Госдума поддержала закон, разрешающий полиции вскрывать квартиры и машины. Разбираем его

Еще одно новое право — применять оружие, если действия задерживаемого могут быть расценены как угроза нападения на сотрудника полиции. Сейчас порядок применения огнестрельного оружия регламентирует статья 23, в которой сказано, что применять оружие можно «для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья». То есть при непосредственном нападении, а не угрозе.



Изменения вносятся и в статью 16, которая регламентирует порядок оцепления территорий. Появляется подпункт, согласно которому оцепить территорию можно «при наличии оснований полагать, что в границах территорий или на объектах готовится, совершается (совершено) преступление». А также у полиции появляется право при оцеплении территорий проводить осмотр граждан (вещей, автомобилей) и отказывать в проходе-проезде при отказе от осмотра.

Законопроект вводит целую статью, которой раньше не было: полиции дают право вскрывать автомобиль и проникать в него для спасения жизни, обеспечения безопасности при массовых беспорядках и ЧС, задержания, пресечения преступления и в других прописанных в этой статье случаях. Сейчас у полиции нет права вскрывать чужие машины.

