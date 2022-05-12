«Ужасный, аморальный поступок»:
россиянка — об уборке бульдозером цветов у памятника освободителям в Риге
Девушка, переехавшая в Латвию, рассказывает, как это восприняли местные жители
9 мая жители Риги возложили цветы к памятнику освободителям в память о погибших в годы Второй мировой войны. Но уже утром
В 2022 году власти Латвии объявили
Однако люди возмутились, что техника убирает цветы, и вновь начали их приносить. Россиянка Мария, которая несколько лет назад переехала в Ригу, рассказывает о своем отношении к этому.
— То, что произошло, — это ужасный, аморальный поступок, мотивы которого мне не понять. Люди несли цветы не для того, чтобы заявить о какой-то своей политической позиции, а чтобы почтить память своих предков, которые воевали в составе антигитлеровской коалиции. Это огромное неуважение. Да, историю в Латвии подают очень интересно: в учебниках истории о Второй мировой СССР описан как агрессор — равно как и нацистская Германия. Но убирать цветы бульдозером — это уже что-то совсем за гранью.
Местные СМИ пишут, что уборкой занималось муниципальное предприятие. Они оправдываются тем, что у памятника
Меня радует, что, когда видео появилось в соцсетях, оно вызвало возмущение у людей. Причем не только у русских, но и у латышей. Люди стали нести новые цветы. Мне кажется, их стало даже больше, чем до «уборки».
Вообще у нас всегда в принципе было запрещено праздновать
Кстати, самому положить цветы к памятнику, как в России, нельзя. Цветы обычно отдают полицейскому, а уже он кладет их у памятника.
Вчера еще какой-то идиот ездил по цветам на велосипеде. Потом упал на них, достал из кармана трусы и бросил их на цветы. Его, конечно, задержала полиция, но сам факт такого поведения — просто дикость.
Вообще памятник освободителям хотят снести, чего я вообще не понимаю. Просто идиотизм.
Во всём мире чтут память и с ужасом вспоминают фашизм, и только здесь этот день приписывают к другим событиям.