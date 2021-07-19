Роскомнадзор назвал YouTube рекордсменом по запрещенном контенту

Роскомнадзор заявил, что YouTube — лидер по количеству неудаленного противоправного контента. Ведомство направила администрации Google LLC более 24 тысяч требований удалить запрещенный контент, однако около 5 тысяч материалов все еще не удалены.
— Администрация YouTube игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, содержащих фейки, в том числе о коронавирусе, — цитирует ведомство РИА «Новости». — По данной тематике неудаленными остаются 9 материалов.
В Роскомнадзоре заявили, что администрация интернет-платформы после получения уведомления должна ограничивать доступ к запрещенной информации в течение суток. В противном случае ее могут оштрафовать на сумму от 3 до 8 миллионов рублей.