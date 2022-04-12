Ни один не угадаете! Смотрите, как выглядят из космоса города России

В День космонавтики давайте еще раз поудивляемся тому, как прекрасна наша планета. Например, если рассматривать снимки Земли из космоса, иногда кажется, что города на них выглядят совершенно одинаково, только размеры разные. Но жители этих городов без труда найдут на снимках особенные черты, которые позволят им отличить свою родину от любого другого места. Мы решили посмотреть на то, как выглядят города России из космоса, и для этого выбрали те, в которых находятся редакции нашей сети Городских порталов.