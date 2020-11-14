Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами

Правительство РФ решило на паритетной основе возобновить авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами. Улететь можно будет из Москвы в столицы этих государств.



— Полеты будут осуществляться в Эфиопию по маршруту Москва — Аддис-Абеба с периодичностью три раза в неделю и на Сейшельские острова по маршруту Москва — Виктория с периодичностью два раза в неделю, — сообщили в кабмине.

Гражданам Сейшел и Эфиопии, а также тем, кто имеет в них вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран.