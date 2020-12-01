Что нас ждет в декабре: исчезнут трудовые книжки, вернутся пени за коммуналку

На календаре 1 декабря, можно уже официально начинать выдыхать после этого длинного и очень тяжелого года. Надеяться, что следующий будет полегче, — как законодатели надеются, что вступающие в силу документы облегчат нам с вами жизнь. Начинаем месяц с традиционным обзором законов, сегодня в выпуске — льготы по СМС, новая трудовая книжка, электронные нотариусы и замена просроченных паспортов.

Узнать о льготах — по регистрации на «Госуслугах» и СМС

Многие даже не знают, что имеют право на федеральные и региональные льготы. Получаете недостаточно? Можете потребовать компенсацию за коммуналку. Купили квартиру? Готовьтесь поговорить с налоговой о вашем праве на возврат части денег. С 1 декабря россиян начнут уведомлять о том, какие им положены меры социальной поддержки.