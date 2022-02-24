«На крайний случай у подруги есть подвал». Жители Украины и Донбасса — о том, что сейчас происходит у них на родине

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с защитой самих себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Мы поговорили с жителями Донбасса и Украины о том, что происходит вокруг них.
Юлия, 30 лет, Луганск:
— Мы пока сидим. Друзья все остались здесь, в Луганске. Никто никуда не собирается уезжать. Мы все уже наездились и намотались в 2014-м, помним, что это такое. Выстрелы слышны, но мы стараемся не поддаваться панике. У всех дети, и очень не хочется, чтобы они видели в наших глазах страх. На крайний случай, если огонь дойдет до наших домов, — у подруги есть подвал, у них свой дом. В Луганске работают магазины и большинство организаций.
Транспорт пока работает по расписанию, в том числе и межгород. Мне сейчас гораздо страшнее за маму, она живет в Донецкой области, но на территории, подконтрольной Украине. Вот там полнейшая неопределенность и паника. Они все хватают детей и не знают, куда и что дальше.
Татьяна, Урал (переехала с мужем из донбасского города Красный Луч в 2014 году):
— Сестер с детьми эвакуировали (после переезда Татьяны в Красном Луче остались ее родители, другие родственники, друзья. Она постоянно на связи с ними. — Прим. ред.). Мужья остались там. Вчера их забрали [мобилизовали]. Мужчин не выпускают, идет мобилизация мужчин с 18 до 55 лет. В городе сейчас почти не встретишь мужчин [старше 55]: на улицах лишь женщины и пожилые люди. Транспорт, основные предприятия работают. Закрылись некоторые ИП, чьих хозяев мобилизовали.
Мой папа по возрасту не подходит под мобилизацию. Но он пошел и написал заявление как доброволец, что «в случае необходимости готов оказывать помощь». Его зачислили в запас. На передовую его в 60 лет не пошлют. Тех, кто никогда не служил, не держал в руках оружия, отправляют на охрану постов, на хозяйственные работы, на ту же кухню, уборочные работы. В 2014 году так и было: когда муж хотел пойти в добровольцы, ему сказали, что по состоянию здоровья можем взять только поваром на кухню, и то в запас, потому что пока не требовалось.
Достоверной информации никто не знает пока. Говорят, что пять дней назад подорвали под Луганском счастьинскую ТЭС (город Счастье), в Луганске украинские войска взорвали перед уходом два газопровода.
У нас в городе относительно безопасно: он на пересечении донецкой и ростовской трасс. Военных действий там явно не будет, просто не подпустят. Слышны лишь отдаленные звуки стрельбы.
Среди моих знакомых разные настроения. Есть проукраински настроенные, пара человек точно. Наверное, они прячутся от мобилизации, где-то отсиживаются. Но остальные мои знакомые, родня надеются, что вся эта неопределенность наконец закончится, наступит развязка.
Марина, Киев:
— Настроение рабочее, паники у людей нет. Смотрю в окно — все едут, как обычно, в это время на работу. Смотрю в чаты — там пишут про Борисполь. Что было несколько беспилотников, но их сбила украинская армия. Мой дом, новостройка, рядом с аэропортом, но я сама выстрелов не слышала. Куда-то уезжать мыслей и желания пока нет.
Елена Гоменюк, Екатеринбург (переехала с сыном из Донбасса в 2014 году):
— Все сейчас сидят по домам, мужчин забирают в военкомат. Обзванивают людей, спрашивают: «Выезжаете или нет?» Банки, магазины пока работают (Елена передает слова своих близких. Она поддерживает связь с родственниками из Донецка через соцсети, так как дозвониться до них невозможно. В ДНР сейчас находятся ее мама и бабушка. — Прим. ред.).
Подробности происходящего на российско-украинской границе мы собираем в онлайн-трансляции. На фоне военных действий курсы доллара и евро побили рекорды 2016 и 2014 годов соответственно. Биржи в Москве и Санкт-Петербурге остановили работу. Из-за военных действий отменили авиарейсы из аэропорта Кольцово на юг России.