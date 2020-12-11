Госдума поддержала закон, разрешающий полиции вскрывать квартиры и машины. Разбираем его

В России меняют закон о полиции: стражам порядка хотят дать больше полномочий, в частности, разрешат проникать в квартиры и дома, вскрывать автомобили, открывать огонь, в случае если полицейский видит опасность, и не представляться перед задержанием. Сейчас законопроект находится в Госдуме, его уже приняли в первом чтении. Мы изучили документ и поговорили с юристами о том, чем на практике обернутся такие полномочия.
Что меняет закон
Поправки в Федеральный закон «О полиции» кардинально изменят алгоритмы работы правоохранителей, начиная от встречи полицейского с предполагаемым нарушителем. Например, страж порядка может сначала задержать человека, а уже потом назвать свои имя и должность. Сейчас же полицейский обязан сначала представиться, предъявить по требованию служебное удостоверение, сообщить причину и цель обращения, разъяснить причину и основания применения задержания, права и обязанности.
Еще одно новое
Изменения вносятся и в статью 16, которая регламентирует порядок оцепления территорий. Появляется подпункт, согласно которому оцепить территорию можно «при наличии оснований полагать, что в границах территорий или на объектах готовится, совершается (совершено) преступление». А также у полиции появляется право при оцеплении территорий проводить осмотр граждан (вещей, автомобилей) и отказывать в проходе-проезде при отказе от осмотра.
Законопроект вводит целую статью, которой раньше не было: полиции дают право вскрывать автомобиль и проникать в него для спасения жизни, обеспечения безопасности при массовых беспорядках и ЧС, задержания, пресечения преступления и в других прописанных в этой статье случаях. Сейчас у полиции нет права вскрывать чужие машины.
Право проникновения в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории у полиции и так было, но только для спасения жизни, задержания подозреваемых, пресечения преступления или установки обстоятельств несчастного случая. Эти основания дополняются случаем задержания обвиняемых, а также лиц, «застигнутых на месте совершения ими деяния, содержащего признаки преступления», скрывшихся с места и тех, кого обвинили в таком деянии потерпевшие или очевидцы. Деяние может содержать признаки преступления, но в итоге не оказаться преступным.
Зачем полиции новые права?
Законопроект был внесен на рассмотрение Правительством РФ в мае этого года. В пояснительной записке говорится, что он «разработан в целях уточнения полномочий полиции, а также усиления гарантий защиты прав и законных интересов граждан». Там же говорится, что поправки основаны на результатах анализа правоприменительной практики. На днях закон приняли в первом чтении, но перед этим депутаты по традиции немного поспорили.
— Мы не требуем ничего сверхъестественного, никаких действий, которые носят чрезвычайный характер, предоставляют какие-то особые полномочия, — заявил во время заседания Госдумы официальный представитель правительства, статс-секретарь — замминистра внутренних дел Игорь Зубов, представляя законопроект. — Всё, что здесь предлагается, — это годами уже вынашивалось, неоднократно были попытки неудачные выйти с этим по ряду причин. Более того, я могу сказать, что произошли определенные заимствования наших инициатив, и сегодня все остальные органы имеют эти полномочия.
Так, сотрудники Росгвардии могут представиться уже после задержания, а
— Мы создаем нормальные законные условия для этой деятельности, вот и всё, — объяснил Зубов.
Почему поправки вызвали много споров?
Сформулированы поправки так, что предоставят полиции самые широкие полномочия. Например, в использовании оружия.
— Раньше при непосредственном нападении, а здесь — при самой угрозе насилия. То есть, если я предполагаю, что человек, бегущий вдали с топором, может применить ко мне насилие, — могу применить оружие, — рассуждает руководитель уголовной практики кировского филиала московской коллегии адвокатов «Яковлев и партнеры» Наталья Костина.
— Без каких-то нормально прописанных критериев, как угроза сотруднику полиции может быть расценено то, что человек, например, поднял руку почесать себе голову. Мало ли что он собирается сделать при этом в отношении сотрудника полиции? — приводит другой пример юрист Юлия Федотова.
Другие формулировки тоже не менее размыты и обобщены. Например, непонятна необходимость пресечения административного правонарушения до того, как сотрудник представится. Такая формулировка создает много вопросов, в первую очередь: как знать, пытается задержать человека сотрудник полиции или, наоборот, злоумышленник? Наличие формы еще ни о чём не говорит, да и полицейский может быть одет «по гражданке».
— Раньше не было такой детализации, сейчас появляются подозреваемый, обвиняемый и застигнутый на месте преступления, если очевидцы на них указывают. То есть по новым правилам полицейский сможет вскрывать жилое помещение по горячим следам. Особых изменений нет, но стал шире круг лиц, — говорит адвокат Наталья Костина.
Размытая формулировка может привести к злоупотреблениям и даже
— Я считаю, что в том, что касается ограничения любых прав и свобод граждан, применения физической силы сотрудниками полиции и прочими государственными агентами, лицами, наделенными публичными полномочиями, обладающими властью, — их возможность применять силу и ограничивать права должна быть прописана от и до, чтоб не дать им возможность сделать шаг вправо или шаг влево. К сожалению, здесь всё предельно размыто, что дает очень широкий простор для толкования, — говорит Юлия Федотова.
Что будет с этим законом?
Законопроект не первый раз представлен в Госдуме, прежде его отклоняли, и в этот раз он снова вызвал вопросы у депутатов. Представитель фракции КПРФ Вера Ганзя сказала, что партия получает сотни писем, из которых следует, что доверие к органам полиции падает и люди опасаются, что дополнительные полномочия будут направлены в большей степени на рядовых граждан, а не на преступников. В результате КПРФ и ЛДПР законопроект не поддержали, но за него выступила «Единая Россия». Итоги голосования:
Сейчас законопроект отправлен на
— Предлагаемый неопределенный и оценочный характер действий лиц в качестве угрозы нападения на сотрудника полиции может способствовать созданию условий для превышения полномочий и требует дополнительного обсуждения, — говорится в заключении комитета.
На подготовку и предоставление поправок выделили месяц, всё должно быть готово к 6 января. После этого станет известно, что и как детализировали авторы документа. Далее в январе пройдет второе слушание, в случае
В проекте закона не указана дата вступления в силу, соответственно, действовать он начнет через 10 дней после официального опубликования.