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Госдума поддержала закон, разрешающий полиции вскрывать квартиры и машины. Разбираем его

На днях законопроект приняли в первом чтении, но попросили внести поправки

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У полиции и раньше были основания проникать в квартиры, но их было меньше

У полиции и раньше были основания проникать в квартиры, но их было меньше

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В России меняют закон о полиции: стражам порядка хотят дать больше полномочий, в частности, разрешат проникать в квартиры и дома, вскрывать автомобили, открывать огонь, в случае если полицейский видит опасность, и не представляться перед задержанием. Сейчас законопроект находится в Госдуме, его уже приняли в первом чтении. Мы изучили документ и поговорили с юристами о том, чем на практике обернутся такие полномочия.

Что меняет закон

Поправки в Федеральный закон «О полиции» кардинально изменят алгоритмы работы правоохранителей, начиная от встречи полицейского с предполагаемым нарушителем. Например, страж порядка может сначала задержать человека, а уже потом назвать свои имя и должность. Сейчас же полицейский обязан сначала представиться, предъявить по требованию служебное удостоверение, сообщить причину и цель обращения, разъяснить причину и основания применения задержания, права и обязанности.

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Еще одно новое право — применять оружие, если действия задерживаемого могут быть расценены как угроза нападения на сотрудника полиции. Сейчас порядок применения огнестрельного оружия регламентирует статья 23, в которой сказано, что применять оружие можно «для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья». То есть при непосредственном нападении, а не угрозе.

Изменения вносятся и в статью 16, которая регламентирует порядок оцепления территорий. Появляется подпункт, согласно которому оцепить территорию можно «при наличии оснований полагать, что в границах территорий или на объектах готовится, совершается (совершено) преступление». А также у полиции появляется право при оцеплении территорий проводить осмотр граждан (вещей, автомобилей) и отказывать в проходе-проезде при отказе от осмотра.

Законопроект вводит целую статью, которой раньше не было: полиции дают право вскрывать автомобиль и проникать в него для спасения жизни, обеспечения безопасности при массовых беспорядках и ЧС, задержания, пресечения преступления и в других прописанных в этой статье случаях. Сейчас у полиции нет права вскрывать чужие машины.

Право проникновения в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории у полиции и так было, но только для спасения жизни, задержания подозреваемых, пресечения преступления или установки обстоятельств несчастного случая. Эти основания дополняются случаем задержания обвиняемых, а также лиц, «застигнутых на месте совершения ими деяния, содержащего признаки преступления», скрывшихся с места и тех, кого обвинили в таком деянии потерпевшие или очевидцы. Деяние может содержать признаки преступления, но в итоге не оказаться преступным.

Зачем полиции новые права?

Законопроект был внесен на рассмотрение Правительством РФ в мае этого года. В пояснительной записке говорится, что он «разработан в целях уточнения полномочий полиции, а также усиления гарантий защиты прав и законных интересов граждан». Там же говорится, что поправки основаны на результатах анализа правоприменительной практики. На днях закон приняли в первом чтении, но перед этим депутаты по традиции немного поспорили.

— Мы не требуем ничего сверхъестественного, никаких действий, которые носят чрезвычайный характер, предоставляют какие-то особые полномочия, — заявил во время заседания Госдумы официальный представитель правительства, статс-секретарь — замминистра внутренних дел Игорь Зубов, представляя законопроект. — Всё, что здесь предлагается, — это годами уже вынашивалось, неоднократно были попытки неудачные выйти с этим по ряду причин. Более того, я могу сказать, что произошли определенные заимствования наших инициатив, и сегодня все остальные органы имеют эти полномочия.

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Так, сотрудники Росгвардии могут представиться уже после задержания, а ФСО — стрелять при угрозе нападения. Полиции, по мнению авторов законопроекта, аналогичные права необходимы. Это «вопрос регламентации повседневной деятельности».

— Мы создаем нормальные законные условия для этой деятельности, вот и всё, — объяснил Зубов.

Почему поправки вызвали много споров?

Сформулированы поправки так, что предоставят полиции самые широкие полномочия. Например, в использовании оружия.

— Раньше при непосредственном нападении, а здесь — при самой угрозе насилия. То есть, если я предполагаю, что человек, бегущий вдали с топором, может применить ко мне насилие, — могу применить оружие, — рассуждает руководитель уголовной практики кировского филиала московской коллегии адвокатов «Яковлев и партнеры» Наталья Костина.

Даже в Госдуме сочли некоторые формулировки закона слишком размытыми

Даже в Госдуме сочли некоторые формулировки закона слишком размытыми

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— Без каких-то нормально прописанных критериев, как угроза сотруднику полиции может быть расценено то, что человек, например, поднял руку почесать себе голову. Мало ли что он собирается сделать при этом в отношении сотрудника полиции? — приводит другой пример юрист Юлия Федотова.

Другие формулировки тоже не менее размыты и обобщены. Например, непонятна необходимость пресечения административного правонарушения до того, как сотрудник представится. Такая формулировка создает много вопросов, в первую очередь: как знать, пытается задержать человека сотрудник полиции или, наоборот, злоумышленник? Наличие формы еще ни о чём не говорит, да и полицейский может быть одет «по гражданке».

— Раньше не было такой детализации, сейчас появляются подозреваемый, обвиняемый и застигнутый на месте преступления, если очевидцы на них указывают. То есть по новым правилам полицейский сможет вскрывать жилое помещение по горячим следам. Особых изменений нет, но стал шире круг лиц, — говорит адвокат Наталья Костина.

Размытая формулировка может привести к злоупотреблениям и даже оговорам — речь идет о проникновении в квартиру «застигнутых на месте преступления». Во-первых, так можно будет проникнуть, к примеру в квартиру человека, который застигнут очевидцами из интернета за написанием комментария, оскорбляющего чувства верующих. Во-вторых, это дает широкий простор для ложных доносов, за которые, правда, придется понести ответственность.

— Я считаю, что в том, что касается ограничения любых прав и свобод граждан, применения физической силы сотрудниками полиции и прочими государственными агентами, лицами, наделенными публичными полномочиями, обладающими властью, — их возможность применять силу и ограничивать права должна быть прописана от и до, чтоб не дать им возможность сделать шаг вправо или шаг влево. К сожалению, здесь всё предельно размыто, что дает очень широкий простор для толкования, — говорит Юлия Федотова.

Что будет с этим законом?

Законопроект не первый раз представлен в Госдуме, прежде его отклоняли, и в этот раз он снова вызвал вопросы у депутатов. Представитель фракции КПРФ Вера Ганзя сказала, что партия получает сотни писем, из которых следует, что доверие к органам полиции падает и люди опасаются, что дополнительные полномочия будут направлены в большей степени на рядовых граждан, а не на преступников. В результате КПРФ и ЛДПР законопроект не поддержали, но за него выступила «Единая Россия». Итоги голосования: за — 294 человека, против — 44, еще 6 депутатов воздержались.

Сейчас законопроект отправлен на доработку — ко второму чтению должны подготовить поправки. Профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции поддержал концепцию законопроекта, но отметил, что отдельные положения нужно скорректировать. Например, посчитали слишком неопределенной формулировку основания для применения оружия как «совершение иных действий, дающих основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

— Предлагаемый неопределенный и оценочный характер действий лиц в качестве угрозы нападения на сотрудника полиции может способствовать созданию условий для превышения полномочий и требует дополнительного обсуждения, — говорится в заключении комитета.

На подготовку и предоставление поправок выделили месяц, всё должно быть готово к 6 января. После этого станет известно, что и как детализировали авторы документа. Далее в январе пройдет второе слушание, в случае успеха — сразу третье. После одобрения Госдумой законопроект должен принять Совфед и подписать президент.

В проекте закона не указана дата вступления в силу, соответственно, действовать он начнет через 10 дней после официального опубликования.

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Госдумановые законыполицияправа и обязанности
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