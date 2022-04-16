«Первые дни на лекциях ничего не понимал»: как журналист переехал в Финляндию, выучился и стал поваром
Андрей Торопов рассказал об отношении к русским, системе образования и ковид-ограничениях
Журналист из Нарьян-Мара Андрей Торопов в 2020 году переехал в Финляндию. Теперь он живет в городе Йоэнсуу и работает... поваром в местном стейк-хаусе. Новую профессию он осваивает основательно — в марте получил диплом колледжа. Андрей рассказал 29.RU, как привыкал к жизни в новой стране, изменилось ли в Финляндии отношение к русским, об отличиях русской и финской системы образования и ковид-ограничениях.
«Искал климат, похожий на наш»: как принималось решение
Знакомство с финской культурой и языком для Андрея началось еще в студенчестве. Он окончил университет в Архангельске по специальности «журналистика», там студенты изучали дополнительно скандинавский язык. Андрей выбрал финский, хотя даже не предполагал, что этот язык на самом деле пригодится.
— В 2018 году, если правильно помню, была блокировка телеграма (Telegram заблокировали в России 16 апреля 2018 года решением Таганского районного суда Москвы. — Прим. ред.). Тогда я и задумался о переезде. Я из Нарьян-Мара, искал похожие по климату места. В списке были Финляндия, Швеция, Норвегия и Канада. Финляндия оказалась самым близким вариантом, доступным по обучению и по языку тоже, — вспоминает Андрей.
Андрей изучил варианты и выбрал переезд по учебе. Первым серьезным шагом стала финская языковая школа. В 2019 году Андрей взял отпуск на три месяца и уехал. Обучение обходилось примерно в 650 евро в месяц: в эту сумму входило проживание в одноместном номере, питание, курсы пять дней в неделю по 4,5 часа.
— Трех месяцев интенсивного обучения хватает, чтобы получить базу, хотя всё зависит и от языковых способностей. Я дошел до уровня А2.1 — этого достаточно, чтобы поступить на рабочую специальность: на повара, как я, или пекаря.
После Андрей вернулся в Россию, отработал четыре месяца и уволился.
Язык и мотивация: что нужно для поступления в колледж
Для поступления он выбрал международный колледж Riveria в городе Йоэнсуу. Это центр провинции Северная Карелия, где живут около 75 тысяч человек. Примерно 25% населения — студенты. Чтобы стать одним из них, Андрею нужно было сдать языковой тест и пройти мотивационное собеседование.
— Они проверяют, нужна ли тебе эта учеба на самом деле. Образование бесплатное, поэтому колледж заинтересован в том, чтобы не терять время и деньги, строго отсеивают людей, которые условно пришли по ошибке. Я сказал, что моя цель — переехать, получить образование и работать по профессии. Сказали: «Отлично» — и зачислили.
Учеба началась в конце марта 2020 года, но из-за пандемии первое время пришлось заниматься удаленно из России. Получив разрешение на пребывание в стране для студентов, Андрей уехал учиться очно.
Ребята, которые проходят сразу после школы, учатся на повара в колледже три года, Андрею же многие предметы перезачли по первому диплому — его он перевел на финский и при поступлении предоставил. В итоге очный курс уложился в полтора года. Причем в учебных классах Андрей провел всего 2–3 месяца, остальное — практика.
До колледжа, признается наш герой, готовить он мало что умел. Профессию выбирал исходя из того, что в этой сфере не требуется высокий уровень финского. Будущим поварам нужно изучить в основном профессиональную лексику и простые вопросительные конструкции. Андрей признается, что даже после языковой школы погружение в учебу на финском давалось непросто.
— То есть тебе дают рецепт, который можно перевести, а если что-то непонятно, простыми словами можно уточнить.
Примечательно, что в Финляндии, по словам Андрея, законодательно закреплено, что уровень владения языком не должен быть преградой обучению: преподаватели стараются в любом случае донести материал до учеников. Да и сам колледж во многом ориентирован на иностранных студентов, а значит, там готовы справляться с языковым барьером.
Сейчас финский дается легче, но во внерабочем общении с финнами Андрей всё же предпочитает английский, который хорошо знает.
18 марта Андрей Торопов официально стал поваром с европейским образованием — ему вручили диплом. Постоянную работу — в стейк-хаусе — он нашел уже во время практики.
— Если руководитель практики видит, что ты устраиваешь его, с тобой подписывают и учебный, и трудовой договоры. Тебе просто могут платить не 100% зарплаты, а 80%. Сейчас у меня зарплата 10,5 евро в час и 30 рабочих часов в неделю, но это минимум, может быть и больше, — рассказывает Андрей.
«Я втянулся»: особенности работы поваром в Финляндии
Сейчас наш собеседник погружен в работу. Говорит, не ожидал, что эта сфера может его затянуть.
— Думал, мне надоест монотонная нарезка продуктов, но оказалось, здесь большая степень автоматизации, и я втянулся. Работодатели не хотят платить зарплату за то, что повар будет полдня резать овощи, мясо, когда вместо этого можно заказать уже нарезанные продукты. Также многие процессы на кухне автоматизированы: есть всякие машины, которые делают отбивные, пюре за одну минуту. Уборка на кухне тоже легкая и быстрая.
Андрей размышляет о том, что со сменой профессии его ощущения от рабочего процесса полностью поменялись: после смен он чувствует себя уставшим физически, но это быстро проходит, зато остаются время и силы для изучения чего-то нового. В журналистской работе часто ощущалась моральная усталость.
— И в этом деле всегда есть чему учиться: можно увеличить скорость работы, можно сразу много блюд готовить, что-то улучшать, оптимизировать. Нет рутины, поэтому я получаю большое удовольствие от работы, — рассуждает начинающий повар.
Поменялся и график: основная работа приходится на пятницу и выходные дни. Повар работает, когда все остальные отдыхают, шутит Андрей. Зато в будни у него больше свободного времени, это дает возможность ощутить жизнь иначе, без спешки.
Желания вернуться в журналистику, но уже в Финляндии, у нашего героя нет: для этого нужен очень высокий уровень знания языка, да и в целом эта деятельность его уже не сильно вдохновляет.
Повара учатся на сантехников: про легкое отношение к карьере
Для финнов круто менять сферу деятельности — не такая уже и редкая история. Например, бывший начальник кухни в стейк-хаусе работал поваром 20 лет, но сейчас он в учебном оплачиваемом отпуске — осваивает профессию сантехника. Потому что зарплата у таких специалистов выше.
То, что многие идут переучиваться, отмечает Андрей, заметно было и по группам в колледже. Он учился среди людей в возрасте 25+. Правда, финнов там было всего 4–5, остальные — иностранцы: русские, тайцы и индонезийцы.
Сам Андрей настроен работать по профессии: сейчас он оформляет рабочую визу. По ней у нашего земляка будут все права в стране, кроме возможности голосовать на выборах и путешествовать без визы (с финским паспортом с большинством стран действует безвизовый режим). Через 4–5 лет работы можно будет подать документы и на получение финского паспорта.
— В будущем я смогу обучиться по специальности «ресторанный и отельный бизнес» и работать в отеле, например. Можно получить специализацию более узкую — диетический повар: с ней можно работать в больнице, разрабатывать блюда для людей, которым показана диета. Можно вернуться в колледж: добрать управленческие курсы и стать руководителем кухни или доучиться на шеф-повара. Тут всегда есть чему поучиться: это не занимает много времени и бесплатно.
Велодорожки, зеленые зоны и дрова от властей: как устроен Йоэнсуу
Йоэнсуу, в котором живет Андрей, славится своей зеленой территорией — практически это город в лесу. И этот бренд поддерживается местными властями: здесь много общественных мест для пикников, есть гриль-зоны, куда муниципалитет даже специально закупает дрова. Также в городе много вело- и пешеходных дорожек. При этом вся инфраструктура современного развитого города здесь тоже присутствует.
Уровень жизни достаточно высокий: минимальная зарплата — 1400–1500 евро, расходы на базу — питание и жилье — составляют меньше половины этих денег.
— За съемную квартиру я отдаю примерно 300 евро, в студенческое время жил в комнате в квартире за 230 евро. При поступлении в колледж можно было претендовать на бесплатное общежитие, но там приоритет отдается молодежи после школы, — говорит наш собеседник.
Медицинскую помощь в большинстве случаев помощь можно получить бесплатно, в том числе и сделать прививку от ковида. Но обращение в частную клинику обойдется в копеечку: за один из приемов Андрей отдал 107 евро. Но сейчас все обследования он может пройти бесплатно в медкомпании, к которой относится его ресторан.
— Неотложка у нас тоже бесплатная. Довольно социальное государство в этом плане.
«Никто не хочет стать угрозой для других»: про ковид-ограничения
По словам Андрея, правила из-за ковида периодически ужесточают, но делается это не по всей стране одновременно, а выборочно — только там, где намечается подъем заболеваемости. В Йоэнсуу, вспоминает наш собеседник, рост заболевших был в последний раз в январе, тогда даже вводился локдаун, на несколько недель в ресторанах ввели систему QR-кодов. Но люди и сами по большей части отказались на это время от походов в общественные места — рестораны заметно опустели.
— Тут выходят рекомендации: например, всем рекомендуют носить маски в магазинах и других общественных местах, и все дружно начинают. Сейчас ситуация спокойная, но люди до сих пор ходят в масках, это добровольно делается. Прививки здесь тоже добровольное дело, около 70% населения привиты, 60–70% — уже третьей дозой. Это помогает сдерживать распространение болезни.
«Индивидуальный подход»: как финны относятся к русским
Андрей замечает, что Йоэнсуу расположен не очень далеко от Петрозаводска, и переехавшие сюда русские — не редкость. Его круг общения как раз сложился в основном из выходцев из России. Негатива со стороны финнов никто из них на себе не испытывал. По словам Андрея, отношение к человеку здесь определяют только его личные поступки. И ситуация со спецоперацией на Украине, говорит он, этого правила не изменила.
— У них индивидуальный подход — всё зависит от того, какой ты человек, как ты себя ведешь. У малого количества людей, может, и есть предвзятое отношение, но большинство смотрят на тебя лично. В связи с ситуацией в мире была куча новостей, что русских условно не любят. Я такого не встречал в отношении себя точно. На государственном уровне заявляется о том, что если что — мы можем обратиться к уполномоченному по правам человека или в какие-то организации. Я считаю, плюс Европы в том, что здесь одинаково относятся ко всем: будь ты хоть из Сирии, хоть из Африки, хоть из России, и независимо от твоей ориентации или политических взглядов, — рассуждает Андрей Торопов.