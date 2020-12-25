Карта зависти: смотрим, какие регионы объявили выходной 31 декабря после слов Путина

Стоило Владимиру Путину одобрить идею с выходным
Напомним, в этом году 31-е число хоть и сокращенный, но рабочий день. Споры о том, нужно ли выходить в офисы, начались в начале декабря, тогда же губернаторы стали озвучивать свои решения. Самой первой о выходном объявила Белгородская область, за ней подтянулись Курская, Владимирская области, Ставрополье и Крым.
Следующие полторы недели вопрос решался вяло: одни губернаторы перед тем, как объявлять выходной, устраивали опросы, другие просто молча оттягивали решение. Всё переменилось после заседания Госсовета, когда президент поддержал тех, кто в последний день года хочет отдыхать. Работающие регионы остались в меньшинстве — 7 против 78. Свои решения в пользу выходного поменяли даже губернаторы Курганской, Омской областей и Красноярского края — те, кто одни из первых заявили: «Будем работать».
— Тридцать первого [декабря] действительно уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать, — заявил Владимир Путин.
Теперь же карта отдыхающих выглядит вот так.
Добавим, что губернаторы не в праве делать