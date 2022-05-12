«Ужасный, аморальный поступок»: россиянка — об уборке бульдозером цветов у памятника освободителям в Риге

— То, что произошло, — это ужасный, аморальный поступок, мотивы которого мне не понять. Люди несли цветы не для того, чтобы заявить о какой-то своей политической позиции, а чтобы почтить память своих предков, которые воевали в составе антигитлеровской коалиции. Это огромное неуважение. Да, историю в Латвии подают очень интересно: в учебниках истории о Второй мировой СССР описан как агрессор — равно как и нацистская Германия. Но убирать цветы бульдозером — это уже что-то совсем за гранью.

Местные СМИ пишут, что уборкой занималось муниципальное предприятие. Они оправдываются тем, что у памятника 9 мая не было никакого официального мероприятия и предприятие просто привело территорию в порядок. Даже советник мэра Риги Мартиньша Стакиса не видит в этом ничего ужасного. Ведь цветы — это просто мусор, который благородно убрали. Но ведь в прошлые годы никто так быстро памятник не убирал.

Меня радует, что, когда видео появилось в соцсетях, оно вызвало возмущение у людей. Причем не только у русских, но и у латышей. Люди стали нести новые цветы. Мне кажется, их стало даже больше, чем до «уборки».