Армения, Азербайджан и Россия договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Сегодня ночью Армения и Азербайджан при участии России договорились о перемирии. Заявление было подписано президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. Согласно документу, с 10 ноября 00:00 часов мск объявляется полное прекращение огня и военных действий в зоне карабахского конфликта.



На сайте Кремля уже появилось заявление Владимира Путина, публикуем его полностью.



«Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Пашиняном и Президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.

