Карта зависти: смотрим, какие регионы объявили выходной 31 декабря после слов Путина

Стоило Владимиру Путину одобрить идею с выходным 31 декабря в этом году, как страна из условно рабочей превратилась в нерабочую. Регионов, где точно будут отдыхать, стало вдвое больше, чем тех, где еще не определились или же сказали, что будут работать.



Напомним, в этом году 31-е число хоть и сокращенный, но рабочий день. Споры о том, нужно ли выходить в офисы, начались в начале декабря, тогда же губернаторы стали озвучивать свои решения. Самой первой о выходном объявила Белгородская область, за ней подтянулись Курская, Владимирская области, Ставрополье и Крым. 11 декабря мы публиковали карту, на ней регионы с нерабочим 31 декабря выглядели сиротливо — таких было всего 21.

