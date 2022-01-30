Умер Леонид Куравлев. На этой неделе его выписали из больницы после перенесенной пневмонии

Сегодня в Москве скончался Леонид Куравлев, сообщает Союз кинематографистов России. Ему было 85 лет . Зрители полюбили актера за роль слесаря в «Афоне», вора-домушника Жоржа Милославского в «Иван Васильевич меняет профессию» и множество других.



26 января Леонида Вячеславовича выписали из главной ковидной больницы страны — московской Коммунарки — после курса лечения от пневмонии и перевели в хоспис на восстановление, сообщает Mash. По информации «Известий», артист попал в больницу 5 января с подозрением на коронавирус, но тесты на COVID-19 , которые он сдал 6 и 9 января, показали отрицательный результат. При этом у актера была повышена температура, а сатурация находилась на уровне 89,6%. Позже врачи провели Куравлеву экстренную операцию на желудке — гастростомию.