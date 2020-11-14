Скончался Армен Джигарханян

Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на театр.

— Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя, — сказал собеседник агентства.



Армен Джигарханян родился в 1935 году в русскоязычной семье в Ереване. С детства увлекался кино и театром, поступал в ГИТИС, но неуспешно. Актерское образование он все-таки получил, но уже в Ереванском художественно-театральном институте. С середины 1950-х выступал на театральной сцене, а в 1960-м дебютировал в кино.

