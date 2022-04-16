«Механик, крути киноленту!» Как показывали фильмы в кинотеатрах СССР и как это делают сейчас — НГС проник в кинорубку
Отличная возможность увидеть советские картины совершенно другим взглядом
С 14 апреля в российских кинотеатрах стартовал знаменитый фильм «Любовь и голуби», продолжающий череду показов советского кино на больших экранах. Для тех, кто любит фильмы эпохи СССР, но не застал их кинопоказ в советские годы именно в кинотеатрах, это отличная возможность увидеть любимые картины совершенно другим взглядом. Ведь кино в телевизоре и в кинозале — совершенно разные вещи, другие ощущения от большого экрана, мощного звука, большого пространства, более мягкой и художественной картинки, общности людей в зале. Как теперь показывают фильмы и как было раньше — авторедактор НГС Дмитрий Косенко побывал в настоящей кинорубке и сейчас всё расскажет.
Индеец в «Человеке с бульвара Капуцинов» так просился с родителями на киносеанс:
— Пап, а я?
— Мал еще.
— Как на тропу войны, так не мал, а как на фильму, так мал!
А Олег Табаков (бармен Гарри) говорил так:
— Пла́чу два раза в день! Первый раз, когда вечером смотрю фильму, второй раз — утром, когда подсчитываю убытки!
А вы знали, что изначально после возникновения синематографа кинокартины называли «фильмой», в женском роде? А всё потому, что слово произошло от английского film — пленка, лента. И именно при помощи пленки показывались фильмы в кинотеатрах всю основную жизнь синематографа — кинопроектор, бобины, киномеханик и прочее. В последние 10 лет киноиндустрия перешла на цифровой показ — экраны, проекторы с мощными лампами остались, а фильмы загружаются в электронном виде. Посмотрите наш небольшой ролик из самой настоящей кинорубки, где проекторы показывают по обе стороны от рубки на несколько залов.
А это один из последних пленочных кинопроекторов, он трудился до 2011 года, сейчас стоит в кинотеатре «Синема Парк Аура» как памятный экспонат — его решил оставить директор Павел Даньшин. Мощнейший агрегат, лампа
Это «одометр» кинопроектора, как на автомобиле, только тут не пробег фиксируется, а количество часов работы — чтобы контролировать состояние аппарата, ресурс лампы.
В прежние годы механики заряжали пленку в мудреный лентопротяжный механизм и следили, чтобы вовремя переключиться с одной бобины на другую (при помощи второго проектора) — вся фильма на одной-то не умещалась. В кинотеатры привозили так называемые копии — они специально тиражировались на основе оригинала. Со временем копии физически истирались.
— Когда фильм готов, с него делали копии, например, на «Мосфильме». Специальный аппарат, в котором движется оригинальная пленка, каждый кадр — делается фотография на пленку-копию. И вот эти копии потом развозили по стране. Звук был — дорожки с двух сторон пленки, — рассказывает Павел Даньшин, директор кинотеатра «Синема Парк Аура».
Да, кино было ламповое, душевное — звуковые дорожки потрескивали, на картинке проскакивали всякие мерцания. Сейчас, кстати, почти все советские фильмы отреставрированы — подчищены звук и картинка, убраны искажения, сделана цветокоррекция. Но даже в первозданном оригинальном виде у советских картин был огромный потенциал в плане четкости, детализации — я смотрел, к примеру, «Служебный роман» в хорошем качестве — видны такие тонкие нюансы, фактура вещей, одежды предметов быта, городской среды. Можно изучать целую эпоху, если, конечно, отвлечься от смысловой линии, которую все и так уже на 100 раз знают.
— Четкость была высокая, и смотреть кино с пленки, ну это мое мнение, было приятнее и комфортнее, были, наверное, более естественные цвета. Лично для меня как человека, мне больше нравилось с пленки смотреть. И в нашей сети была такая задумка в одном из московских кинотеатров сделать зал, где воспроизводить кино на пленке, — говорит Павел Даньшин.
Теперь профессия киномеханика ушла — всё происходит автоматически. Давайте пройдем в святая святых каждого кинотеатра — кинопроекционную. Здесь, в «Ауре», залы расположены на две стороны от проекционной, стоят несколько современных японских проекторов, например фирмы NEC. Если это федеральная сеть, фильмы скачиваются кинотеатрами на свои серверы из Москвы в профессиональном формате DCP — Digital Cinema Package. Одна фильма весит порядка 100 гигабайт!
Центральный компьютер управляет всеми проекторами сети — согласно расписанию показов он включает проектор в том или ином кинотеатре и зале. Никто не подходит к проекторам и не нажимает рубильник «вкл». Перед включением центральный компьютер «спрашивает» у проектора, был ли продан на сеанс хотя бы один билет. Если хоть один человек пришел, дается команда «Давай киноленту!» И только если никого нет, проектор не начнет показ.
Лампы в этих аппаратах такие же мощные и горячие, поэтому так же подведены рукава принудительной вентиляции. Всё это работает круглые сутки без перерыва.
Профессиональные лампы для кино — ксеноновые. Эта — мощностью
Система кондиционирования в кинопроекторной поддерживает низкую температуру, опять же для комфортных условий работы греющегося оборудования.
Возвращаясь к теме советских фильмов. Павел Даньшин говорит, что публика на них ходит и ходит всякая разная, в том числе и молодежь. А еще он отмечает, что в последние годы люди стали более раскованными и эмоционально реагируют на кино — хлопают в ладоши, смеются, пускают слезу. В
И закончим опять на «Человеке с бульвара Капуцинов», которому в этом году исполняется 35 лет. Слишком много сошлось в этой ленте — это и кино о кино, о становлении синематографа, о самых лучших его целях. Это и последняя, символичная роль Андрея Миронова, так много сделавшего для кино, подарившего людям столько позитива. Это и одна из последних картин эпохи советского талантливого жизнелюбивого кинематографа. В 1987 году мне было 12 лет, но на эту ленту в кинотеатре я как-то не попал, так что хотелось бы увидеть и ее на большом экране.
— Кровь, порок и алчность разъединяют нас. Мы дошли до предела, за которым — пропасть и вечный мрак. Но... выход есть! Да-да! Я это понял в тот незабываемый вечер, когда попал на бульвар Капуцинов на сеанс к Люмьерам. Синематограф!
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