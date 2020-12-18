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Мэр Новосибирска предложил российским спортсменам выступать под флагом Советского Союза

Так мэр ответил на решение Спортивного арбитражного суда

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Пост с предложениями появился в соцсетях у мэра сегодня

Пост с предложениями появился в соцсетях у мэра сегодня

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил российским спортсменам выступать под флагом Советского Союза. Такое предложение он выдвинул в ответ на решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

— Вчера поздно вечером международный Спортивный арбитражный суд принял несправедливое и политизированное решение. Обязал российских спортсменов два года выступать на Олимпиадах и Чемпионатах мира в нейтральном статусе, без права использования национальной символики и упоминания страны. Международные бюрократы от спорта, следуя антироссийской политике, проводимой США и их западными союзниками, в очередной раз показали, что принцип «спорт — вне политики» так и остался утопичной мечтой основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена. Наряду с экономическими и политическими, вводятся санкции в спорте, — написал Анатолий Локоть у себя на странице в Facebook.

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По словам мэра, таким образом Запад пытается «разрушить нашу страну и лишить нас национальной гордости».

— Не выйдет! Предлагаю асимметричный ответ — использовать в качестве символа нашей команды на предстоящих соревнованиях Знамя Победы — государственный флаг Советского Союза, победившего фашистскую Германию в Великой Отечественной войне, — предложил Анатолий Локоть.

О решении Спортивного арбитражного суда стало известно вчера, 17 декабря. Теперь российские спортсмены до 2022 года не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России. Таким стало решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством.

Изначально WADA хотели ввести ограничения на четыре года. В качестве компенсации расходов РУСАДА должно будет выплатить WADA 1,27 миллиона долларов.

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