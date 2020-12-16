Месяц назад Бурятия ввела локдаун, чтобы остановить рост COVID-19. Помогло?

Ровно месяц назад в Бурятии начался первый в России локдаун второй волны. Из-за роста заболеваемости местные власти приостановили работу многих предприятий с 16 по 30 ноября. Мы изучили опыт республики, чтобы посмотреть, как повлияли жесткие меры на заболеваемость.
О намечающемся локдауне правительство республики объявило за два дня до начала, 14 ноября. Власти приостановили работу общепита — кафе и ресторанам разрешили работать только на вынос и доставку. Правда, из правила сделали исключение — для столовых на предприятиях и заведений в гостиницах (но им разрешили кормить только постояльцев). Закрылись кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны, торгово-развлекательные центры и магазины за исключением продуктовых, аптек, магазинов с сим-картами и товарами первой необходимости.
Перед объявлением локдауна суточный прирост заболевших каждый день понемногу увеличивался на несколько человек. 14 ноября заболевших было 237. В день, когда начали действовать дополнительные коронавирусные ограничения, федеральный оперштаб сообщил о 271 новом пациенте с COVID-19. Примерно такой уровень заболеваемости держался все две недели до отмены ограничений.
В начале зимы заболеваемость пошла на спад. В правительстве региона отчитались, что по состоянию на 1 декабря регистрировалось 263 новых случая заболевания за последние сутки.
— В стационарах на тот момент лечились 200 пациентов, было занято 75% коечного фонда. Количество выздоровевших было меньше новых случаев инфицирования и составляло 202 случая. На утро 10 декабря суточный прирост составил 227 случаев, что на 13,7% процента ниже, чем в первый день зимы. Занятость коечного фонда сегодня составляет 70,3%. За эти сутки 394 пациента выздоровели, что значительно больше количества инфицированных, — сообщается на сайте правительства.
В это время в целом по стране на начало декабря пришелся пик ежедневного прироста — шестого числа федеральный оперштаб сообщил больше чем о 29 тысячах заболевших. Но на днях появились первые заявления о том, что страна вновь выходит на плато по заболеваемости. Об этом сообщил РИА «Новости» доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Также вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о «хрупкой стабилизации» ситуации с коронавирусом в России.
Однако Попова отметила, что в стадии продолжающегося роста еще находится 15 субъектов. Она не назвала конкретные регионы.
Вчера стало известно, что аналогичный бурятскому локдаун решили ввести в Калининградской области на новогодние праздники — будут запрещены ярмарки и массовые мероприятия, прекратят работу магазины и торговые центры. Позже пресс-секретарь правительства региона Дмитрий Лысков заявил РИА «Новости», что, несмотря на ограничения, туристов Калининград ждет — никто не закроет Балтийское море и архитектурные исторические объекты. Он отметил, что решения оперативного штаба о противоэпидемических мерах будут в ближайшее время скорректированы и закреплены в постановлении правительства.