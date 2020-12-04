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Тема дняНовосибирцы скупают чагу и барсучий жир. Зачем?

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Новосибирец уехал в Танзанию и покорил Килиманджаро за шесть дней — он потратил 111 тысяч на восхождение

Публикуем 11 фотографий из далекой африканской страны

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Новосибирец решил отправиться в Танзанию и покорил самый высокий вулкан в Африке

Новосибирец решил отправиться в Танзанию и покорил самый высокий вулкан в Африке

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Житель Новосибирска поднялся на Килиманджаро во время отпуска

Вчера, 3 декабря, новосибирец Владимир Лешко покорил Килиманджаро — спящий вулкан в Африке, который достигает высоты в 9 тысяч метров. Восхождение заняло у новосибирца 6 дней. Сейчас он по-прежнему находится в Танзании, где проводит свой отпуск. Владимир рассказал корреспонденту НГС, кто сопровождал его на гору, во сколько ему обошлось покорение вулкана, а также показал снимки с отдыха.

Цена на билеты до Занзибара начинается от 35–40 тысяч рублей на человека, говорит Владимир.

Танзания — одна из немногих открытых в пандемию стран. Я никогда не бывал в Африке. Из Новосибирска можно полететь прямым рейсом на Занзибар на 10 дней — на столько дней я и полетел. А из Занзибара можно дальше улететь на материк, попробовать сафари или восхождение на Килиманджаро, посетить банановые или кофейные фермы, например, — рассказывает Владимир Лешко.

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Во время своего путешествия сибиряк решил совершить восхождение на Килиманджаро, которое обошлось ему в 111 тысяч рублей. Также он рассказал, что из общей суммы 120 долларов в день — около 9 тысяч рублей — идут правительству Танзании за нахождение на территории национального парка Килиманджаро.

— Меня восхитил нечеловеческих труд портеров — носильщиков, которые сопровождают каждого восходящего на Килиманджаро. Каждый портер несет 15 килограммов собственных вещей в рюкзаке. И еще тюк — около 20 килограммов, — который помещается на рюкзак или на голову. Эти портеры зарабатывают около 5 долларов в день. Поэтому обязательно при восхождении нужно заложить приличную сумму на чаевые этим людям, без которых неподготовленному человеку просто бы не получилось забраться.

Также Владимир успел сравнить ковидную ситуацию в Занзибаре.

— Тут никто не ходит в масках и не особо заботятся о санитарии. Поэтому это вдвойне удивляет. Потому что из тех людей, с кем я разговаривал здесь, ни у одного нет знакомых, болевших в последнее время пневмонией. В то время в Новосибирске у меня переболела значительная часть знакомых, включая меня самого и всех близких родственников.

В этом году из-за коронавируса Танзания&nbsp;— одна из немногих стран, куда могут отправиться российские туристы

В этом году из-за коронавируса Танзания — одна из немногих стран, куда могут отправиться российские туристы

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Из Новосибирска можно полететь прямым рейсом на Занзибар на 10 дней&nbsp;

Из Новосибирска можно полететь прямым рейсом на Занзибар на 10 дней 

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Восхождение на Килиманджаро длилось семь дней, шесть из который Владимир поднимался к вершине, а спуск с горы занял один день

Восхождение на Килиманджаро длилось семь дней, шесть из который Владимир поднимался к вершине, а спуск с горы занял один день

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В зависимости от подготовки подъем может занять от 5 до 8 дней. Владимир отмечает, что чем длиннее подъем, тем выше риск развития высотной болезни<br>

В зависимости от подготовки подъем может занять от 5 до 8 дней. Владимир отмечает, что чем длиннее подъем, тем выше риск развития высотной болезни

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Во время восхождения туристов сопровождают носильщики&nbsp;

Во время восхождения туристов сопровождают носильщики 

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Во время восхождения на вулкан&nbsp;можно увидеть смену природных поясов&nbsp;— начиная от экваториальных лесов, заканчивая вулканическими пустынями и ледниками<br>

Во время восхождения на вулкан можно увидеть смену природных поясов — начиная от экваториальных лесов, заканчивая вулканическими пустынями и ледниками

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Восхождение на Килиманджаро обошлось путешественнику в 111 тысяч рублей

Восхождение на Килиманджаро обошлось путешественнику в 111 тысяч рублей

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Перед восхождением Владимир ежедневно 40 минут поднимался по лестнице

Перед восхождением Владимир ежедневно 40 минут поднимался по лестнице

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Владимир рассказал, что не смог перенести высотную болезнь&nbsp;— во время подъема у него пропадал аппетит

Владимир рассказал, что не смог перенести высотную болезнь — во время подъема у него пропадал аппетит

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Новосибирец считает, что если выбирать какую-то одну гору, на которую стоит забраться в жизни, то лучше на Килиманджаро

Новосибирец считает, что если выбирать какую-то одну гору, на которую стоит забраться в жизни, то лучше на Килиманджаро

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О том, что Танзания открылась для российских туристов, стало известно еще 1 августа — Россия возобновила перелеты с тремя странами: Турцией, Великобританией и Танзанией.

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НовосибирскальпинизмсибирякКилиманджароТанзания
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