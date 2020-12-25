Вернувшихся из Великобритании граждан отправят на двухнедельную изоляцию

Россия вводит 14-дневный карантин для всех прибывающих из Великобритании. Уведомление об изменении правил опубликовали на официальном информационном портале Соединенного Королевства Gov.uk в четверг, 24 декабря.
Российские власти пока не делали официальных заявлений о новых карантинных мерах.
«24 декабря 2020 года власти России установили 14-дневный карантин для всех путешественников, прибывающих из Великобритании. В том числе пассажиров, прибывающих с целью постоянной работы, и обладателей визы — высококвалифицированных специалистов (HQS), которые также должны самоизолироваться в течение 14 дней по прибытии в Россию», — сообщает британский информационный портал.
Напомним, с середины июля прибывшие в РФ граждане не должны были соблюдать двухнедельную изоляцию. Нужно было предоставить справку об отсутствии коронавируса либо в течение трех дней пройти тест на COVID-19.
А с 22 декабря Россия приостановила перелеты в Великобританию из-за мутировавшего коронавируса.