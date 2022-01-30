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Умер Леонид Куравлев. На этой неделе его выписали из больницы после перенесенной пневмонии

Актеру, которого знает вся страна, было 85 лет

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Леониду Куравлеву было <nobr class="_">85 лет</nobr>

Леониду Куравлеву было 85 лет

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Сегодня в Москве скончался Леонид Куравлев, сообщает Союз кинематографистов России. Ему было 85 лет. Зрители полюбили актера за роль слесаря в «Афоне», вора-домушника Жоржа Милославского в «Иван Васильевич меняет профессию» и множество других.

26 января Леонида Вячеславовича выписали из главной ковидной больницы страны — московской Коммунарки — после курса лечения от пневмонии и перевели в хоспис на восстановление, сообщает Mash. По информации «Известий», артист попал в больницу 5 января с подозрением на коронавирус, но тесты на COVID-19, которые он сдал 6 и 9 января, показали отрицательный результат. При этом у актера была повышена температура, а сатурация находилась на уровне 89,6%. Позже врачи провели Куравлеву экстренную операцию на желудке — гастростомию.

Сын слесаря и парикмахера, Куравлев — сдержанный и серьезный в жизни — сам становился автором реплик, которые после разбирали на цитаты.

— Ну вот, например, я прихожу к Шпаку грабить его, он берет деньги, и по сценарию я говорю: «Храните деньги в сберегательной кассе», — рассказывал Леонид Куравлев. — Я говорю Гайдаю: «Можно я прибавлю к этой фразе еще нечто?» Он говорит: «А что хочешь?» — «Храните деньги в сберегательной кассе, если они у вас есть».


В 2012 году Куравлев похоронил жену. С Ниной Васильевной они прожили вместе 54 года, до самой смерти. Они познакомились на катке, когда Леониду Куравлеву было 16, а ей — 13. На ее надгробной плите на Троекуровском кладбище он попросил выбить и его имя, еще при жизни. Актер говорил, что точно знал, что когда-нибудь будет вновь рядом со своей любимой.

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актерКоммунаркаЛеонид КуравлевЖорж Милославский
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