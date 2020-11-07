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Михаила Ефремова отправили из СИЗО в колонию

Ранее актер просил оставить его в Москве на остаток срока

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Авария с участием Ефремова случилась 8 июня 2020 года, а уже осенью суд вынес актеру обвинительный приговор

Авария с участием Ефремова случилась 8 июня 2020 года, а уже осенью суд вынес актеру обвинительный приговор

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Актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет за смертельное ДТП, этапировали в колонию, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСИН. Где именно он будет отбывать срок, не сообщается — по 75-й статье Уголовного кодекса администрация СИЗО вправе уведомить только одного из родственников по выбору осужденного о том, куда его направляют.

Ранее Ефремов сообщал правозащитникам о своем желании провести срок в СИЗО в Москве, где намеревался открыть театр. Второй вариант — колония в Чувашии.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади столицы. Пострадавший Сергей Захаров скончался в больнице утром следующего дня. Позже экспертиза установила, что в крови Ефремова были наркотики и алкоголь. Вину в преступлении актер признал в последний момент.

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Михаил ЕфремовприговорДТП с Ефремовым
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