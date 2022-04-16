«Первые дни на лекциях ничего не понимал»: как журналист переехал в Финляндию, выучился и стал поваром

Андрей изучил варианты и выбрал переезд по учебе. Первым серьезным шагом стала финская языковая школа. В 2019 году Андрей взял отпуск на три месяца и уехал. Обучение обходилось примерно в 650 евро в месяц: в эту сумму входило проживание в одноместном номере, питание, курсы пять дней в неделю по 4,5 часа.



— Трех месяцев интенсивного обучения хватает, чтобы получить базу, хотя всё зависит и от языковых способностей. Я дошел до уровня А2.1 — этого достаточно, чтобы поступить на рабочую специальность: на повара, как я, или пекаря.