Почти везде тишина: каким увидели начало войны на российско-украинской границе

Утром 24 февраля российская армия начала обстреливать военные объекты на Украине. Запад называет происходящее вторжением и грозит санкциями. Россия утверждает, что проводит операцию по «демилитаризации и денацификации» соседней страны для самозащиты. 161.RU спросил у чиновников из пограничных районов, как они встретили утро войны.
— Я вам не могу отвечать. Тихо-спокойно у нас. Без комментариев, — сказал Андрей Бондаренко, глава администрации Волошинского сельского поселения, которое прилегает к государственной границе РФ.
Другой чиновник из Миллеровского района добавил, что взрывов не слышал. Отметил, что в Миллерово работают два ПВР, где принимают беженцев — в основном молодых матерей с детьми. Вчера в одном пункте было 62 человека, в другом — 10.
В Тарасовском районе, где, по данным ФСБ и СК, несколько дней назад украинский снаряд разрушил кровлю дома, тоже затишье. Никаких обстрелов не было, сказал глава района Александр Закружной.
Чиновник из Красносулинской администрации заявил, что на территории района «условно говоря, спокойствие». Жители сёл паникуют, но шума и взрывов не было. Снаряды на территорию района не прилетали.
Людмила Дубовская, глава администрации Платовского сельского поселения Неклиновского района, говорит, что на вверенной ей территории всё спокойно. Весело-Вознесенка находится прямо на границе с ДНР — в 50 километрах от Мариуполя.
— Не ко мне вопрос, — добавила Дубовская. — Нам запретили вообще разговаривать на эти темы по телефону. Всё у нас хорошо.
Беспокойно в Чертковском районе — на севере области, у границы с территорией, которую еще вчера контролировал Киев. Местный чиновник сказал: с утра громыхает.
— Выстрелы были, но обстановка рабочая. Магазины работают. На работу некоторые не повыходили, но как бы у нас ничего нет, — отметил он. — Были выстрелы с нашей территории, но не по нашей территории. По нам ничего не было. Насколько мне известно, Меловое (село в Луганской области Украины. — Прим. ред.) освободили.
По его словам, местные жители воспринимают всё «достаточно спокойно».
— Стреляли, да, для психологии человеческой это неприятно, потому что неестественное состояние для человека — война. Это самые малые издержки, которые мы могли понести.