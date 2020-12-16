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Месяц назад Бурятия ввела локдаун, чтобы остановить рост COVID-19. Помогло?

Мы посмотрели, как менялась заболеваемость в республике до, во время и после жестких ограничений

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Ограничения ввели строго на две недели. Мы выждали еще две недели — этот срок нужен, чтобы было видно, дали ли принятые меры результат

Ограничения ввели строго на две недели. Мы выждали еще две недели — этот срок нужен, чтобы было видно, дали ли принятые меры результат

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Ровно месяц назад в Бурятии начался первый в России локдаун второй волны. Из-за роста заболеваемости местные власти приостановили работу многих предприятий с 16 по 30 ноября. Мы изучили опыт республики, чтобы посмотреть, как повлияли жесткие меры на заболеваемость.

О намечающемся локдауне правительство республики объявило за два дня до начала, 14 ноября. Власти приостановили работу общепита — кафе и ресторанам разрешили работать только на вынос и доставку. Правда, из правила сделали исключение — для столовых на предприятиях и заведений в гостиницах (но им разрешили кормить только постояльцев). Закрылись кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны, торгово-развлекательные центры и магазины за исключением продуктовых, аптек, магазинов с сим-картами и товарами первой необходимости.

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Перед объявлением локдауна суточный прирост заболевших каждый день понемногу увеличивался на несколько человек. 14 ноября заболевших было 237. В день, когда начали действовать дополнительные коронавирусные ограничения, федеральный оперштаб сообщил о 271 новом пациенте с COVID-19. Примерно такой уровень заболеваемости держался все две недели до отмены ограничений.

В начале зимы заболеваемость пошла на спад. В правительстве региона отчитались, что по состоянию на 1 декабря регистрировалось 263 новых случая заболевания за последние сутки.

— В стационарах на тот момент лечились 200 пациентов, было занято 75% коечного фонда. Количество выздоровевших было меньше новых случаев инфицирования и составляло 202 случая. На утро 10 декабря суточный прирост составил 227 случаев, что на 13,7% процента ниже, чем в первый день зимы. Занятость коечного фонда сегодня составляет 70,3%. За эти сутки 394 пациента выздоровели, что значительно больше количества инфицированных, — сообщается на сайте правительства.

На графике видно, что после двухнедельных ограничений каждый день стали выявлять меньшее число заболевших

На графике видно, что после двухнедельных ограничений каждый день стали выявлять меньшее число заболевших

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В это время в целом по стране на начало декабря пришелся пик ежедневного прироста — шестого числа федеральный оперштаб сообщил больше чем о 29 тысячах заболевших. Но на днях появились первые заявления о том, что страна вновь выходит на плато по заболеваемости. Об этом сообщил РИА «Новости» доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Также вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о «хрупкой стабилизации» ситуации с коронавирусом в России.

Мы сравнили кривые заболеваемости в республике и во всей стране, чтобы понять, как локдаун повлиял на ситуацию

Мы сравнили кривые заболеваемости в республике и во всей стране, чтобы понять, как локдаун повлиял на ситуацию

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Однако Попова отметила, что в стадии продолжающегося роста еще находится 15 субъектов. Она не назвала конкретные регионы.

Вчера стало известно, что аналогичный бурятскому локдаун решили ввести в Калининградской области на новогодние праздники — будут запрещены ярмарки и массовые мероприятия, прекратят работу магазины и торговые центры. Позже пресс-секретарь правительства региона Дмитрий Лысков заявил РИА «Новости», что, несмотря на ограничения, туристов Калининград ждет — никто не закроет Балтийское море и архитектурные исторические объекты. Он отметил, что решения оперативного штаба о противоэпидемических мерах будут в ближайшее время скорректированы и закреплены в постановлении правительства.

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Бурятиякоронавируслокдаун
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