского обращения 1999 года.
О секрете счастья
«На протяжении многих лет те, кто казался мне самым счастливым, довольным и удовлетворенным, всегда оказывались теми, кто жил самой открытой и бескорыстной жизнью».
Из рождественского обращения 2008 года.
О жизненных правилах
«Каждый день — это новое начало, и я знаю, что единственный способ прожить свою жизнь — это стараться делать то, что правильно, смотреть в будущее, принимать всё, что приносит этот день, и доверять Богу».
Из рождественского обращения 2002 года.
О созидании
«Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять намного труднее».
Из рождественского обращения 1957 года.
Об утешении
«Даже когда ваша жизнь кажется очень однообразной, помните, что то, что вы делаете, всегда имеет реальную ценность и важность для ваших собратьев».
Из рождественского обращения 1954 года.
О мудрости и возрасте
«Ни одна возрастная группа не обладает монополией на мудрость, и я действительно думаю, что молодые иногда могут быть мудрее нас. Но чем старше я становлюсь, тем больше я осознаю трудности, с которыми приходится сталкиваться молодым людям, когда они учатся жить в современном мире».
Из рождественского обращения 1998 года.
О гордости и надежде
«Молодым или старым, я считаю, что нам есть на что смотреть с уверенностью и надеждой, и мы должны оглядываться назад с гордостью».
Из обращения в честь золотого юбилея Королевы в 2012 году.
О самокритике
«Хотя мы способны на великие добрые дела, история учит нас, что иногда мы нуждаемся в спасении от самих себя — от нашего безрассудства или нашей жадности».
Из рождественского обращения 2011 года.
Об умении подводить итоги
«Нам всем нужно найти правильный баланс между действием и размышлением. При таком большом количестве отвлекающих факторов легко забыть сделать паузу и подвести итоги».
Из рождественского обращения 2013 года.
О решимости
«Когда жизнь начинает казаться тяжелой, отважные не ложатся, принимая поражение; вместо этого они еще более полны решимости бороться за лучшее будущее».
Из рождественского обращения 2008 года.
Об унынии
«Возможно, мы слишком много внимания уделяем тому, что неправильно, и слишком мало тому, что правильно. Проблема уныния в том, что оно питается самим собой, и депрессия вызывает еще большую депрессию».
Из рождественского обращения 1974 года.
Об ответственности
«Наш современный мир предъявляет такие жесткие требования к нашему времени и вниманию, что необходимость помнить о нашей ответственности перед другими важнее, чем когда-либо».
Из рождественского обращения 2002 года.
Об обратной стороне горя
«Горесть — это цена, которую мы платим за любовь».
После теракта 11 сентября 2001 года.
О любви и браке
«Когда мы поженились, я не думала, что существует такая вещь, как платиновый юбилей; они просто не знали, что мы продержимся так долго».
Речь королевы на праздновании 70-й годовщины свадьбы, ноябрь 2017 года.
«Даже принц Филипп решил, что пора немного притормозить, сделав, как он выразился, «свое дело». Но я знаю, что его поддержка и уникальное чувство юмора останутся такими же сильными, как и прежде».
2017 год.
«Боюсь, что слишком часто принцу Филиппу приходилось слушать, как я говорю. Часто мы заранее обсуждали мою предполагаемую речь, и, как вы понимаете, его взгляды всегда выражались прямо. Попросту говоря, он был моей силой и оставался ею для меня все эти годы, и я, как и вся его семья, и эта страна, и многие другие государства в долгу перед ним больше, чем он когда-либо признал бы, или мы когда-либо узнаем».
Речь королевы по случаю золотой свадьбы в Banqueting House, Лондон, ноябрь 1997 года.
О ценности отношений
«Во времена сомнений и тревог отношения людей, проявляемые в повседневной жизни, дома и на работе, имеют первостепенное значение».
Из рождественского обращения 1974 года.
О сплоченности
«Я не знаю единой формулы успеха, но на протяжении многих лет я наблюдала, что некоторые атрибуты лидерства универсальны и часто связаны с поиском способов побудить людей объединить свои усилия, свои таланты, свои идеи, свой энтузиазм и вдохновение, чтобы работать вместе».
Из обращения к Генеральной Ассамблее Объединенных Наций в июле 2010 года.
О женщинах
«Именно женщины внесли мягкость и заботу в суровый прогресс человечества».
Из рождественского обращения 1966 года.
О важности мелких изменений
«Стоит помнить, что часто именно маленькие шаги, а не гигантские прыжки приводят к наиболее прочным изменениям».
Из рождественского обращения 2019 года.
Об историческом контексте
«Именно сквозь призму истории мы должны смотреть на конфликты сегодняшнего дня, чтобы дать нам надежду на завтрашний день».
Из рождественского обращения 2011 года.
Об опыте
«С возрастом приходит опыт, и это может быть добродетелью, если его разумно использовать. Желая оставить прошлые разногласия позади и вместе двигаться вперед, мы чтим свободу и демократию, однажды завоеванные для нас такой дорогой ценой».
Из рождественского обращения 1998 года.
О порядочности
«Если мы решим быть внимательными и помогать нашим ближним; подружимся с людьми разных рас и религий; и, как сказал наш Господь, обратим внимание на свои собственные ошибки, прежде чем мы будем критиковать других, мы будем сохранять одну веру с теми, кто высадился в Нормандии и так упорно боролся за свою веру в свободу, мир и человеческую порядочность».
Из рождественского обращения 1994 года.
О чувстве единения
«Каждый — наш сосед, вне зависимости от расы, вероисповедания или цвета кожи».
Из рождественского обращения 2004 года.
Об утешении в пандемию
«Хотя мы и раньше сталкивались с проблемами, этот случай другой. На этот раз мы объединяемся со всеми народами по всему миру в общих усилиях, используя великие достижения науки и наше инстинктивное сострадание для исцеления. Мы добьемся успеха — и этот успех будет принадлежать каждому из нас. Мы должны утешиться тем, что, хотя нам, возможно, еще многое предстоит пережить, лучшие дни вернутся: мы снова будем с нашими друзьями; мы снова будем с нашими семьями; мы встретимся снова».
Из обращения в начале пандемии, 2020 год.
О главной награде
«Мы знаем, что награда — это мир на земле, добрая воля к людям, но мы не можем добиться ее без решимости и согласованных усилий».
Из рождественского обращения 1963 года.
О мире во всем мире
«И когда наступит мир, помните, что мы, сегодняшние дети, должны сделать завтрашний мир лучше и счастливее».
Из первой публичной речи Елизаветы в 1940 году — ее военного обращения к другим детям.
Прощайте, Ваше Величество! Нам будет не хватать вашей мудрости.
Годом ранее в возрасте 99 лет скончался супруг Елизаветы II принц Филипп. До своего столетнего юбилея он не дожил всего пару месяцев.
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