«Механик, крути киноленту!» Как показывали фильмы в кинотеатрах СССР и как это делают сейчас — НГС проник в кинорубку

Индеец в «Человеке с бульвара Капуцинов» так просился с родителями на киносеанс:

— Пап, а я?

— Мал еще.

— Как на тропу войны, так не мал, а как на фильму, так мал!



А Олег Табаков (бармен Гарри) говорил так:

— Пла́чу два раза в день! Первый раз, когда вечером смотрю фильму, второй раз — утром, когда подсчитываю убытки!