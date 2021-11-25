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Google переносит серверы в российские дата-центры

Это связано с законом о персональных данных

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По закону данные россиян должны храниться на российских серверах

По закону данные россиян должны храниться на российских серверах

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Компания Google переносит свои серверы в российские дата-центры. Этот вопрос обсуждался в конце марта на совещании в Минкомсвязи, посвященном подготовке к вступлению в силу закона о хранении персональных данных. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на участников совещания и стенограмму, которая оказалась в распоряжении издания.

— Компания Google [теперь] является нашим клиентом. У нас режимное полугосударственное предприятие, — цитирует РБК человека, которого их источник назвал сотрудником «Ростелекома».

Гендиректор сети дата-центров 3Data Илья Хала, также участвовавший во встрече, подтвердил изданию эту информацию. Представитель «Ростелекома» Андрей Поляков заявил, что может назвать клиентов только с их согласия. Google не комментирует тему хранения персональных данных.

Хранить персональные данные граждан России на территории страны требует закон, принятый еще в 2014 году. Гендиректор компании StoreData Антон Платонов рассказал РБК, что Google начала заключать договоры на размещение оборудования в России больше года назад.

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