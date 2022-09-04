Россия простилась с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. Видеорепортаж с панихиды и похорон
Одного из самых значимых политиков в истории России проводили с военными почестями и по православным канонам
Сегодня Россия простилась с одним из самых значимых политиков в истории России — Михаилом Горбачевым.
Церемония прощания прошла в центре Москвы — в Колонном зале Дома союзов. С ним пришли попрощаться сотни москвичей — как обычные люди, так и политики со звездами. Проститься пришли Алла Пугачева, Виктор Дробыш и лидеры партии «Яблоко». Желающих попасть в зал было столько, что церемонию прошлось продлевать, но всё равно все не успели зайти в здание, где стоял гроб.
Похоронили Михаила Горбачева на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Максимовной. Это место находится неподалеку от могил первого президента России Бориса Ельцина, бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского и генерала-политика Александра Лебедя.
Михаил Горбачев умер вечером 30 августа. Россиянам он запомнился не только как противоречивый политик, но и как человек, который подарил стране свободу. О смерти Михаила Горбачева высказались и многие западные политики, даже Арнольд Шварценеггер. А еще ранее мы рассказывали, при каких обстоятельствах первый президент СССР произнес свои ушедшие в народ фразы.
Мы подробно рассказывали, как прошли церемония прощания и похороны экс-президента СССР, а в этом видео мы собрали все самые ключевые моменты.