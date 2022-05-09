В Москве начался главный парад Победы страны
Онлайн-трансляция шествия войск и техники на Красной площади
Сегодня в России отмечают
В составе механизированной колонны — 131 единица боевой техники. Открывает колонну танк Т-34.
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А вот и военная техника выезжает. Музыканты освобождают Красную площадь.
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Пешую часть завершают курсанты Московского высшего военного общевойскового командного училища.
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Торжественным маршем проходят казачьи войска.
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По Красной площади проходят военнослужащие из 38-й отдельной железнодорожной бригады, а следом — военная полиция и академия гражданской защиты МЧС России.
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Воздушно-десантные войска на площади — десантники гордо чеканят шаг по брусчатке.
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А вот и полк ракетных войск стратегического назначения показался на Красной площади.
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За ними — курсанты Севастопольского Нахимовского военно-морского училища.
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Военно-морской флот России выходит на брусчатку! Белые береты хорошо видны издалека.
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На марше — парадный расчет военно-космической академии имени Можайского.
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Под звуки «Катюши» на площади появляются военнослужащие-женщины.
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По Красной площади проходят воспитанники военной академии имени Хрулева и курсанты Михайловской военной артиллерийской академии.
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Солдаты Кроншдтатского кадетского корпуса шагают по брусчатке. Следом за ними — юнармейцы.
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А вот и моряки — Мурманское Нахимовское военно-морское училище.
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На площади — воспитанники Московского и Тверского суворовских училищ.
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Следом знамена Победы выносят военные почетного караула 154-го отдельного Преображенского полка.
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Торжественное шествие возглавляет генерал Олег Салюков. Первыми за ним по Красной площади проходят воспитанники Московского военно-музыкального училища имени Халилова.
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«За Россию! За Победу!» — завершил свое выступление Владимир Путин. Звучит гимн России, стреляют пушки — уже скоро начнется торжественный марш по Красной площади.
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Помощь детям военных, погибших на Украине
Владимир Путин заявил, что окажет поддержку детям военных, погибших в ходе спецоперации на территории Украины, — указ уже подписан.
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Президент России обратился к военным, находящимся на территории Украины.
— Вы сражаетесь за Родину, за ее будущее, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой, чтобы не было места карателям, палачам и нацистам. Мы склоняем головы перед жертвами Великой Отечественной войны, перед памятью мучеников Одессы, заживо сожженных в Доме профсоюзов, мирных жителей, погибших от ударов неонацистов. Склоняем голову перед боевыми товарищами, павшими в бою за Россию. Объявляется минута молчания.
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По словам Владимира Путина, опасность росла с каждым днем, поэтому Россия дала отпор нарастающей агрессии на Украине, это было «единственным и правильным решением самостоятельной суверенной страны».
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Президент обращается к стране, ветеранам и служащим Российской армии.
— Поздравляю вас с Днем великой Победы! Защита Родины всегда была священной. <...> В эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность России. 9 мая 1945 года навеки вписано в историю как триумф нашего народа. День Победы близок и дорог каждому из нас — в России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война.
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11 тысяч военнослужащих хором скандируют «Ура!» Сергей Шойгу направился к центру площади для доклада президенту России (он же верховный главнокомандующий) Владимиру Путину.
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Сергей Шойгу поздравляет парадные расчеты с Днем Победы.
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Теперь Шойгу и Салюков вместе объезжают парадные расчеты войск.
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На площадь выехал принимающий парад — министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он будет принимать доклад о готовности войск Московского гарнизона к параду. Его встречает главнокомандующий Сухопутными войсками РФ, генерал Олег Салюков.
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Знамёна выносят под музыку песни «Священная война».
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Войска почетного караула (154-й отдельный Преображенский полк) вносят на Красную площадь флаг Российской Федерации и знамя Победы.
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Парад Победы начинается!
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Кстати, сам президент уже на месте и приветствует ветеранов.
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Воздушная часть парада отменена
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что воздушная часть парада в Москве отменена из-за погодных условий.
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Мимо ветеранов проходит министр иностранных дел Сергей Лавров.
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На трибуны уже поднимаются главные лица страны — среди них премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев и патриарх Кирилл.
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Наша видеотрансляция с Красной площади уже началась! Присоединяйтесь!
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Что касается ветеранов Великой Отечественной войны, то ко Дню Победы им выплатят по 10 тысяч рублей — указ об этом 30 апреля подписал Владимир Путин. В этом году выплаты коснутся также ветеранов в ДНР, ЛНР и части Украины. Российские ветераны получают ежегодную выплату с 2019 года.
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В Тюмени коммунисты во время парада Победы создали свою колонну «Бессмертного полка», в которой пронесли портрет Иосифа Сталина.
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Немного об акции «Бессмертный полк». В этом году организаторы ожидали, что количество участников резко возрастет. Например, в Новосибирске после парада Победы с шествием вышли 150 тысяч человек (по информации вице-мэра Новосибирска), а в Кемерове и Новокузнецке с портретами своих родственников прошлись в общей сложности 149 тысяч горожан.
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Всё, что нужно знать о параде Победы в Москве
Собрали в четырех картинках всё, что известно о предстоящем параде. В пеших колоннах примут участие 9 тысяч человек, когда в 2021 году было 12 тысяч. Парад начнут рота барабанщиков, почетный караул и суворовцы из разных училищ страны.
Военной механизированной техники в 2022 году меньше примерно на 30 единиц в сравнении с прошлым. Главенствовать в этой колонне будет танк «Т-34–85».
После шествий на земле ожидается пролет авиационной военной техники. Главенствовать будут три самолета Ил-76 МД. Из новинок 2022 года — пролет 8 самолетов Миг-29 СМТ в виде латинской буквы Z. А в конце шесть самолетов Су-25 окропят небо российским триколором.
Также ожидается пролет колонны вертолетов во главе с Ми-26.
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Москвичи понемногу начинают собираться на парад.
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С воздушной частью парадов в городах России небольшие проблемы. В Екатеринбурге его отменили без объяснения причин, а над Новосибирском пролетели не все самолеты и вертолеты.
— В связи с неблагоприятными погодными условиями на аэродромах вылета авиационная техника не будет принимать участие в параде в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной в Новосибирске, — объяснили в пресс-службе ЦВО корреспондентам NGS.RU.
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Еще немного о военной технике на параде — правда, не московском, а волгоградском. В этом году в параде Победы там будет участвовать всего десять единиц техники: шесть БМП, два танка и две самоходки. Корреспонденты V1.RU выяснили, какая техника (и в каком количестве) принимала участие в шествии за последние восемь лет.
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В этом году на празднование Дня Победы в Москву не приглашали иностранных лидеров государств. Даже лидеры дружественных Белоруссии и Казахстана — Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев — не посетят Россию
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В 2022 году Минобороны приготовило для парада Победы на Красной площади меньше участников, чем было раньше, — в пеших колоннах примут участие 9 тысяч человек, а в 2021 году было 12 тысяч. Механизированной военной техники тоже будет меньше на 30 единиц по сравнению с прошлым годом.
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