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Тема дняДом бездомных. Когда-то у этих людей было всё

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В Москве стартовал конкурс медиапроектов о добре и будущем России. Кого там ждут

Подать заявку на конкурс можно в любой момент

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Заявки можно отправить сразу по нескольким направлениям: от видеороликов до блога

Заявки можно отправить сразу по нескольким направлениям: от видеороликов до блога

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Институт развития интернета (ИРИ) начал прием заявок на финансирование медиапроектов для молодежи. Получить деньги могут СМИ, независимые творческие команды и блогеры. Нет фиксированных сроков для подачи заявок — они будут приниматься постоянно. Кроме того, отменены ограничения по стоимости одного проекта.

— Мы расширили список тем, акцентировав внимание на будущем страны и ее дальнейшем развитии, что созвучно реализации национальных проектов, тому, как они меняют жизнь вокруг нас, — рассказывает генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский. Среди тем конкурса — «Россия XXI века», «Мы вместе», «Делай добро».

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Заявки можно отправить по нескольким направлениям: «Видеоконтент», «Контент в блогосфере», «Программный продукт» и «Мультиформатный продукт».

— Если говорить о ближайшем будущем, то в следующем году мы начнем прием проектов длительностью от года и более, что привлечет новых игроков и повысит эффективность работы. Также планируем использовать возможности софинансирования, это позволит поддержать хорошие проекты, которым не хватает средств на реализацию. Когда новые возможности станут доступны для участников конкурса, мы сообщим дополнительно, — пояснил гендиректор ИРИ Антон Ключкин.

Победители отбора будут объявляться не реже одного раза в квартал начиная с февраля, однако сроки могут корректироваться в зависимости от числа заявок. Подробности об отборе можно узнать здесь.

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