Российской туристке грозит тюрьма в Узбекистане

Полину Ермакову из Красноярского края 17 мая задержали в Узбекистане за провоз дрона. Девушка путешествует по миру и приехала в Ташкент, чтобы полюбоваться достопримечательностями. Ей грозит штраф или до трех лет лишения свободы. Редакция NGS24.RU поговорила с Полиной и созвонилась с посольством.



Полина Ермакова окончила университет в Красноярске, а затем уехала в Китай, где работала преподавателем шесть лет. Сейчас девушку увлекли путешествия, она активно ездит по миру и рассказывает о приключениях в своем блоге. Дрон Полина получила в подарок на Новый год. Стоил он около 2000 долларов. До этого она была в 59 странах и в 40 из них, включая США, Китай, страны Южной Америки, беспрепятственно запускала его в небо.