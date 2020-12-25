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Вернувшихся из Великобритании граждан отправят на двухнедельную изоляцию

Карантин ввели из-за нового штамма коронавируса

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С середины июля прибывающие в Россию не обязаны были соблюдать двухнедельный карантин

С середины июля прибывающие в Россию не обязаны были соблюдать двухнедельный карантин

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Россия вводит 14-дневный карантин для всех прибывающих из Великобритании. Уведомление об изменении правил опубликовали на официальном информационном портале Соединенного Королевства Gov.uk в четверг, 24 декабря.

Российские власти пока не делали официальных заявлений о новых карантинных мерах.

«24 декабря 2020 года власти России установили 14-дневный карантин для всех путешественников, прибывающих из Великобритании. В том числе пассажиров, прибывающих с целью постоянной работы, и обладателей визы — высококвалифицированных специалистов (HQS), которые также должны самоизолироваться в течение 14 дней по прибытии в Россию», — сообщает британский информационный портал.

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Напомним, с середины июля прибывшие в РФ граждане не должны были соблюдать двухнедельную изоляцию. Нужно было предоставить справку об отсутствии коронавируса либо в течение трех дней пройти тест на COVID-19.

Информация об ограничениях появилась на официальном британском портале

Информация об ограничениях появилась на официальном британском портале

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А с 22 декабря Россия приостановила перелеты в Великобританию из-за мутировавшего коронавируса.

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Великобританиякарантин в Великобританиикоронавирус
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