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В России предложили убрать возрастной предел для службы по контракту

Законопроект рассмотрит Госдума

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Сейчас контракт можно заключить до 40 лет

Сейчас контракт можно заключить до 40 лет

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В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект о повышении допустимого возраста первого контракта на военную службу. Сейчас граждане России могут заключить контракт с Минобороны до 40 лет, иностранцы — до 30 лет. Предложенный законопроект снимает это ограничение.

— Целью законопроекта является исключение возрастного предела для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы, — сообщается в пояснительной записке к законопроекту. — Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам.

Дата рассмотрения законопроекта пока не назначена. Он направлен председателю Госдумы.

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