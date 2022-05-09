В Москве начался главный парад Победы страны

В 2022 году Минобороны приготовило для парада Победы на Красной площади меньше участников, чем было раньше, — в пеших колоннах примут участие 9 тысяч человек, а в 2021 году было 12 тысяч. Механизированной военной техники тоже будет меньше на 30 единиц по сравнению с прошлым годом.