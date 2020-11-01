Что нас ждет в ноябре: подорожание шин, онлайн-оформление ДТП и детские пособия по упрощенке

Каждый месяц на нашем сайте мы начинаем с обзора важных изменений в законах. Ноябрь — не исключение: родителям и инвалидам не надо доказывать право на пособия, предпринимателям-новаторам разрешат тестировать нелегальные приложения. Но больше всех повезет всё-таки автомобилистам: им разрешат отправлять извещения о ДТП онлайн, переведут на электронные ПТС и будут продавать только промаркированные шины (хорошо последнее или нет — это, к слову, еще вопрос). А теперь обо всем по порядку.
За детскими и инвалидностью не надо ходить до весны
СЮЖЕТ
Начисление путинских пособий на детей до трех лет без подачи заявления продлили до 1 марта 2021 года — это еще одна мера борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Документ опубликован на портале правовой информации, в пояснительной записке говорится, что он принят «в целях сохранения здоровья граждан и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции».
Пособия, напомним, начисляются семьям, где размер среднедушевого дохода не превышает двух прожиточных минимумов.
Ранее правительство продлило облегчений режим установления инвалидности. Подтверждать свой статус в бюро медико-социальной экспертизы не надо также до 1 марта 2021 года — документы сами уйдут туда из медицинских организаций.
Онлайн-регистрация ДТП
Пилотный проект об электронном извещении о ДТП перестал быть пилотным: если раньше онлайн-уведомление об аварии можно было отправить только из Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана, то с сегодняшнего дня — из любого региона РФ. Для этого необходимо, чтобы все участники ДТП были зарегистрированы на «Госуслугах» и хотя бы у одного из них было приложение «Помощник ОСАГО».
Кроме того, оформить ДТП онлайн можно, если машина зарегистрирована на юридическое лицо (ранее сервис действовал только для физлиц). Извещение можно будет оформить, даже если между участниками ДТП есть разногласия.
Бумажные ПТС кончились
Уходит эпоха бумажных паспортов транспортных средств: отныне их будут выдавать только онлайн. Исключение — утраченные, а также пришедшие в негодность документы, которые еще можно заменить на традиционную бумажку. В других случаях автовладельцы будут получать электронные ПТС.
Бумажные паспорта выпущенных ранее машин продолжат действовать наравне с электронными. И в ГИБДД можно будет их получить в случае утраты.
Предпринимателей посадят в «песочницу»
С ноября в России появляется новый режим для предпринимателей — «регуляторные песочницы», в которых компании, занимающиеся разработкой инновационных продуктов и услуг, могут тестировать новые технологии без риска нарушить закон. Профит для государства — тестирование нового регулирования, которое, с одной стороны, не мешает развитию технологий, а с другой —защищает общество от рисков.
Первые «регуляторные песочницы» появились в 2016 году в Великобритании и сегодня действуют в 20 странах мира, в том числе США, Канаде и Австралии. В России они появятся в нескольких секторах экономики — медицине, транспорте, сельском хозяйстве, торговле, строительстве, финансовой деятельности и других.
Производственные эксперименты компании должны проводить под контролем регулирующего органа и с учетом всех норм безопасности. Если тест себя оправдает, с технологией можно выходить на рынок.
Льготную ипотеку можно брать в следующем году
Правительство продлило программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года — об этом раньше просил президент Владимир Путин, а на днях все документы подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Напомним, по программе льготной ипотеки можно взять квартиру в новостройке под 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита для столиц — 12 миллионов, для остальных регионов — 6 миллионов рублей. Срок ипотеки — до 20 лет, льготная ставка сохраняется весь период кредитования. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство
Программу внедрили в начале этого года, чтобы подстегнуть заемщиков активнее брать квартиры в новостройках и расшевелить строительство, замершее на фоне пандемии. Планировалось, что программа обеспечит выдачу до 250 тысяч новых кредитов и позволит дополнительно привлечь в строительство 900 миллиардов рублей.
Взяли бы льготную ипотеку?
«Мир» вашему бизнесу
К национальной платежной системе присоединяется бизнес: с ноября владельцы агрегаторов, использующих наличные расчеты с потребителем, обязаны принимать карты «Мир».
Пока речь идет о предпринимателях, выручка которых за прошлый год превысила 40 миллионов рублей, однако в следующем году к ним присоединятся и другие.
— Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года — до 30 миллионов рублей, с 1 июля 2021 года — до 20 миллионов рублей. Это значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты «Мир», — объясняет председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Шинам дадут «Честный знак»
С 1 ноября начнется маркировка автомобильных шин и покрышек. В систему обязательной маркировки товаров «Честный знак» будут вносить сведения об их вводе в оборот, обороте и выводе из него.
Напомним, система «Честный знак» разработана для защиты прав потребителей. Через приложение можно сообщить об обнаруженной нелегальной продукции. Это, как полагают в правительстве, позволит сократить обороты нелегального рынка, однако будет иметь и обратный эффект — маркировка по-новому потребует от производителей дополнительных затрат, что может отразиться на стоимости товаров.