Потери 2020-го: 15 знаменитостей, которые умерли в этом году

2020год, увы, запомнится не только экономическими сложностями и напряженной борьбойс ковидом, но и утратами — этот год унес от нас известных артистов, актеровкино, режиссеров, музыкантов и спортсменов. Новостио смертях знаменитостей стали появляться с первых месяцев года, ближе к концуих становилось всё больше. Это тот случай, когда можно говорить: «Ушла эпоха».
Всеволод Чаплин
В январе не стало священнослужителя,бывшего спикера РПЦ и настоятеля храма у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина. Протоиереюбыл
Чаплин с 2009 по 2015 годзанимал должность председателя отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, посути был правой рукой патриарха Кирилла.
Кирк Дуглас
Легендарный голливудский актер скончался в начале февраля от старости. Ему было
Дуглас начал сниматься в кино с 30 лет и за всю жизнь успел сыграть почти в сотне фильмов. Одна из самых значимых работ — главная роль в фильме «Спартак»
В 1996 году Кирк Дуглас перенес инсульт, от последствий которого не оправился. После болезни он уже не смог сниматься.
Михаил Кокшенов
Последние несколько лет у народного артиста России Михаила Кокшенова были проблемы с сердцем.
В фильмографии Кокшенова (первая актерская роль — в
Анатолий Трушкин
В мае 2020 года сатирика Анатолия Трушкина госпитализировали с
Трушкин известен как автор монологов для Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина, Яна Арлазорова, Владимира Винокура и других российских юмористов. Также выступал сам как артист. Писал юмористические рассказы для детей и юношества, три из которых вошли в киножурнал «Ералаш». Член Союза юмористов России. Был дважды удостоен премии «Золотой теленок» — в 1992 и
Эннио Морриконе
Знаменитый итальянский композитор, аранжировщик и дирижер Эннио Морриконе ушел из жизни
Эннио Морриконе в основном писал музыку для кино и телевидения. Он — автор саундтреков ко многим известным фильмам, среди которых — «Профессионал», «
За саундтрек к фильму «Омерзительная восьмерка» Эннио Морриконе в
Валентина Легкоступова
14 августа в Москве на 55-м году жизни скончалась певица, исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова. За несколько дней до этого артистку нашли в Москве с пробитой головой. На теле женщины были синяки, рядом находился ее муж Юрий Фирсов. Последние дни Легкоступова провела в коме. Изначально следователи полагали, что ее избил муж. Но когда эта версия не подтвердилась, появилась новая — Легкоступова упала в ванной и ударилась головой.
Вдовец Валентины Легкоступовой заявил права на все имущество, деньги и интеллектуальную собственность артистки, а дочь певицы обвинила его в насилии над матерью.
Борис Клюев
1 сентября после тяжелой продолжительной болезни на
За годы работы в Малом театре Борис Клюев сыграл более
С начала 1990-х годов снимался в телесериалах, самой известной ролью
Эдди Ван Хален
Всемирно известный гитарист Эдди Ван Хален скончался
Ван Хален — американский гитарист нидерландского происхождения. В
Шон Коннери
31 октября на 91-м году жизни ушел из жизни британский актер Шон Коннери. Причинами смерти стали пневмония и сердечная недостаточность.
За свою карьеру Коннери снялся более чем в
За создание образа Джима Мэлоуна в гангстерской драме «Неприкасаемые» Коннери удостоился премий «Оскар» и «Золотой глобус». Шон Коннери сыграл также в лентах «Убийство в "Восточном экспрессе"», «Горец», «Имя розы», «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Первый рыцарь», «Мстители», «Найти Форрестера».
В 2003 году завершил актерскую карьеру, последние годы он провел с супругой на Багамских островах.
Михаил Жванецкий
6 ноября в возрасте 86 лет скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Причинами смерти, по словам его директора и литературного секретаря Олега Сташкевича, стали возраст и болезни.
В декабре 2019 года Жванецкий закрыл передачу «Дежурный по стране». Позже выяснилось, что это было связано с болезнью. В октябре
Михаил Жванецкий — русский писатель и сатирик, исполнитель собственных литературных произведений, телеведущий, сценарист, актер. Был художественным руководителем созданного им Московского театра миниатюр в структуре Москонцерта. В
Армен Джигарханян
14 ноября в возрасте 85 лет ушел из жизни народный артист СССР Армен Джигарханян. Причиной смерти стала остановка сердца из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний. Актера госпитализировали в середине октября, но спасти его не удалось.
С середины 1950-х Армен Джигарханян выступал на театральной сцене, а в
Роман Виктюк
17 ноября умер режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк. Ему было
Первые спектакли Роман Виктюк ставил еще в школе. После нее поступил в ГИТИС на актерский факультет. Окончив институт, вернулся в родной город, где стал работать в Театре юного зрителя. Вскоре увлекся режиссурой и начал ставить спектакли самостоятельно. Одной из первых работ режиссера стал спектакль «Всё это не так просто», премьера которого прошла на сцене Львовского ТЮЗа в
В 1991 году спектаклем «М. Баттерфляй» Виктюк открыл собственный театр. Всего на счету режиссера более
Диего Марадона
Легендарный аргентинский футболист умер
Марадона — чемпион мира 1986 года, его неоднократно признавали лучшим футболистом
Ким Ки Дук
Южнокорейский режиссер скончался 11 декабря в возрасте
Ким Ки Дук — обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за триллер «Пьета», лауреат четырех наград международного фестиваля в Локарно, обладатель четырех наград Венецианского международного кинофестиваля, лауреат Берлинале «Серебряный медведь», обладатель трех наград международного кинофестиваля в Карловых Варах. За свою кинокарьеру снял
Последние годы Ким Ки Дук был тесно связан с Россией и Казахстаном. В прошлом году он возглавил жюри основного конкурса Московского международного кинофестиваля, а в этом году представил русскоязычную картину «Растворяться», снятую в Казахстане. Продюсером стала исполнительница главной роли Динара Жумагалиева. За камерой стоял сам режиссер, он же выступил автором сценария и монтажером.
Валентин Гафт
12 декабря на 86-м году жизни умер актер Валентин Гафт. Причиной стали последствия инсульта, который народный артист РФ перенес в
Театральный дебют Валентина Гафта состоялся в
В театре он исполнил множество ролей. Играл в таких спектаклях, как «Обыкновенная история», «Валентин и Валентина», «Кабала святош», «Три сестры».