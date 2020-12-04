Новосибирец уехал в Танзанию и покорил Килиманджаро за шесть дней — он потратил 111 тысяч на восхождение

Вчера, 3 декабря, новосибирец Владимир Лешко покорил Килиманджаро — спящий вулкан в Африке, который достигает высоты в 9 тысяч метров. Восхождение заняло у новосибирца 6 дней. Сейчас он по-прежнему находится в Танзании, где проводит свой отпуск. Владимир рассказал корреспонденту НГС, кто сопровождал его на гору, во сколько ему обошлось покорение вулкана, а также показал снимки с отдыха.



Цена на билеты до Занзибара начинается от 35–40 тысяч рублей на человека, говорит Владимир.