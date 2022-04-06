Google убрал из поисковика сайты МВД и Минобороны

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения в поисковике. По данным ведомства, сервис исключил из результатов поисковой выдачи для российской аудитории сайты Министерства обороны Российской Федерации и Министерства внутренних дел РФ.
— Подобные действия Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней граждан России, а также подчеркивают антироссийскую позицию американской ИТ-компании в информационной войне против России, — говорится в сообщении.
Ведомство также требует объяснить причины введения этих ограничений. Ранее в РКН выступили с требованием к «Википедии» удалить материалы о военной операции на Украине — в нескольких статьях эксперты ведомства усмотрели недостоверные сведения о действиях российских военнослужащих.