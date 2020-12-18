Мэр Новосибирска предложил российским спортсменам выступать под флагом Советского Союза

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил российским спортсменам выступать под флагом Советского Союза. Такое предложение он выдвинул в ответ на решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

— Вчера поздно вечером международный Спортивный арбитражный суд принял несправедливое и политизированное решение. Обязал российских спортсменов два года выступать на Олимпиадах и Чемпионатах мира в нейтральном статусе, без права использования национальной символики и упоминания страны. Международные бюрократы от спорта, следуя антироссийской политике, проводимой США и их западными союзниками, в очередной раз показали, что принцип «спорт — вне политики» так и остался утопичной мечтой основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена. Наряду с экономическими и политическими, вводятся санкции в спорте, — написал Анатолий Локоть у себя на странице в Facebook.