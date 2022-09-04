Россия простилась с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. Видеорепортаж с панихиды и похорон

Сегодня Россия простилась с одним из самых значимых политиков в истории России — Михаилом Горбачевым.

Церемония прощания прошла в центре Москвы — в Колонном зале Дома союзов. С ним пришли попрощаться сотни москвичей — как обычные люди, так и политики со звездами. Проститься пришли Алла Пугачева, Виктор Дробыш и лидеры партии «Яблоко». Желающих попасть в зал было столько, что церемонию прошлось продлевать, но всё равно все не успели зайти в здание, где стоял гроб.