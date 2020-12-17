Про рост цен, обнуление и открытие границ: самое главное с пресс-конференции Путина

Об открытии границ



— Уровень загрузки ковидных коек в стране в целом где-то, не помню, процентов 85. Поэтому с этим связано, связано с необходимостью защиты жизни и здоровья. Как только врачи позволят, так сразу и границы будут открыты. А в целом, конечно, очень бы хотелось, чтобы и наши граждане, Российской Федерации, пользовались возможностями внутреннего туризма, поддержкой со стороны государства внутреннего туризма, для этого границы открывать не нужно. Но как только станет возможным, конечно, мы это сделаем.



О Навальном



— Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это. И знают сотрудники ФСБ и других специальных органов и пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать ни своего места пребывания, и так далее. Но если это так — а это так, я вас уверяю, — это значит, что вот этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб, США в данном случае. А если это правильно, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Если бы уж хотели, наверное, довели бы до конца. А так жена ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию, в эту же секунду.