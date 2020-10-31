В центре Челябинска взорвалась больница, где лечат пациентов с COVID-19

В центре Челябинска произошел мощный взрыв: как сообщают наши коллеги из 74.RU, взорвалась кислородная будка при городской больнице, где лечат пациентов с коронавирусом.
В момент взрыва в здании были 158 человек, пострадавших среди них нет. Реанимационные пациенты обеспечены кислородом, в настоящий момент идет эвакуация людей в другие больницы.
Как сообщает Минздрав Челябинской области, из поликлиники эвакуированы 150 человек, к зданию направлены 15 машин скорой помощи — они развезут пациентов.
По словам очевидцев, после взрыва начался пожар в соседнем общежитии — людей оттуда тоже эвакуируют. В окнах домов рядом с больницей много выбитых стекол. У самой больницы тоже пострадало много окон.
Наши коллеги из 74.RU следят за ЧП онлайн, подключайтесь к трансляции по ссылке.