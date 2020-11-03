В Москве стартовал конкурс медиапроектов о добре и будущем России. Кого там ждут

Институт развития интернета (ИРИ) начал прием заявок на финансирование медиапроектов для молодежи. Получить деньги могут СМИ, независимые творческие команды и блогеры. Нет фиксированных сроков для подачи заявок — они будут приниматься постоянно. Кроме того, отменены ограничения по стоимости одного проекта.
— Мы расширили список тем, акцентировав внимание на будущем страны и ее дальнейшем развитии, что созвучно реализации национальных проектов, тому, как они меняют жизнь вокруг нас, — рассказывает генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский. Среди тем конкурса — «Россия XXI века», «Мы вместе», «Делай добро».
Заявки можно отправить по нескольким направлениям: «Видеоконтент», «Контент в блогосфере», «Программный продукт» и «Мультиформатный продукт».
— Если говорить о ближайшем будущем, то в следующем году мы начнем прием проектов длительностью от года и более, что привлечет новых игроков и повысит эффективность работы. Также планируем использовать возможности софинансирования, это позволит поддержать хорошие проекты, которым не хватает средств на реализацию. Когда новые возможности станут доступны для участников конкурса, мы сообщим дополнительно, — пояснил гендиректор ИРИ Антон Ключкин.
Победители отбора будут объявляться не реже одного раза в квартал начиная с февраля, однако сроки могут корректироваться в зависимости от числа заявок. Подробности об отборе можно узнать здесь.