«На крайний случай у подруги есть подвал». Жители Украины и Донбасса — о том, что сейчас происходит у них на родине

Транспорт пока работает по расписанию, в том числе и межгород. Мне сейчас гораздо страшнее за маму, она живет в Донецкой области, но на территории, подконтрольной Украине. Вот там полнейшая неопределенность и паника. Они все хватают детей и не знают, куда и что дальше.



Татьяна, Урал (переехала с мужем из донбасского города Красный Луч в 2014 году):

— Сестер с детьми эвакуировали (после переезда Татьяны в Красном Луче остались ее родители, другие родственники, друзья. Она постоянно на связи с ними. — Прим. ред.). Мужья остались там. Вчера их забрали [мобилизовали]. Мужчин не выпускают, идет мобилизация мужчин с 18 до 55 лет. В городе сейчас почти не встретишь мужчин [старше 55]: на улицах лишь женщины и пожилые люди. Транспорт, основные предприятия работают. Закрылись некоторые ИП, чьих хозяев мобилизовали.

Мой папа по возрасту не подходит под мобилизацию. Но он пошел и написал заявление как доброволец, что «в случае необходимости готов оказывать помощь». Его зачислили в запас. На передовую его в 60 лет не пошлют. Тех, кто никогда не служил, не держал в руках оружия, отправляют на охрану постов, на хозяйственные работы, на ту же кухню, уборочные работы. В 2014 году так и было: когда муж хотел пойти в добровольцы, ему сказали, что по состоянию здоровья можем взять только поваром на кухню, и то в запас, потому что пока не требовалось.

