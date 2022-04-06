6 апреля среда
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 0/10
usd 83.35
eur 91.73
Тема дняПервые летние веранды
Все новости
Все новости

Google убрал из поисковика сайты МВД и Минобороны

Роскомнадзор требует восстановить выдачу

251
6Обсудить

Поделиться

Роскомнадзор в очередной раз упрекнул Google в антироссийской позиции

Роскомнадзор в очередной раз упрекнул Google в антироссийской позиции

Поделиться

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения в поисковике. По данным ведомства, сервис исключил из результатов поисковой выдачи для российской аудитории сайты Министерства обороны Российской Федерации и Министерства внутренних дел РФ.

— Подобные действия Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней граждан России, а также подчеркивают антироссийскую позицию американской ИТ-компании в информационной войне против России, — говорится в сообщении.

Ведомство также требует объяснить причины введения этих ограничений. Ранее в РКН выступили с требованием к «Википедии» удалить материалы о военной операции на Украине — в нескольких статьях эксперты ведомства усмотрели недостоверные сведения о действиях российских военнослужащих.

GoogleМВДМинобороны РФРоскомнадзор
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2