Live
11 тысяч залпов над Кремлем: смотрим на главный салют Победы в Москве
Следите за прямой трансляцией вместе с нами
26
Через несколько минут в Москве прогремит салют в честь Дня Победы. Артиллерийские салюты и фейерверки запустят с 36 точек — они станут завершением всех праздничных мероприятий. Небо озарят почти 11 тысяч залпов, для их запуска используют более 70 самоходных установок.
Салют начнется в 22:00 мск и продлится 10 минут. Смотрите его вместе с нами!
Сегодня мы также вели онлайн-трансляцию с главного парада Победы страны — если вы пропустили ее, то можете посмотреть по этой ссылке.