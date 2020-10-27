Теперь без маски вообще нельзя? Разбираем новое постановление Роспотребнадзора с юристами

Роспотребнадзор разъяснил, что под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования, на которой «может одновременно находиться более пятидесяти человек». Ведомство применяет по аналогии права определение из федерального закона «О противодействии терроризму». Если совсем просто — к местам массового пребывания людей относится все: торговые и офисные центры, школы, театры, заводы, парки, скверы, площади, улицы.

То есть даже на улице нельзя без маски?



— Если буквально исходить из этого определения, то на улице может находиться более пятидесяти человек одновременно, а следовательно, улица является местом массового пребывания людей и там нужно находиться в маске, — объясняет юрист, член ассоциации юристов России Мария Копылова.



Даже если никого нет?



Да. Потому что в определении сказано, что речь идет о местах, где «может одновременно находиться более пятидесяти человек». Даже если сейчас там пятьдесят человек не находится.



А где можно?



У себя дома, в гостях и в личном транспорте — это не общественные места.