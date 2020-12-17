«Я законопослушный»: в Новосибирске Владимира Путина спросили, привился ли он от коронавируса

В Новосибирске спросили Владимира Путина, поставил ли он себе отечественную вакцину от коронавируса — вопрос задала алтайская журналистка Людмила Кейбол во время традиционной ежегодной большой пресс-конференции.



Президент в ответ заметил, что специалисты рекомендуют сперва ставить вакцину гражданам определённой возрастной группы, куда он не входит.



— Специалисты нам говорят о том, что вакцина, которая сейчас поступает в гражданский оборот сегодня, предусмотрена для граждан в определённой возрастной зоне, и до таких, как я, вакцины пока не добрались, — пояснил он. — Я достаточно законопослушный, прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов и пока вакцины не поставил, но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным.