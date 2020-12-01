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Тема дняЧто нас ждёт в декабре? Топ новых законов

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Что нас ждет в декабре: исчезнут трудовые книжки, вернутся пени за коммуналку

Топ законов, которые успевают вступить в силу до боя курантов

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Остался месяц, чтобы определиться — будете вы прощаться с бумажной трудовой или нет

Остался месяц, чтобы определиться — будете вы прощаться с бумажной трудовой или нет

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На календаре 1 декабря, можно уже официально начинать выдыхать после этого длинного и очень тяжелого года. Надеяться, что следующий будет полегче, — как законодатели надеются, что вступающие в силу документы облегчат нам с вами жизнь. Начинаем месяц с традиционным обзором законов, сегодня в выпуске — льготы по СМС, новая трудовая книжка, электронные нотариусы и замена просроченных паспортов.

Узнать о льготах — по регистрации на «Госуслугах» и СМС

Многие даже не знают, что имеют право на федеральные и региональные льготы. Получаете недостаточно? Можете потребовать компенсацию за коммуналку. Купили квартиру? Готовьтесь поговорить с налоговой о вашем праве на возврат части денег. С 1 декабря россиян начнут уведомлять о том, какие им положены меры социальной поддержки.

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СЮЖЕТ

Новые законы

— У людей будет возможность получить информацию обо всех социальных услугах и льготах, которые им полагаются, в удобном для них формате, например через портал «Госуслуги», по телефону, — объясняет председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Льготникам — покупка билетов онлайн

Сложно представить, что до этого момента у льготников не было возможности дистанционно купить билет на поезд — она появляется только сейчас, со вступлением в силу постановления правительства.

Граждане, имеющие право на льготы, могут купить билеты на поезд, не приезжая в кассы с ворохом подтверждающих документов. Покупая билет онлайн, подтверждать право на льготу не нужно. Операторы будут самостоятельно получать нужные данные с помощью федеральных информационных систем. А сам билет придет на почту или в личный кабинет «Госуслуг». Возврат неиспользованного проездного можно также оформить через портал «Госуслуги».

Врачам разрешили жаловаться на «Госуслугах»

Нововведение касается медработников, получающих выплаты за работу с коронавирусными больными. Если человек по какой-то причине не получил положенные ему премиальные, он может пожаловаться на это через портал «Госуслуги». По жалобе будет проведена проверка.

Отметим, что речь идет о премиях, назначенных медикам с 1 ноября 2020 года. Если раньше за работу с COVID-зараженными размер выплаты определялся должностью (у врачей, фельдшеров и водителей скорой были разные, но фиксированные суммы за месяц), то теперь платить будут по количеству фактически отработанных часов.

Метка на скрипку

Чтобы музыкальную ценность не вывезли из страны навсегда, музыкантов заставят маркировать не только инструменты, но и смычки

Чтобы музыкальную ценность не вывезли из страны навсегда, музыкантов заставят маркировать не только инструменты, но и смычки

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С 3 декабря в России вводится маркировка на редкие музыкальные инструменты. Чтобы получить разрешение на вывоз инструмента, представляющего культурную ценность, необходимо оформить на него паспорт и поставить метку.

Паспорт оформляется Минкультуры России и действует десять лет. Предполагается, что закон защитит культурные ценности от нелегального вывоза.

Нотариусы уходят в онлайн

С 29 декабря вступают в силу поправки о «цифровом нотариате» — можно дистанционно оформлять сделки с участием нескольких нотариусов, чтобы, например, переоформить недвижимость, расположенную в другом регионе.

Нотариусам отныне можно онлайн подтверждать переводы документов на другой язык, выдавать выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, принимать в качестве депозита безналичные средства.

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В случае любых сомнений нотариус сможет идентифицировать клиента с помощью единой биометрической системы.

Трудовые книжки исчезнут

Последний день года станет последним для работников в выборе, с какой трудовой книжкой им жить — электронной или серой бумажной. До 31 декабря те, кто не определился, еще могут написать заявление о трудовой (а те, кто уже написал, — передумать). С нового года у тех, кто не определился, автоматически будут две трудовых — онлайн и бумажная. А если вы только будете трудоустраиваться в 2021 году, на вас заведут уже электронную книжку.

Кончается срок замены паспортов и водительских прав, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года, — напомним, из-за пандемии власти разрешили немного походить с просроченными документами.

С боем курантов заканчивается поблажка для коммунальных должников: опять же из-за коронавируса власти запретили начислять пени по задолженности за ЖКУ. Так что если вы не заплатили по счетам или оттягивали этот вопрос, советуем его все-таки решить, чтобы не удивляться январским квитанциям.

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