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Потери 2020-го: 15 знаменитостей, которые умерли в этом году

Артисты, спортсмены и режиссеры, которых мы будем помнить еще долго

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Эти люди были настолько известны, что это не надо объяснять

Эти люди были настолько известны, что это не надо объяснять

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2020год, увы, запомнится не только экономическими сложностями и напряженной борьбойс ковидом, но и утратами — этот год унес от нас известных артистов, актеровкино, режиссеров, музыкантов и спортсменов. Новостио смертях знаменитостей стали появляться с первых месяцев года, ближе к концуих становилось всё больше. Это тот случай, когда можно говорить: «Ушла эпоха».

Всеволод Чаплин

В январе не стало священнослужителя,бывшего спикера РПЦ и настоятеля храма у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина. Протоиереюбыл 51 год. 27 января он, как обычно, провел службу, вышел из храма и сел налавочку. Там, как позже рассказали прихожане, ему стало плохо, он потерял сознание. Скорая помощь приехала через 15 минут и констатировала смерть.

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С 2009 по 2015 год Чаплин фактически был правой рукой главы РПЦ

С 2009 по 2015 год Чаплин фактически был правой рукой главы РПЦ

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Чаплин с 2009 по 2015 годзанимал должность председателя отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, посути был правой рукой патриарха Кирилла.

Кирк Дуглас

Легендарный голливудский актер скончался в начале февраля от старости. Ему было 103 года. Об уходе Кирка Дугласа объявила его семья.

Дуглас начал сниматься в кино с 30 лет и за всю жизнь успел сыграть почти в сотне фильмов. Одна из самых значимых работ — главная роль в фильме «Спартак» 1960 года. Он снялся в таких известных фильмах, как «Туз в рукаве», «Оскар», «Кактус Джек», «Доктор Джекилл и мистер Хайд», «Ярость», «Крутые ребята», «Зена — королева воинов». Финальной работой стала главная роль в фильме «Иллюзия» (2004 год), на момент съемок актеру было 87 лет. Дуглас — обладатель «Оскара», «Золотого глобуса», «Золотого медведя», «Эмми», «Сезара» и премии Гильдии киноактеров США.

В 1996 году Кирк Дуглас перенес инсульт, от последствий которого не оправился. После болезни он уже не смог сниматься.

Михаил Кокшенов

Последние несколько лет у народного артиста России Михаила Кокшенова были проблемы с сердцем. 17 октября 2017 года его госпитализировали в реанимацию с инсультом и выписали в январе 2018-го. После выписки Кокшенов не появлялся на публике. Весной 2020-го артиста положили в больницу на реабилитацию. 3 июня ему стало плохо с сердцем, на следующий день Кокшенов скончался от острой сердечной недостаточности. Актеру было 83 года.

С начала 1990-х годов Михаил Кокшенов был режиссером, сняв больше десяти «коммерческих» комедий, самыми известными из которых стали «Русский бизнес» и «Русское чудо»

С начала 1990-х годов Михаил Кокшенов был режиссером, сняв больше десяти «коммерческих» комедий, самыми известными из которых стали «Русский бизнес» и «Русское чудо»

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В фильмографии Кокшенова (первая актерская роль — в 1957 году) — более 100 фильмов. Как правило, он снимался во второстепенных ролях. Его герои — глуповатые амбалы (например, в фильме «Не может быть!») и деревенские простаки. В фильме «Женя, Женечка и катюша» он сыграл жадного солдата Захара, в картине «Ширли-мырли» — афроамериканца, в комедии «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» — мафиози Кравчука.

Анатолий Трушкин

В мае 2020 года сатирика Анатолия Трушкина госпитализировали с COVID-19. Спустя три недели врачи констатировали значительную положительную динамику, и писателя перевели из реанимации в обычную палату. Но 9 июня он скончался от осложнений коронавирусной инфекции. Ему было 78 лет.

Трушкин известен как автор монологов для Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина, Яна Арлазорова, Владимира Винокура и других российских юмористов. Также выступал сам как артист. Писал юмористические рассказы для детей и юношества, три из которых вошли в киножурнал «Ералаш». Член Союза юмористов России. Был дважды удостоен премии «Золотой теленок» — в 1992 и 2010 годах.

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Эннио Морриконе

Знаменитый итальянский композитор, аранжировщик и дирижер Эннио Морриконе ушел из жизни 6 июля в возрасте 91 года в одной из клиник Рима. За несколько дней до смерти его госпитализировали с переломом бедра после неудачного падения. Причиной смерти стали возникшие осложнения.

Эннио Морриконе в основном писал музыку для кино и телевидения. Он — автор саундтреков ко многим известным фильмам, среди которых — «Профессионал», «Спрут 2», «Призрак оперы», «Джанго освобожденный», «Лучшее предложение», «72 метра».

За саундтрек к фильму «Омерзительная восьмерка» Эннио Морриконе в 2016 году получил «Оскар». Ранее в 2007 году его удостоили главной американской кинопремии за выдающиеся заслуги в кинематографе. Трехкратный лауреат премии «Золотой глобус», шестикратный лауреат премии BAFTA и многих других. Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Валентина Легкоступова

14 августа в Москве на 55-м году жизни скончалась певица, исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова. За несколько дней до этого артистку нашли в Москве с пробитой головой. На теле женщины были синяки, рядом находился ее муж Юрий Фирсов. Последние дни Легкоступова провела в коме. Изначально следователи полагали, что ее избил муж. Но когда эта версия не подтвердилась, появилась новая — Легкоступова упала в ванной и ударилась головой.

Вдовец Валентины Легкоступовой заявил права на все имущество, деньги и интеллектуальную собственность артистки, а дочь певицы обвинила его в насилии над матерью.

Борис Клюев

1 сентября после тяжелой продолжительной болезни на 77-м году жизни скончался актер театра и кино, народный артист России Борис Клюев. За два года до этого у него диагностировали рак легких.

У актера было онкологическое заболевание

У актера было онкологическое заболевание

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За годы работы в Малом театре Борис Клюев сыграл более 70 ролей. В кино дебютировал в 1968 году, а известность в качестве киноактера к нему пришла после роли графа Рошфора в музыкальной телеэпопее «Д’Артаньян и три мушкетера» режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Другой заметной работой артиста стала роль шпиона Трианона в фильме «ТАСС уполномочен заявить…».

С начала 1990-х годов снимался в телесериалах, самой известной ролью 2010-х годов стал Николай Петрович Воронин в ситкоме «Воронины». В общей сложности он снялся более чем в 120 фильмах и сериалах.

Эдди Ван Хален

Всемирно известный гитарист Эдди Ван Хален скончался 6 октября в возрасте 65 лет. Сын музыканта, Вольф Ван Хален, написал в своем аккаунте в Twitter: «Мне не верится, что приходится писать это, однако мой отец, Эдвард Лодевейк Ван Хален, этим утром проиграл продолжительную и непростую борьбу против рака».

Ван Хален — американский гитарист нидерландского происхождения. В 1974 году вместе с братом основал группу Van Halen, в составе которой добился большого успеха в конце 1970-х и в 1980-х годах. В итоге его стали считать одним из лучших рок-гитаристов в истории, также он получил известность как конструктор гитар и усилительной аппаратуры.

Шон Коннери

31 октября на 91-м году жизни ушел из жизни британский актер Шон Коннери. Причинами смерти стали пневмония и сердечная недостаточность.

За свою карьеру Коннери снялся более чем в 70 фильмах, мировую известность ему принесла роль агента британских спецслужб Джеймса Бонда. Сэр Шон сыграл в 7 экранизациях произведений Яна Флеминга об агенте 007. BBC News отмечает, что, по оценкам зрителей, Коннери был лучшим исполнителем роли Бонда за всю историю.

За создание образа Джима Мэлоуна в гангстерской драме «Неприкасаемые» Коннери удостоился премий «Оскар» и «Золотой глобус». Шон Коннери сыграл также в лентах «Убийство в "Восточном экспрессе"», «Горец», «Имя розы», «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Первый рыцарь», «Мстители», «Найти Форрестера».

В 2003 году завершил актерскую карьеру, последние годы он провел с супругой на Багамских островах.

Михаил Жванецкий

6 ноября в возрасте 86 лет скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Причинами смерти, по словам его директора и литературного секретаря Олега Сташкевича, стали возраст и болезни.

В декабре 2019 года Жванецкий закрыл передачу «Дежурный по стране». Позже выяснилось, что это было связано с болезнью. В октябре 2020 года Олег Сташкевич сообщил, что Жванецкий принял решение закончить концертную деятельность по состоянию здоровья.

Михаил Жванецкий — русский писатель и сатирик, исполнитель собственных литературных произведений, телеведущий, сценарист, актер. Был художественным руководителем созданного им Московского театра миниатюр в структуре Москонцерта. В 2001 году стал лауреатом премии президента РФ в области литературы и искусства, в 2012 году получил звание народного артиста РФ, в 2019-м — орден «За заслуги перед Отечеством» III степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Армен Джигарханян

14 ноября в возрасте 85 лет ушел из жизни народный артист СССР Армен Джигарханян. Причиной смерти стала остановка сердца из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний. Актера госпитализировали в середине октября, но спасти его не удалось.

С середины 1950-х Армен Джигарханян выступал на театральной сцене, а в 1960-м дебютировал в кино. За актерскую карьеру стал одной из самых снимаемых звезд: более 250 ролей в картинах лучших советских и российских режиссеров. Это «Здравствуй, это я!», «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тетя», «На Дерибасовской хорошая погода…», «Ширли-мырли», «Бандитский Петербург» и многие другие. С 1996 года руководил Московским драматическим театром имени себя. Обладатель званий народного и заслуженного артиста СССР, РСФСР, Армении, обладатель орденов «За заслуги перед Отечеством» II — IV степеней.

Роман Виктюк

17 ноября умер режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк. Ему было 84 года. За месяц до смерти его госпитализировали из-за заражения COVID-19. 17 ноября для дальнейшей реабилитации его перевели в Московский госпиталь для ветеранов войн № 2, где режиссер скончался сразу после поступления. Официальная причина смерти — тромбоэмболия.

Первые спектакли Роман Виктюк ставил еще в школе. После нее поступил в ГИТИС на актерский факультет. Окончив институт, вернулся в родной город, где стал работать в Театре юного зрителя. Вскоре увлекся режиссурой и начал ставить спектакли самостоятельно. Одной из первых работ режиссера стал спектакль «Всё это не так просто», премьера которого прошла на сцене Львовского ТЮЗа в 1965 году. В 1975 году Виктюк начал ставить спектакли в Театре Моссовета и МХАТе, позже стал режиссером нескольких телеспектаклей на Центральном телевидении. В 1988 году в театре «Сатирикон» вышли знаменитые «Служанки» Жана Жене с Константином Райкиным, Николаем Добрыниным, Александром Зуевым и Сергеем Зарубиным.

В 1991 году спектаклем «М. Баттерфляй» Виктюк открыл собственный театр. Всего на счету режиссера более 250 постановок.

Диего Марадона

Легендарный аргентинский футболист умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Вскрытие назвало причиной смерти острый отек легких, вызванный хронической сердечной недостаточностью. Кроме того, у него была обнаружена сердечная патология — дилатационная кардиомиопатия. В связи с кончиной футболиста президент Аргентины объявил трехдневный траур.

Марадона — чемпион мира 1986 года, его неоднократно признавали лучшим футболистом XX века. В 1986-м в четвертьфинале ЧМ против Англии Марадона забил «гол столетия», признанный лучшим в истории. Также в историю футбола вошла знаменитая «рука Бога».

Ким Ки Дук

Южнокорейский режиссер скончался 11 декабря в возрасте 59 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Ким Ки Дук — обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за триллер «Пьета», лауреат четырех наград международного фестиваля в Локарно, обладатель четырех наград Венецианского международного кинофестиваля, лауреат Берлинале «Серебряный медведь», обладатель трех наград международного кинофестиваля в Карловых Варах. За свою кинокарьеру снял 31 фильм.

Последние годы Ким Ки Дук был тесно связан с Россией и Казахстаном. В прошлом году он возглавил жюри основного конкурса Московского международного кинофестиваля, а в этом году представил русскоязычную картину «Растворяться», снятую в Казахстане. Продюсером стала исполнительница главной роли Динара Жумагалиева. За камерой стоял сам режиссер, он же выступил автором сценария и монтажером.

Валентин Гафт

12 декабря на 86-м году жизни умер актер Валентин Гафт. Причиной стали последствия инсульта, который народный артист РФ перенес в 2019 году.

Театральный дебют Валентина Гафта состоялся в 1957 году на сцене Театра имени Моссовета. С 1969 года — актер театра «Современник». В кино дебютировал в 1956 году, сыграв эпизодическую роль в фильме «Убийство на улице Данте». Многим зрителям Гафт запомнился яркими ролями в остросоциальных кинокартинах Эльдара Рязанова «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Забытая мелодия для флейты», «Небеса обетованные», «Старые клячи», «Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя».

В театре он исполнил множество ролей. Играл в таких спектаклях, как «Обыкновенная история», «Валентин и Валентина», «Кабала святош», «Три сестры».

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COVID-19Михаил ЖванецкийАрмен ДжигарханянДиего МарадонаВалентин Гафт
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