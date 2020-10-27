Теперь без маски вообще нельзя? Разбираем новое постановление Роспотребнадзора с юристами

Сегодня Роспотребнадзор опубликовал новое постановление с очередными коронавирусными правилами. Документ предписывает «лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах». Постановление вступает в силу 28 октября. Мы спросили у юристов, что такое всеобщий масочный режим и чем грозит его несоблюдение.
Маски нужны «в местах массового пребывания людей». Что это значит?
Роспотребнадзор разъяснил, что под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования, на которой «может одновременно находиться более пятидесяти человек». Ведомство применяет по аналогии права определение из федерального закона «О противодействии терроризму». Если совсем просто — к местам массового пребывания людей относится все: торговые и офисные центры, школы, театры, заводы, парки, скверы, площади, улицы.
То есть даже на улице нельзя без маски?
— Если буквально исходить из этого определения, то на улице может находиться более пятидесяти человек одновременно, а следовательно, улица является местом массового пребывания людей и там нужно находиться в маске, — объясняет юрист, член ассоциации юристов России Мария Копылова.
Даже если никого нет?
Да. Потому что в определении сказано, что речь идет о местах, где «может одновременно находиться более пятидесяти человек». Даже если сейчас там пятьдесят человек не находится.
А где можно?
У себя дома, в гостях и в личном транспорте — это не общественные места.
И что мне будет, если я не буду носить маску?
Могут выписать штраф. Мария Копылова объясняет, что, поскольку постановление было подписано главным санитарным врачом, вероятнее всего, штраф будет за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП). Она предусматривает санкции от предупреждения до штрафа в пятьсот рублей для физических лиц.
Кроме того, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности (статья 20.6.1 КоАП) предусмотрены штрафы от одной до тридцати тысяч рублей. Если невыполнение правил повлекло причинение вреда здоровью, то штраф может быть увеличен до 50 тысяч рублей.
Говорят, еще и бары на ночь закроют?
В постановлении действительно есть рекомендация запретить развлекательные мероприятия и работу баров, кафе и ресторанов с 23:00 до 6:00 часов.
— В документе рекомендуется главам регионов принимать меры, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Среди них действительно есть запрет на развлекательные мероприятия и работу общепита с 23:00 до 6:00, но это не обязательное правило. То есть если такое решение и будет, то только на региональном уровне по решению губернатора, — говорит юрист Сети городских порталов Евгений Шуров.
Первыми по инициативе высказались власти Москвы: они не планируют ограничивать работу ночных заведений. Появляться в барах и клубах можно только при регистрации номеров телефонов. Посетители на входе должны сканировать QR-код либо отправить СМС. В случае выявления инфекции у кого-то из посетителей всех присутствующих оповестят и предложат оперативно сдать тест на COVID-19.
Также в регионах могут усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси и местах массового пребывания людей, обеспечить определенный уровень охвата исследованиями, принять дополнительные меры по защите лиц из групп риска. Единственное обязательное поручение для глав регионов — обеспечить контроль за исполнением пункта о всеобщем ношении масок.