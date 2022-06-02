Российской туристке грозит тюрьма в Узбекистане
Полину Ермакову пустили в страну с дроном. И задержали за его провоз через несколько дней
Полину Ермакову из Красноярского края 17 мая задержали в Узбекистане за провоз дрона. Девушка путешествует по миру и приехала в Ташкент, чтобы полюбоваться достопримечательностями. Ей грозит штраф или до трех лет лишения свободы. Редакция NGS24.RU поговорила с Полиной и созвонилась с посольством.
Полина Ермакова окончила университет в Красноярске, а затем уехала в Китай, где работала преподавателем шесть лет. Сейчас девушку увлекли путешествия, она активно ездит по миру и рассказывает о приключениях в своем блоге. Дрон Полина получила в подарок на Новый год. Стоил он около 2000 долларов. До этого она была в 59 странах и в 40 из них, включая США, Китай, страны Южной Америки, беспрепятственно запускала его в небо.
В этот раз Полина путешествовала по Кыргызстану. Откуда решила поехать в Узбекистан. Из города Ош на юге страны, всего в 10 километрах от границы.
По словам путешественницы, сначала туристы доезжают на такси до границы, затем переходят ее пешком, на другой стороне снова берут такси и едут в Ташкент. В воскресенье, 15 мая, около 9 утра девушка переходила границу. Дрон лежал в рюкзаке вместе с другими важными вещами и на досмотре никаких вопросов у пограничников не вызвал.
— Когда проходите границу, сначала — паспортный контроль, после чего стоит арочный металлоискатель и лента досмотра багажа, где просматривают, что вы ввозите. Никаких декларационных форм на дрон заполнить не дали, более того, они очевидно видели дрон. Я спрашиваю: «Можно идти? Сумку можно забирать?», мне ответили, что да. Никто никаких замечаний не сделал, — рассказала Полина.
Проблемы начались на железнодорожном вокзале. На вечер 17 мая у Полины были куплены билеты на поезд в Бухару. На вокзале нужно было снова отнести сумки на досмотр, дрон всё так же лежал в рюкзаке. Полицейские его нашли, а затем отвели Полину в отделение. Оказалось, что по законам Узбекистана за его ввоз ей грозит до 3 лет лишения свободы или штраф.
— Пока сидела в отделе, вечно входили и выходили люди. Я попросила показать документы, но мне отказали. Но очень бодро пугали тем, что я и террористка, и наркоманка. Был составлен акт об изъятии дрона, копию акта, к сожалению, мне не отдали. Штраф непонятно какой — это может быть и 2,5 тысячи рублей, и несколько тысяч долларов, — сокрушается Ермакова.
Дрон сдали на экспертизу.
— Мне позвонил следователь и сказал, что надо будет прийти на следствие. Как я понимаю, после следствия будет допрос, а после допроса будет назначен суд, — говорит девушка.
Полина рассказала, что обратилась в посольство России, но там ей не помогли. Она ожидала, что ей окажут юридическую и дипломатическую помощь, разъяснят права и обязанности. Но ничего этого не было, Полине лишь сказали, что вся информация на сайте. Адвоката также пришлось искать самостоятельно, помогли подписчики, которые скинули контакты.
Редакция NGS24.RU связалась с посольством России в Узбекистане. Там историю Полины Ермаковой подтвердили и рассказали, что это не первый подобный случай.
— Да, мы в курсе этой ситуации, посольство с ней на связи. Более того, направили ноту в Министерство иностранных дел Узбекистана с просьбой побыстрее разобраться в этом деле и объяснить непоследовательность действий пограничников. Никто не оспаривает, что закон она нарушила, — объясняют в посольстве.
Закон, запрещающий ввоз дронов в Узбекистан, принят еще в 2014 году. Нельзя ввозить дроны, которые весят более 250 граммов и на которые можно установить видео- и фотооборудование. Чтобы сделать в Узбекистане фотографии с помощью летательного аппарата, нужно заранее получить разрешение властей.
— На этой неделе собираемся встретиться с профильным департаментом МИДа местного и обсудить, как быть вообще с этими ситуациями. Потому что они стали очень частые за последнее время и надо выработать какой-то единый механизм, — рассказал пресс-секретарь посольства.
Также пресс-секретарь посольства объяснил, почему их ведомство так долго бездействовало. По его словам, представительство страны не может выступать в таких вопросах в качестве адвоката, поэтому Полине и порекомендовали посмотреть список защитников на сайте.
— Долго не было от нее заявления в посольство с просьбой разобраться. Сразу началось распространение через соцсети. Но посольство же не может без обращения заявителя писать ноту в МИД, — рассказали в посольстве.
После нашего звонка в посольство девушка написала, что ее уведомили, что нота направлена в МИД.
Полина понимает, что нарушила местные законы, и надеется, что удастся поскорее закончить это дело и что наказание будет мягким. Сейчас девушка живет в гостинице и не может покинуть Узбекистан. Но ей разрешено путешествовать по стране.
— Как мне сказал следователь, когда у меня изъяли дрон: «Ну ты же хотела в Бухару поехать, езжай, Узбекистан — гостеприимная страна», — смеется Полина.
Совсем недавно наши коллеги из Новосибирска рассказывали о туристе из их города, которого задержали по той же причине. Та история закончилась благополучно, мужчину отпустили, но дрон не вернули.