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Тема дняФейерверк и артиллерийский салют в честь 9 Мая
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11 тысяч залпов над Кремлем: смотрим на главный салют Победы в Москве

Следите за прямой трансляцией вместе с нами

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Салют продлится 10 минут

Салют продлится 10 минут

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Через несколько минут в Москве прогремит салют в честь Дня Победы. Артиллерийские салюты и фейерверки запустят с 36 точек — они станут завершением всех праздничных мероприятий. Небо озарят почти 11 тысяч залпов, для их запуска используют более 70 самоходных установок.

Салют начнется в 22:00 мск и продлится 10 минут. Смотрите его вместе с нами!

Сегодня мы также вели онлайн-трансляцию с главного парада Победы страны — если вы пропустили ее, то можете посмотреть по этой ссылке.

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салютДень Победыглавный фейерверк
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