Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами

Правительство РФ решило на паритетной основе возобновить авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами. Улететь можно будет из Москвы в столицы этих государств.
— Полеты будут осуществляться в Эфиопию по маршруту Москва — Аддис-Абеба с периодичностью три раза в неделю и на Сейшельские острова по маршруту Москва — Виктория с периодичностью два раза в неделю, — сообщили в кабмине.
Гражданам Сейшел и Эфиопии, а также тем, кто имеет в них вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран.
Кроме этого оперштаб принял решение о расширении квот на полеты между Россией и Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Кубой и Мальдивами.
— Количество максимально допустимых рейсов из Москвы в Нур-Султан увеличено до трех в неделю, в Алма-Ату — до двух, — сообщили в оперштабе. — Из России в ОАЭ — до семи рейсов «с учетом сокращения пассажиропотока в Турецкую Республику», на Кубу — до четырех и на Мальдивы — до восьми.
Международное авиасообщение начали возобновлять 1 августа. Сначала только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Сейчас в списке стран, с которыми открыто авиасообщение, меньше 30 государств. Улететь можно только из десяти российских городов. Это Казань, Калининград, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Владивосток, Грозный, Красноярск и Самара.