СЕЙЧАС +18°С
Пробки 0/10
usd 60.37
eur 60.22
Тема дняПогибли альпинисты из Новосибирска
Все новости
Все новости
Умер Михаил Горбачев

Россия простилась с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. Видеорепортаж с панихиды и похорон

Одного из самых значимых политиков в истории России проводили с военными почестями и по православным канонам

170

Сегодня Россия простилась с одним из самых значимых политиков в истории России — Михаилом Горбачевым.

Церемония прощания прошла в центре Москвы — в Колонном зале Дома союзов. С ним пришли попрощаться сотни москвичей — как обычные люди, так и политики со звездами. Проститься пришли Алла Пугачева, Виктор Дробыш и лидеры партии «Яблоко». Желающих попасть в зал было столько, что церемонию прошлось продлевать, но всё равно все не успели зайти в здание, где стоял гроб.

Похоронили Михаила Горбачева на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Максимовной. Это место находится неподалеку от могил первого президента России Бориса Ельцина, бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского и генерала-политика Александра Лебедя.

Михаил Горбачев умер вечером 30 августа. Россиянам он запомнился не только как противоречивый политик, но и как человек, который подарил стране свободу. О смерти Михаила Горбачева высказались и многие западные политики, даже Арнольд Шварценеггер. А еще ранее мы рассказывали, при каких обстоятельствах первый президент СССР произнес свои ушедшие в народ фразы.

Мы подробно рассказывали, как прошли церемония прощания и похороны экс-президента СССР, а в этом видео мы собрали все самые ключевые моменты.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

По теме

ПохороныМихаил ГорбачевНоводевичье кладбищеУмер Михаил Горбачев
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2