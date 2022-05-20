В России предложили убрать возрастной предел для службы по контракту
Законопроект рассмотрит Госдума
В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект о повышении допустимого возраста первого контракта на военную службу. Сейчас граждане России могут заключить контракт с Минобороны до 40 лет, иностранцы — до 30 лет. Предложенный законопроект снимает это ограничение.
— Целью законопроекта является исключение возрастного предела для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы, — сообщается в пояснительной записке к законопроекту. — Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам.
Дата рассмотрения законопроекта пока не назначена. Он направлен председателю Госдумы.