Что нас ждет в ноябре: подорожание шин, онлайн-оформление ДТП и детские пособия по упрощенке

Начисление путинских пособий на детей до трех лет без подачи заявления продлили до 1 марта 2021 года — это еще одна мера борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Документ опубликован на портале правовой информации, в пояснительной записке говорится, что он принят «в целях сохранения здоровья граждан и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции».



Пособия, напомним, начисляются семьям, где размер среднедушевого дохода не превышает двух прожиточных минимумов.



Ранее правительство продлило облегчений режим установления инвалидности. Подтверждать свой статус в бюро медико-социальной экспертизы не надо также до 1 марта 2021 года — документы сами уйдут туда из медицинских организаций.



Онлайн-регистрация ДТП



Пилотный проект об электронном извещении о ДТП перестал быть пилотным: если раньше онлайн-уведомление об аварии можно было отправить только из Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана, то с сегодняшнего дня — из любого региона РФ. Для этого необходимо, чтобы все участники ДТП были зарегистрированы на «Госуслугах» и хотя бы у одного из них было приложение «Помощник ОСАГО».

