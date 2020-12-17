Про рост цен, обнуление и открытие границ: самое главное с пресс-конференции Путина

Мы посмотрели за вас пресс-конференцию президента и выбрали главные темы за
Об обнулении и выборах-2024
— У меня есть одно универсальное правило. Отвечая на этот вопрос, нужно понимать, пойдет что-то, что мы делаем, на благо страны или нет. Если не пойдет, то не стоило. А если пойдет, то стоит делать, — ответил Путин. — Я для себя еще не принял решения, пойду я на выборы в 2024 году или не пойду. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Формально это разрешение есть от народа. Делать это или нет — посмотрю.
Об открытии границ
— Уровень загрузки ковидных коек в стране в целом где-то, не помню, процентов 85. Поэтому с этим связано, связано с необходимостью защиты жизни и здоровья. Как только врачи позволят, так сразу и границы будут открыты. А в целом, конечно, очень бы хотелось, чтобы и наши граждане, Российской Федерации, пользовались возможностями внутреннего туризма, поддержкой со стороны государства внутреннего туризма, для этого границы открывать не нужно. Но как только станет возможным, конечно, мы это сделаем.
О Навальном
— Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это. И знают сотрудники ФСБ и других специальных органов и пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать ни своего места пребывания, и так далее. Но если это так — а это так, я вас уверяю, — это значит, что вот этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб, США в данном случае. А если это правильно, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Если бы уж хотели, наверное, довели бы до конца. А так жена ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию, в эту же секунду.
О вакцине
— Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендации специалистов. Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю еще раз, я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным. Это первое.
Второе: необходимо — то, что я слышу от специалистов, — иметь некоторый «разбег» между различными прививками. Скажем, от гриппа и от коронавируса. Некоторые специалисты говорят о том, что это должна быть разница в две недели, некоторые говорят, что это должна быть разница как минимум в четыре недели, что касается коронавируса.
Третье, по поводу необходимости массовой или всеобщей вакцинации: я считаю, что это нужно делать. То же самое говорят не только наши, отечественные вирусологи, но и их коллеги практически во всём мире. Один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией, — это массовая вакцинация. Именно она должна создать общенациональный, популяционный иммунитет. И повторяю еще раз: наша вакцина — эффективная и безопасная. Поэтому не вижу никаких причин не вакцинироваться.
О росте цен
— Конечно, где-то цены растут объективно. Связано это с чем — связано с ростом, допустим, стоимости комплектующих в связи с курсовой разницей, это неизбежно. Некоторые товары мы собираем; значительную часть комплектующих, которые стали дороже, мы закупаем за большее количество рублей, потому что рубль немножко просел, и это стало дороже.
Но там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать соответствующей острой реакции. И вот это, честно говоря, меня так и задело. Потому что, скажем, притом что у нас урожай рекордный — за последние шесть лет у нас рекордный урожай, и в этом году он будет
Второе — сахар. Мне когда-то говорили: «Надо "прикрутить" нам тростниковый сахар, надо поддержать своих производителей». Мы разными способами это сделали, но не для того, чтобы создавать дефицит на внутреннем рынке, ведь министр мне что сказал: «Для внутреннего потребления достаточно». И в то же время как это достаточно, если на 75 процентов рост цен произошел?
Или по подсолнечному маслу — на 17% рост. Что, у нас семечки нет? Достаточно тоже. А почему происходит? Потому что на мировых рынках выросла цена, значит, на внешний рынок пошло больше значительно, и начали внутренние цены «подтаскивать» к общемировым, что совершенно недопустимо.
Об индексации пенсий
— В сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о коронавирусе и падении доходов, индексация крайне важна. Здесь есть тонкие элементы, незачет некоторых компонентов пенсионного обеспечения при определении конечного результата для пенсионеров. С этим совершенно точно нужно разобраться. Я бы подумал об отдельных категориях наших пенсионеров, которые нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства. Это небольшие доходы. Люди работают на таких работах, на которые другие люди не очень-то и стремятся. Государство само заинтересовано, чтобы пенсионеры занимали эти рабочие места. На следующий год предусмотрена индексация выше инфляции. Инфляция ожидается в районе 4%, индексация пенсий предусмотрена 6,3%. И мы сделаем всё, чтобы это обеспечить.
О новогодних выплатах детям
— В этом году в силу ограничений отменены детские елки и
Кстати, указ о новогодней выплате Путин уже подписал. Новогоднюю выплату зачислят автоматически, писать заявления не надо.
О рецепте семейного счастья
— Секрет семейного счастья — это любовь. Но это не секрет. Это все знают. Это понятие универсального характера. Оно должно лежать и в основе отношений в семье, и в основе международных отношений, — рассказал Путин.
Если этого вам показалось недостаточно, читайте прямую трансляцию президентской пресс-конференции, которая чуть не побила рекорд продолжительности. Или смотрите видеоверсию прямо сейчас.