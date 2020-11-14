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Скончался Армен Джигарханян

Актеру было 85 лет

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Артист скончался в ночь на 14 ноября

Артист скончался в ночь на 14 ноября

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Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на театр.

— Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя, — сказал собеседник агентства.

Армен Джигарханян родился в 1935 году в русскоязычной семье в Ереване. С детства увлекался кино и театром, поступал в ГИТИС, но неуспешно. Актерское образование он все-таки получил, но уже в Ереванском художественно-театральном институте. С середины 1950-х выступал на театральной сцене, а в 1960-м дебютировал в кино.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

За актерскую карьеру Армен Джигарханян стал одной из самых снимаемых звезд: более 250 ролей в картинах лучших советских и российских режиссеров. Это «Здравствуй, это я!», «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тетя», «На Дерибасовской хорошая погода…», «Ширли-мырли», «Бандитский Петербург» и многие другие. С 1996 года руководил Московским драматическим театром имени себя. Обладатель званий народного и заслуженного артиста СССР, РСФСР, Армении, обладатель орденов «За заслуги перед Отечеством» II-IV степеней.

3 октября 2020 года Джигарханяну исполнилось 85 лет.

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актерартистАрмен Джигарханян
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