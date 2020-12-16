Месяц назад Бурятия ввела локдаун, чтобы остановить рост COVID-19. Помогло?

Однако Попова отметила, что в стадии продолжающегося роста еще находится 15 субъектов. Она не назвала конкретные регионы.



Вчера стало известно, что аналогичный бурятскому локдаун решили ввести в Калининградской области на новогодние праздники — будут запрещены ярмарки и массовые мероприятия, прекратят работу магазины и торговые центры. Позже пресс-секретарь правительства региона Дмитрий Лысков заявил РИА «Новости», что, несмотря на ограничения, туристов Калининград ждет — никто не закроет Балтийское море и архитектурные исторические объекты. Он отметил, что решения оперативного штаба о противоэпидемических мерах будут в ближайшее время скорректированы и закреплены в постановлении правительства.

