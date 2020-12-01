Что нас ждет в декабре: исчезнут трудовые книжки, вернутся пени за коммуналку

На календаре 1 декабря, можно уже официально начинать выдыхать после этого длинного и очень тяжелого года. Надеяться, что следующий будет полегче, — как законодатели надеются, что вступающие в силу документы облегчат нам с вами жизнь. Начинаем месяц с традиционным обзором законов, сегодня в выпуске — льготы по СМС, новая трудовая книжка, электронные нотариусы и замена просроченных паспортов.
Узнать о льготах — по регистрации на «Госуслугах» и СМС
Многие даже не знают, что имеют право на федеральные и региональные льготы. Получаете недостаточно? Можете потребовать компенсацию за коммуналку. Купили квартиру? Готовьтесь поговорить с налоговой о вашем праве на возврат части денег. С 1 декабря россиян начнут уведомлять о том, какие им положены меры социальной поддержки.
СЮЖЕТ
— У людей будет возможность получить информацию обо всех социальных услугах и льготах, которые им полагаются, в удобном для них формате, например через портал «Госуслуги», по телефону, — объясняет председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Льготникам — покупка билетов онлайн
Сложно представить, что до этого момента у льготников не было возможности дистанционно купить билет на поезд — она появляется только сейчас, со вступлением в силу постановления правительства.
Граждане, имеющие право на льготы, могут купить билеты на поезд, не приезжая в кассы с ворохом подтверждающих документов. Покупая билет онлайн, подтверждать право на льготу не нужно. Операторы будут самостоятельно получать нужные данные с помощью федеральных информационных систем. А сам билет придет на почту или в личный кабинет «Госуслуг». Возврат неиспользованного проездного можно также оформить через портал «Госуслуги».
Врачам разрешили жаловаться на «Госуслугах»
Нововведение касается медработников, получающих выплаты за работу с коронавирусными больными. Если человек по какой-то причине не получил положенные ему премиальные, он может пожаловаться на это через портал «Госуслуги». По жалобе будет проведена проверка.
Отметим, что речь идет о премиях, назначенных медикам с 1 ноября 2020 года. Если раньше за работу с COVID-зараженными размер выплаты определялся должностью (у врачей, фельдшеров и водителей скорой были разные, но фиксированные суммы за месяц), то теперь платить будут по количеству фактически отработанных часов.
Метка на скрипку
С 3 декабря в России вводится маркировка на редкие музыкальные инструменты. Чтобы получить разрешение на вывоз инструмента, представляющего культурную ценность, необходимо оформить на него паспорт и поставить метку.
Паспорт оформляется Минкультуры России и действует десять лет. Предполагается, что закон защитит культурные ценности от нелегального вывоза.
Нотариусы уходят в онлайн
С 29 декабря вступают в силу поправки о «цифровом нотариате» — можно дистанционно оформлять сделки с участием нескольких нотариусов, чтобы, например, переоформить недвижимость, расположенную в другом регионе.
Нотариусам отныне можно онлайн подтверждать переводы документов на другой язык, выдавать выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, принимать в качестве депозита безналичные средства.
В случае любых сомнений нотариус сможет идентифицировать клиента с помощью единой биометрической системы.
Трудовые книжки исчезнут
Последний день года станет последним для работников в выборе, с какой трудовой книжкой им жить — электронной или серой бумажной. До 31 декабря те, кто не определился, еще могут написать заявление о трудовой (а те, кто уже написал, — передумать). С нового года у тех, кто не определился, автоматически будут две трудовых — онлайн и бумажная. А если вы только будете трудоустраиваться в 2021 году, на вас заведут уже электронную книжку.
Кончается срок замены паспортов и водительских прав, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года, — напомним, из-за пандемии власти разрешили немного походить с просроченными документами.
С боем курантов заканчивается поблажка для коммунальных должников: опять же из-за коронавируса власти запретили начислять пени по задолженности за ЖКУ. Так что если вы не заплатили по счетам или оттягивали этот вопрос, советуем его все-таки решить, чтобы не удивляться январским квитанциям.