25 декабря пятница
СЕЙЧАС -21°С
Пробки 8/10
usd 74.84
eur 91.35
Тема дняВыходной 31 декабря — для всех? Изучаем документ

Все новости

Все новости

Карта зависти: смотрим, какие регионы объявили выходной 31 декабря после слов Путина

Работающие теперь в меньшинстве

3 865
36Обсудить

Поделиться

Кому-то остужать шампанское придется вечером 31-го, после работы

Кому-то остужать шампанское придется вечером 31-го, после работы

Поделиться

Стоило Владимиру Путину одобрить идею с выходным 31 декабря в этом году, как страна из условно рабочей превратилась в нерабочую. Регионов, где точно будут отдыхать, стало вдвое больше, чем тех, где еще не определились или же сказали, что будут работать.

Напомним, в этом году 31-е число хоть и сокращенный, но рабочий день. Споры о том, нужно ли выходить в офисы, начались в начале декабря, тогда же губернаторы стали озвучивать свои решения. Самой первой о выходном объявила Белгородская область, за ней подтянулись Курская, Владимирская области, Ставрополье и Крым. 11 декабря мы публиковали карту, на ней регионы с нерабочим 31 декабря выглядели сиротливо — таких было всего 21.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Тогда большинство регионов решили, что <nobr class="_">31 декабря</nobr> все-таки будут работать

Тогда большинство регионов решили, что 31 декабря все-таки будут работать

Поделиться

Следующие полторы недели вопрос решался вяло: одни губернаторы перед тем, как объявлять выходной, устраивали опросы, другие просто молча оттягивали решение. Всё переменилось после заседания Госсовета, когда президент поддержал тех, кто в последний день года хочет отдыхать. Работающие регионы остались в меньшинстве — 7 против 78. Свои решения в пользу выходного поменяли даже губернаторы Курганской, Омской областей и Красноярского края — те, кто одни из первых заявили: «Будем работать».

— Тридцать первого [декабря] действительно уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать, — заявил Владимир Путин.

Теперь же карта отдыхающих выглядит вот так.

Не исключено, что уже сегодня кто-то из этих регионов перейдет на сторону отдыхающих

Не исключено, что уже сегодня кто-то из этих регионов перейдет на сторону отдыхающих

Поделиться

Добавим, что губернаторы не в праве делать 31 декабря полностью нерабочим — объявить выходной могут только муниципальные предприятия и государственные структуры. Для этого вводится дополнительный рабочий день, в этом году он выпадает на субботу, 26 декабря. Остальные работодатели могут объявлять выходной в частном порядке. Впрочем, если вы из тех, кому придется выйти на работу, — не расстраивайтесь: в следующем году 31 декабря уже точно будет красным днем календаря.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Владимир ПутинНовый годвыходной 31 декабрявыходныекалендарь
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (36)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...