Михаила Ефремова отправили из СИЗО в колонию

Актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет за смертельное ДТП, этапировали в колонию, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСИН. Где именно он будет отбывать срок, не сообщается — по 75-й статье Уголовного кодекса администрация СИЗО вправе уведомить только одного из родственников по выбору осужденного о том, куда его направляют.
Ранее Ефремов сообщал правозащитникам о своем желании провести срок в СИЗО в Москве, где намеревался открыть театр. Второй вариант — колония в Чувашии.
Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади столицы. Пострадавший Сергей Захаров скончался в больнице утром следующего дня. Позже экспертиза установила, что в крови Ефремова были наркотики и алкоголь. Вину в преступлении актер признал в последний момент.
Автор: Истории из России / YouTube.com