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Фоторепортаж

Ни один не угадаете! Смотрите, как выглядят из космоса города России

Иногда кажется, что они совершенно одинаковые, но это совсем не так

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Россия скрыта облаками от любопытных взоров

Россия скрыта облаками от любопытных взоров

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В День космонавтики давайте еще раз поудивляемся тому, как прекрасна наша планета. Например, если рассматривать снимки Земли из космоса, иногда кажется, что города на них выглядят совершенно одинаково, только размеры разные. Но жители этих городов без труда найдут на снимках особенные черты, которые позволят им отличить свою родину от любого другого места. Мы решили посмотреть на то, как выглядят города России из космоса, и для этого выбрали те, в которых находятся редакции нашей сети Городских порталов.

Начинаем путешествие с самого восточного города нашей сети — Читы. Всё внимание на себя притягивает, конечно, озеро Кенон

Начинаем путешествие с самого восточного города нашей сети — Читы. Всё внимание на себя притягивает, конечно, озеро Кенон

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А это ночной Иркутск

А это ночной Иркутск

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Зимний Красноярск вытянулся вдоль изгибающегося Енисея

Зимний Красноярск вытянулся вдоль изгибающегося Енисея

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Небывалый подарок судьбы — сразу четыре ночных города: Барнаул, Новосибирск, Томск и Кемерово. Угадаете, где какой?

Небывалый подарок судьбы — сразу четыре ночных города: Барнаул, Новосибирск, Томск и Кемерово. Угадаете, где какой?

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Теперь посмотрим на Новосибирск отдельно — уже днем и зимой

Теперь посмотрим на Новосибирск отдельно — уже днем и зимой

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А это Омск. Как видите, посреди города здесь аэропорт и частный сектор (если хорошо присмотреться)

А это Омск. Как видите, посреди города здесь аэропорт и частный сектор (если хорошо присмотреться)

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Одинокий Ханты-Мансийск посреди необозримых снежных просторов

Одинокий Ханты-Мансийск посреди необозримых снежных просторов

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Космонавты МКС почему-то упорно отказываются снимать Тюмень, поэтому мы отыскали фото со спутника

Космонавты МКС почему-то упорно отказываются снимать Тюмень, поэтому мы отыскали фото со спутника

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Новогодний Екатеринбург и его водоемы

Новогодний Екатеринбург и его водоемы

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Суровый Челябинск умело маскируется под земной рельеф

Суровый Челябинск умело маскируется под земной рельеф

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Зимний Магнитогорск выглядит как черно-белое фото

Зимний Магнитогорск выглядит как черно-белое фото

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Пермяки, узнаете свой родной город?

Пермяки, узнаете свой родной город?

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Попробуйте отыскать Уфу в этом хитросплетении рек

Попробуйте отыскать Уфу в этом хитросплетении рек

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Казань и Волга из космоса

Казань и Волга из космоса

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Застройка Самары из космоса выглядит очень плотной

Застройка Самары из космоса выглядит очень плотной

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Прямые линии ярких улиц ночного Тольятти разбиты темным овалом дендропарка

Прямые линии ярких улиц ночного Тольятти разбиты темным овалом дендропарка

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Архангельск уютно разместился на мысе. Мыс Пур-Наволок — место, где в 1584 году заложили крепость, вокруг которой и начал разрастаться город

Архангельск уютно разместился на мысе. Мыс Пур-Наволок — место, где в 1584 году заложили крепость, вокруг которой и начал разрастаться город

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Перед нами не только Нижний Новгород, но и место слияния Оки и Волги

Перед нами не только Нижний Новгород, но и место слияния Оки и Волги

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Волгоград растянулся вдоль западного берега Волги

Волгоград растянулся вдоль западного берега Волги

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Ярославль космонавты МКС тоже почему-то обошли вниманием, но спутники видят все

Ярославль космонавты МКС тоже почему-то обошли вниманием, но спутники видят все

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Даже облака разошлись, чтобы явить камерам МКС Москву

Даже облака разошлись, чтобы явить камерам МКС Москву

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Ночной Петербург с такой высоты выглядит как скол на черном столе

Ночной Петербург с такой высоты выглядит как скол на черном столе

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Ночные Ростов-на-Дону и Батайск, который влез на снимок, как непрошеный приятель

Ночные Ростов-на-Дону и Батайск, который влез на снимок, как непрошеный приятель

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Сети улиц Краснодара опутали ночную Россию как паутина

Сети улиц Краснодара опутали ночную Россию как паутина

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Это даже не весь Сочи, а только Адлер

Это даже не весь Сочи, а только Адлер

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День космонавтикиМКСкосмосспутникифото из космоса
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