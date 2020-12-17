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«Я законопослушный»: в Новосибирске Владимира Путина спросили, привился ли он от коронавируса

Президент объяснил, почему не испробовал на себе российскую вакцину от коронавируса

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Владимир Путин пообещал сделать привику от коронавируса, когда до него дойдёт очередь

Владимир Путин пообещал сделать привику от коронавируса, когда до него дойдёт очередь

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Владимира Путина в Новосибирске спросили о прививке от коронавируса

В Новосибирске спросили Владимира Путина, поставил ли он себе отечественную вакцину от коронавируса — вопрос задала алтайская журналистка Людмила Кейбол во время традиционной ежегодной большой пресс-конференции.

Президент в ответ заметил, что специалисты рекомендуют сперва ставить вакцину гражданам определённой возрастной группы, куда он не входит.

— Специалисты нам говорят о том, что вакцина, которая сейчас поступает в гражданский оборот сегодня, предусмотрена для граждан в определённой возрастной зоне, и до таких, как я, вакцины пока не добрались, — пояснил он. — Я достаточно законопослушный, прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов и пока вакцины не поставил, но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным.

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Он также ответил на часто звучащий вопрос о том, хватит ли россиянам отечественной вакцины, если страна будет помогать другим государствам.

— Всегда об этом говорил и скажу ещё раз: наша задача — провести вакцинацию внутри Российской Федерации. Нам до сих пор не хват железа — оборудования для производства вакцины. Для того чтобы произвести вакцину, нужно соответствующее оборудование, предприятия. Это будет наращиваться. В следующем году, в начале, у нас будут миллионы доз, — рассказал Владимир Путин.

Он заметил, что сотрудничество с другими государствами может не помешать, а, скорее, помочь развитию производства вакцины, поскольку часть компонентов можно производить на площадках других стран.

При этом Путин подчеркнул, что поддерживает всеобщую вакцинацию, потому что она поможет выработать коллективный иммунитет против коронавируса.

Перед началом пресс-конференции НГС вспоминал, какие вопросы раньше журналисты в Новосибирске задавали президенту.

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Владимир Путинпресс-конференция президента
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