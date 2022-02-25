Почти везде тишина: каким увидели начало войны на российско-украинской границе

— Выстрелы были, но обстановка рабочая. Магазины работают. На работу некоторые не повыходили, но как бы у нас ничего нет, — отметил он. — Были выстрелы с нашей территории, но не по нашей территории. По нам ничего не было. Насколько мне известно, Меловое (село в Луганской области Украины. — Прим. ред.) освободили.

