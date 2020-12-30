Потери 2020-го: 15 знаменитостей, которые умерли в этом году

2020год, увы, запомнится не только экономическими сложностями и напряженной борьбойс ковидом, но и утратами — этот год унес от нас известных артистов, актеровкино, режиссеров, музыкантов и спортсменов. Новостио смертях знаменитостей стали появляться с первых месяцев года, ближе к концуих становилось всё больше. Это тот случай, когда можно говорить: «Ушла эпоха».

Всеволод Чаплин