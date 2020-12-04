Новосибирец уехал в Танзанию и покорил Килиманджаро за шесть дней — он потратил 111 тысяч на восхождение

Житель Новосибирска поднялся на Килиманджаро во время отпуска
Вчера, 3 декабря, новосибирец Владимир Лешко покорил Килиманджаро — спящий вулкан в Африке, который достигает высоты в 9 тысяч метров. Восхождение заняло у новосибирца 6 дней. Сейчас он по-прежнему находится в Танзании, где проводит свой отпуск. Владимир рассказал корреспонденту НГС, кто сопровождал его на гору, во сколько ему обошлось покорение вулкана, а также показал снимки с отдыха.
Цена на билеты до Занзибара начинается от 35–40 тысяч рублей на человека, говорит Владимир.
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Во время своего путешествия сибиряк решил совершить восхождение на Килиманджаро, которое обошлось ему в 111 тысяч рублей. Также он рассказал, что из общей суммы 120 долларов в
— Меня восхитил нечеловеческих труд портеров — носильщиков, которые сопровождают каждого восходящего на Килиманджаро. Каждый портер несет 15 килограммов собственных вещей в рюкзаке. И еще
Также Владимир успел сравнить ковидную ситуацию в Занзибаре.
— Тут никто не ходит в масках и не особо заботятся о санитарии. Поэтому это вдвойне удивляет. Потому что из тех людей, с кем я разговаривал здесь, ни у одного нет знакомых, болевших в последнее время пневмонией. В то время в Новосибирске у меня переболела значительная часть знакомых, включая меня самого и всех близких родственников.