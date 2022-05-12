СЕЙЧАС +10°С
Пробки 4/10
usd 68.84
eur 72.63
СрочноДвое погибли во время спецоперации
Все новости
Все новости
Мнение

«Ужасный, аморальный поступок»: россиянка — об уборке бульдозером цветов у памятника освободителям в Риге

Девушка, переехавшая в Латвию, рассказывает, как это восприняли местные жители

1 477
Рижане продолжали нести цветы после того, как их убрали

Рижане продолжали нести цветы после того, как их убрали

Поделиться

9 мая жители Риги возложили цветы к памятнику освободителям в память о погибших в годы Второй мировой войны. Но уже утром 10 мая в соцсетях появилось видео, на котором бульдозер собирает цветы.

В 2022 году власти Латвии объявили 9 мая Днем памяти жертв на Украине. Горожан призывали не посещать воинские мемориалы, георгиевские ленточки запретили, как и символы Z и V.

Однако люди возмутились, что техника убирает цветы, и вновь начали их приносить. Россиянка Мария, которая несколько лет назад переехала в Ригу, рассказывает о своем отношении к этому.

— То, что произошло, — это ужасный, аморальный поступок, мотивы которого мне не понять. Люди несли цветы не для того, чтобы заявить о какой-то своей политической позиции, а чтобы почтить память своих предков, которые воевали в составе антигитлеровской коалиции. Это огромное неуважение. Да, историю в Латвии подают очень интересно: в учебниках истории о Второй мировой СССР описан как агрессор — равно как и нацистская Германия. Но убирать цветы бульдозером — это уже что-то совсем за гранью.

Местные СМИ пишут, что уборкой занималось муниципальное предприятие. Они оправдываются тем, что у памятника 9 мая не было никакого официального мероприятия и предприятие просто привело территорию в порядок. Даже советник мэра Риги Мартиньша Стакиса не видит в этом ничего ужасного. Ведь цветы — это просто мусор, который благородно убрали. Но ведь в прошлые годы никто так быстро памятник не убирал.

Меня радует, что, когда видео появилось в соцсетях, оно вызвало возмущение у людей. Причем не только у русских, но и у латышей. Люди стали нести новые цветы. Мне кажется, их стало даже больше, чем до «уборки».

Цветы и свечи в память о погибших

Цветы и свечи в память о погибших

Поделиться

Вообще у нас всегда в принципе было запрещено праздновать 9 Мая. Но обычно люди цветы носят, салют запускают. В этом году было только несколько смелых. Не знаю, задержали их или нет, где-то в районе, где я живу, запускали фейерверк. Хотя, с другой стороны, докажите, что это салют в честь Дня Победы, а не юбилея, например.

Кстати, самому положить цветы к памятнику, как в России, нельзя. Цветы обычно отдают полицейскому, а уже он кладет их у памятника.

Вчера еще какой-то идиот ездил по цветам на велосипеде. Потом упал на них, достал из кармана трусы и бросил их на цветы. Его, конечно, задержала полиция, но сам факт такого поведения — просто дикость.

Жители Риги были возмущены тем, как поступило муниципальное предприятие

Жители Риги были возмущены тем, как поступило муниципальное предприятие

Поделиться

Вообще памятник освободителям хотят снести, чего я вообще не понимаю. Просто идиотизм.

Во всём мире чтут память и с ужасом вспоминают фашизм, и только здесь этот день приписывают к другим событиям.

По теме 5

Станьте автором колонки.

Почитайте рекомендации и напишите нам!

РигацветыДень Победы
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2