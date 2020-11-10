Армения, Азербайджан и Россия договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Сегодня ночью Армения и Азербайджан при участии России договорились о перемирии. Заявление было подписано президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. Согласно документу, с 10 ноября 00:00 часов мск объявляется полное прекращение огня и военных действий в зоне карабахского конфликта.
На сайте Кремля уже появилось заявление Владимира Путина, публикуем его полностью.
«Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Пашиняном и Президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.
Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации.
Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших.
Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России.
Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов».
С перемирием уже не согласилась оппозиция Армении. Фракция «Процветающая Армения» намерена созвать внеочередное заседание законодательного органа для выхода Еревана из карабахских договоренностей. Протестующие пришли к администрации Пашиняна в Ереване, перекрыли прилегающие к зданию улицы и требовали разговора с Пашиняном.
Между тем с 06:00 мск Россия начала разворачивать миротворческий лагерь в Нагорном Карабахе, параллельно идет вывод армянских вооруженных сил. В Нагорный Карабах из России будут направлены 1960 миротворцев, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники, передает ТАСС.
Обстановка в районе Нагорного Карабаха обострилась в конце сентября, после того, как Армения сбила боевой вертолет Азербайджана, и сторона пошла в контрнаступление. После серии боев стороны договаривались о перемирии, но каждый раз его нарушали. Накануне стало известно о сбитом российском вертолете Ми-24 — предполагается, что его сбили из ПЗРК рядом с армянским населенным пунктом Ерасх. В телефонном разговоре с Путиным Алиев извинился за сбитый вертолет и заверил, что виновные будут наказаны.